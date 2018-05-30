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Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль
Многие люди верят в приметы. Есть и те, кто категорически отказывается принять тот факт, что приметы могут работать. Как бы то ни было, существуют такие поверья, которые действительно предупреждают о скорой прибыли.
На сегодняшний день далеко не все приметы сбываются, и на это есть свои причины. Например, многие из них, связанные с погодными условиями, не работают, так как климат значительно изменился за последние несколько десятков лет.
Но далеко не все приметы сводятся к погоде. Многие из них притягивают финансовую независимость и материальную прибыль. Иногда мы просто не обращаем внимание на мелочи жизни, которые напрямую указывают на увеличение денежного потока. Итак, чтобы ваш кошелек никогда не оставался пустым, старайтесь быть внимательнее к мелочам.
10 событий, которые сулят деньги
Примета первая. Наше тело всегда указывает на какие-либо изменения в жизни, в том числе и на прибыль. Когда чешется ладонь левой руки, это сулит денежное прибавление в самое ближайшее время.
Примета вторая. Если некоторую часть своего дохода бескорыстно отдавать тем, кто нуждается в деньгах, вы никогда не останетесь без денег. Но важно помнить, что делиться частью денег нужно от души, а не только для того, чтобы они вновь к вам вернулись в двойном размере.
Примета третья. Ваш дом — это тоже источник энергии. Если в нем накопилось слишком много ненужного хлама, он может забрать всю положительную энергетику, лишив вас прибыли. Чтобы в вашем доме всегда был материальный достаток, необходимо время от времени наводить порядок, а можно даже увлечься фэн-шуй.
Примета четвертая. Различные статуэтки отлично притягивают деньги: например, жабы, сидящие на монетах, бог Хотей, который, согласно фэн-шуй, за короткий промежуток времени способен притянуть богатство к своему обладателю.
Примета пятая. Комнатные растения не только красиво подчеркивают интерьер, но и притягивают материальные блага. Денежное дерево — распространенное растение, о котором знают все. Но не только оно способно принести в дом прибыль. Если у любого растения в вашей квартире появился новый бутон, то вас непременно ожидает доход, и довольно значительный.
Примета шестая. Обращайте свое внимание не только на предметы домашней утвари, но и смотрите под ноги на улице. Любая монетка, неважно, какого номинала, подковка или украшение, увиденное на улице, указывает на скорую прибыль в финансовой сфере.
Примета седьмая. Бабочки — не только удивительно красивые насекомые, но также источники дохода. Но увидеть бабочку на улице — дело не трудное, она не сулит ничего примечательного. А вот если через открытое окно к вам в дом залетит это прекрасное насекомое — это определенно к деньгам. Поэтому в теплый сезон оставляйте окна открытыми как можно дольше.
Примета восьмая. «Пометила» птичка? Абсолютно каждый знает, что это к счастью. И не просто к счастью, а к большой денежной прибыли. Если с вами вдруг случилась эта, на первый взгляд, неудачная ситуация, не огорчайтесь и не злитесь, а ждите притока финансов.
Примета девятая. Людям, которые задолжали определенную сумму денег, стоит отдавать долги до обеда. Это поспособствует скорейшему решению проблем финансами и поможет улучшить свое материальное положение.
Примета десятая. Еще одна довольно простая примета, которая притягивает денежный доход в дом — класть под коврик монетку и держать квартиру в чистоте, чтобы все денежки шли в дом.
Все эти приметы очень просты, проверены временем и работают безукоризненно. Но это совсем не означает, что можно положиться на них и ничего не делать. Чтобы денежный поток начал действовать, необходимо сделать хотя бы что-то для привлечения финансовой прибыли. Помните, что все желания и мечты могут сбыться, главное — не сидеть сложа руки и быть внимательнее к мелочам
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, деньги, приметы
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