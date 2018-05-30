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Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
Имя несет в себе скрытую информацию, которая способна повлиять как на характер, так и на судьбу своего владельца. Изучив свойства женских имен, аналитики пришли к выводу, что определенные имена способны приносить удачу!
Специально для наших милых читательниц мы подготовили подборку имен с самой сильной энергетикой. Узнай, какие тайны они скрывают!
1. АЛЕКСАНДРА
В переводе с греческого имя Александра означает «мужественная», «защитница». Обладательница имени уверена в себе и наделена твердым характером. Девушки с таким именем делают успешную карьеру и часто занимают высокие должности. Сочетание твердости характера с женственностью и милосердием способно обеспечить Саше прекрасную женскую судьбу. Энергетика этого имени одна из самых сильных.
2. АННА
Это одна из тех личностей, которые совмещают в себе самые невероятные черты. Анна милосердна, заботлива и жизнерадостна, но это не мешает ей проявлять сильный и неуступчивый характер. Анна — человек, на которого действительно можно положиться. Невероятная энергетика этого имени привлекает к себе огромное количество поклонников, и не напрасно! Аня станет отличной опорой и поддержкой для своего супруга.
3. ВИКТОРИЯ
Дамы с этим именем обладают боевым характером и сильной энергетикой, ведь в переводе с латинского языка victory означает «победа», «победительница». Зачастую Виктория выбирает такую профессию, в которой результат труда будет зависеть лишь от ее личных усилий. Временами Викторию охватывает нерешительность, ей присущи сомнения, касающиеся всех значимых событий в ее жизни. Именно поэтому супруга она выбирает очень долго и тщательно. Заботливый и сильный мужчина поможет ей стать увереннее в себе.
4. ИРИНА
Ирина очень практична и обладает аналитичным складом ума. Но это не значит, что ее будущая профессия будет связана с цифрами и расчетами. Просто Ира отлично знает, чего хочет от жизни. Ирина может стать хорошим дипломатом или психологом, она способна чувствовать настроение собеседника и умело пользоваться этим. Жизнь Иры полна интересных событий. Представительница слабого пола с таким именем не будет сидеть дома и скучать, она смело идет навстречу новым свершениям и открытиям! В ее имени сочетаются такие качества, как твердость, жизнерадостность и целеустремленность.
5. МАРИНА
Марина не из тех, кто идет на поводу у своих эмоций. Обладательница этого имени умело скрывает свои чувства и пропускает их через сито рассудка. Зачастую все мечты о лидерстве и желании руководить Марина держит в глубине души, и напрасно. Марина может построить блестящую карьеру! Она почти никогда не жалуется на здоровье и предпочитает терпеть до последнего, боясь проявить слабость. Марине присущи такие черты, как свободолюбие и независимость
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cluber.com.ua
Теги: Донбасс, имя, энергетика, женщины
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