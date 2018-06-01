А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве

01.06.2018 11:26

С Еленой Билык я встретилась на Всеукраинском конкурсе красоты «Mini Miss Spring Ukraine 2018», который недавно прошел в Киеве. На мероприятие Елена пригласила меня не случайно – в нарядах от ателье «Прованс», владелицей которого она является, дефилировали юные красавицы. Это сейчас она разбирается в особенностях тканей, знает надежных оптовых поставщиков и прочие нюансы швейного дела. Многие годы выпускница биологического факультета Донецкого национального университета работала флористом в «Глории» – одной из самой из крупных фирм Донецка, занимающейся выращиванием и продажей цветов и деревьев. Здесь же агрономом трудился и ее муж Игорь.

А потом наступил 2014 год. Компания закрылась. Елена и Игорь остались без работы. Супруги недолго думая, погрузили все необходимое в четырехтонник и поехали в Киев.

«Обошлось без приключений, ведь тогда еще не было головной боли в виде пропускной системы. У нас не было ближних ни Бердянска, ни Мариуполя. Видимо, внутренне чутье подсказало, что домой уже не вернемся. Со временем и квартиру удалось продать – мы жили на "тихом" Донском, который не пострадал и во время самых активных боевых действий», – рассказала Елена.

Уже в Киеве сын доучивался в одиннадцатом классе. Муж первое время таксовал. «А я в торговом центре на Шулявке арендовала помещение под отдел детской одежды. Однажды ко мне подошла девушка по имени Маргарита и предложила свои услуги – она профессиональная швея. Разговорившись, оказалось, что она тоже переселенка из Донецка. Буквально через две недели она открыла мини-ателье в моем отделе. В таком формате проработали до осени 2016 года», – продолжила собеседница.

А потом у Елены и Маргариты начался новый этап сотрудничества – в Боярке Киевской области в арендуемом помещении площадью 20 «квадратов» открыли пошивочный мини-цех. «Мы ломали голову, на что делать акцент. Но дело было перед Новым годом и нам поступило большое количество заказов на детские наряды. Так что направление было определено нашими клиентами. Мы заработали первые деньги и, вдохновившись, стали продолжать отшивать платья для маленьких принцесс. Сейчас на производстве задействовано 5 швей. В мои обязанности входит разработка моделей, административные дела, также на мне поставка материала и всего остального. Все, что касается денежных вопросов – это компетенция Маргариты, она в нашей компании бухгалтер», – отметила Билык.

За неполных два года студия пошива и аренды «Прованс» уже успела заявить о себе, и не только в Украине. Недавно Елена ездила на международный детский конкурс «Mini Miss 7 Continents», который проводился в курортном городе Бодрум (Турция). Маленькие конкурсантки выходили на подиум в платьях премиум-класса (это когда наряд с пышной юбкой, внутренней шнуровкой и прочими «наворотами»). Чтобы пошить такое платье потребуется около двух недель. И стоить оно будет 2-2,5 тыс. грн. А модели, которые попроще, не подиумные, могут быть готовы где-то за пару-тройку дней. И цена лояльная – 800-1000 грн.

«Наши наряды пришлись по душе израильскому потребителю. О нас узнали на конкурсе в Бодруме. Там в моих нарядах были маленькие украинки. Представителям от Израиля очень понравились платья в соотношении цены и качества. Дело в том, что наши конкурсантки ездят с двумя-тремя платьями, а у маленьких израильтянок – целый чемодан. И для каждого последующего конкурса новые наряды. Безусловно, большая часть продаж идет через интернет. При нашем ателье работает шоу-рум, где можно примерить платья, которые есть в наличии. С недавнего времени ввели услугу аренды, ведь пока это востребовано больше, нежели продажа», – отметила собеседница.

Собственным бизнесом занялся и супруг Елена. Игорь, у которого за плечами учеба в Киевском национальном аграрном университете, некоторое время, уволившись из службы такси, проработал в одном из садовых центров на должности агронома-менеджера. «Я следил за плодовыми и декоративными деревьями и также их реализовывал. Минус был в том, что эта работа сезонная – зимой там нечего делать. А недавно перешел на новую стадию – теперь работаю сам на себя. Занимаюсь ландшафтным дизайном, а также ухаживаю за газоном, обеспечиваю капельный полив, обрезаю деревья и кустарники», – перечислил Игорь.

Жизнь семьи Билык наладилась, каждый занимается любимым и перспективным делом. Только мысль о разлуке с сыном периодически бередит сердца Игоря и Елены. Дело в том, что после окончания школы он принял решение… вернуться в Донецк. Парень поступил уже в местный «Донецкий технический университет» (бывш. ДонНТУ) и сейчас оканчивает второй курс, осваивая профессию маркшейдера – специалиста по геодезическим съемкам горных разработок. «Денис не адаптировался к киевской среде. Безусловно, тут наша с мужем вина, уделяли сыну недостаточно внимания. Я была слишком занята обустройством быта на новом месте, а Игорь зарабатываем денег. Там остались бабушки, так что он под присмотром. Я еще теплю надежду, что сын вернется, и мы будет жить вместе, как прежде. Но это будет не раньше, чем он дипломируется», – с грустью заключила Елена Билык.

Источник Донецкие новости.