Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Почему Wi-Fi называют тихим убийцей

01.06.2018 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Почему Wi-Fi называют тихим убийцей

Беспроводное подключение к Интернету — то, без чего нельзя представить современный мир. Дома, на работе, в торговых центрах и учебных заведениях — Wi-Fi есть повсюду! Но мне было очень интересно узнать больше об излучении, которых окружает нас практически круглосуточно…
Вред Wi-Fi
Несмотря на многочисленные разговоры о вреде излучения мобильных телефонов, его влияние на тело до конца не изучено. Ведь мы пользуемся такими гаджетами и беспроводными сетями сравнительно недавно! Чтобы понять, как сильно влияют эти технологии на человеческий организм, нужно намного больше времени.
Существуют научные исследования об особенностях электромагнитных волн и их воздействии на мозг человека. Действительно, на клеточном уровне происходят изменения, который могут замедлять рост растений и ухудшать деятельность головного мозга человека.
Люди, которые работают с Wi-Fi-оборудованием, получают четкие указания по технике безопасности, чтобы уменьшить негативное влияние Wi-Fi-волн на организм.
КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕД WI-FI
1. Всегда выключай роутер на ночь или когда Wi-Fi никто не пользуется.
2. Замени телефон на старинный, с проводами, излучение беспроводного тоже считается неблагоприятным для мозга.
3. Перенеси Wi-Fi-роутер в другое место, если он находится на кухне, в детской или спальне. Этот прибор должен находиться в помещении, где реже всего бывают люди.
4. Уменьши косвенное влияние беспроводной сети на свое здоровье и здоровье своих детей: проводи больше времени на свежем воздухе, веди активный образ жизни, вместо просмотра ленты новостей читай бумажные книги.
Примерно через 30 лет мы сможем наконец понять, что именно меняется в организме человека, постоянно находящегося в зоне действия электромагнитных волн. Головная боль, рассеянное внимание, бессонница, постоянное чувство усталости — причиной всех этих неприятных состояний может быть влияние технологий!
Источник pravda-tv.ru



Теги: Донбасс, вред, Wi-Fi, роутер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх