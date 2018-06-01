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Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря

01.06.2018 14:12
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Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря

Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупреждает украинцев о длительной магнитной бури, которая продлится практически пять дней. Сначала слабые колебания достигнут Земли 1 июня, а уже 2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2.
На протяжении следующих трех дней – 3, 4 и 5 июня – влияние Солнца также будет ощутимым для метеозависимых людей.
"Реагируют на изменения погоды две группы людей. Это пожилые люди, у которых уже есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы – гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Либо более молодая группа людей с так называемой дистонией. Ломит суставы у людей с хроническими заболеваниями суставов: с артрозами, с артритами, да, они реагируют на дождливую погоду, на перемену погоды. Но это течение хронического заболевания суставов, а не метеозависимость", – отмечает врач-терапевт Марина Крапивнер. Здоровому человеку метеозависимость не страшна – в этом сходятся и астрология, и наука. Тем же, кто ей подвержен, прямая дорога к врачу. Регулярный прием препаратов, режим сна, отказ от алкоголя и переедания – все это поможет снизить негативные проявления. Кроме этого, важен положительный настрой. Ведь часто на наше самочувствие влияет не столько погода, сколько отношение к ней.

Источник Сегодня



Теги: Донбасс, здоровье, магнитная буря, дистония
 
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