Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?

04.06.2018 22:00

Для человека, уверенного в себе и своих возможностях, успех и счастье становятся спутниками, сопровождающими его в любых делах. Такие люди меньше переживают по пустякам, в то время как обладатели низкой самооценки могут замкнуться в себе из-за любого косого взгляда или неприятного мнения о них. Неуверенность в себе – сложная, но вполне решаемая, проблема. Достаточно лишь разобраться в причинах её возникновения, и следуя проверенным советам, смело идти к своей цели.

Причины низкой самооценки

Не всегда причина проблемы лежит на поверхности, глубоко уходя корнями в прошлое. Но разобравшись в своих чувствах, можно попытаться определить её. Вот самые распространённые из причин неуверенности и низкой самооценки:

Неудачи, пережитые в детстве;

Психологические травмы;

Родители, постоянно сравнивающие ребёнка с другими;

«Нездоровое» окружение;

Особенности здоровья или внешности.

Не зря говорят, что все проблемы идут из детства. Часто бывает так, что родители ссорятся, а ребёнок принимает всё на свой счет и испытывает чувство вины. Если же дело доходит до развода, то это чувство только подкрепляется и в дальнейшем приводит к закомплексованности и зажатости. Все дети по-разному реагируют на неудачи и проигрыши. Но если родители ругают ребёнка за промахи и постоянно сравнивают с другими, то реакция на такие события точно будет негативной. Давление, исходящие от семьи, зачастую оборачивается неуверенностью в себе.

Личностный рост осуществляется только при общении с успешными и амбициозными людьми. Если близкое окружение человека не входит в их число, то ему стоит задуматься об отношении к ним. Это не значит, что нужно обрывать все связи с близкими, достаточно лишь чётко понимать, стоит ли примерять на себя их образ жизни.

Как бы нам не хотелось, не всё в этом мире зависит от нас. Человек не выбирает с какой внешностью или уровнем здоровья ему родиться. Люди с нестандартной внешностью или врождёнными болезнями часто подвергаются насмешкам, со стороны окружающих. Особенно остро это проявляется в детстве и может преследовать человека в виде огромного количества комплексов, осложняя всю дальнейшую жизнь.

Способы, помогающие поднять самооценку и стать увереннее в себе

Осознав свои проблемы и приняв их, человек уже сделал первый шаг к уверенности и открытости. Чтобы не останавливаться на достигнутом, стоит прислушаться к проверенным советам, которые помогут повысить самооценку и научиться доверять самому себе.

В первую очередь нужно включить в свой круг общения успешных и уверенных в себе людей. Поначалу общение с ними может приносить дискомфорт, но вскоре такая дружба окажет положительное влияние. Самый близкий и родной человек для каждого из нас – это он сам. Не стоит постоянно заниматься самобичеванием и винить себя в неудачах. Только хорошее и позитивное отношение к себе, поможет стать сильнее и увереннее. Также нужно всегда помнить, что каждый человек индивидуален и не нуждается в сравнениях с другими. Стоит почаще хвалить себя за разные заслуги. Или же просто за то, что дано при рождении природой. Если главная гордость человека — это его хорошая фигура или же красивые глаза, нужно мысленно делать на этом акцент, чтобы всегда помнить о положительных сторонах. Со временем причин для гордости станет больше, а комплексы отойдут на задний план. После приобретения нужного настроения для борьбы с низкой самооценкой, можно заняться своей физической формой. Спорт поможет стать целеустремлённей и сосредоточение, а подтянутая фигура будет дополнительным поводом гордиться собой. Обретёте уверенность, делая вид, что уверены. Люди видят в нас то, что мы им показываем. Уверенность в себе дает нам ощущение высокой самооценки. И наоборот. Вспомним слова Шекспира. Мир – это театр. Мы актеры своей игры. Сыграть можно все. Попробуйте сыграть уверенность. Войдите в роль. Представьте, что чувствует и думает человек, который в себе уверен. Поживите его жизнью. И заметите, как изменилось отношение окружающих. Как изменилось отношение к самому себе. Если поверить, что за спиной крылья, можно научиться летать. Самовнушение – сильная штука. Направьте его в конструктивное русло, чтобы почувствовать себя лучше в социальном плане.

Для достижения уверенности в себе потребуются большие затраты времени и сил. Но добившись нужного результата, личность станет свободнее и подружится с самым близким и родным ему человеком – с самим собой.

Ирина, www.vitamarg.com