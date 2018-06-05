Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?

05.06.2018 11:17

По данным Департамента патрульной полиции, в прошлом году произошло 3043 ДТП с участием общественного транспорта, в результате которых были травмированы 955 человек. Среди наиболее распространенных нарушений, зафиксированных полицейскими, – неудовлетворительное техническое и санитарное состояние машин, отсутствие необходимых документов, аптечек и огнетушителей, технические неисправности. В правительстве уверяют, что вскоре такая техника исчезнет с улиц, ведь в Украине вступили в силу новые правила конкурсного отбора автобусных перевозчиков. Как они отразятся на пассажирах и транспортниках, выяснили эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Конкурс перевозчиков

Новые правила начали действовать с 17 марта и охватили междугородные, пригородные, внутрирайонные и внутриобластные направления. Ключевые изменения коснулись системы начисления баллов при проведении конкурсов среди перевозчиков. Определять компанию, которая получит право обслуживать маршрут, стали по более жестким требованиям к автобусам и их состоянию. По словам чиновников, если раньше решающим фактором в установлении победителей было количество работников и машин в автопарке, то теперь самые высокие баллы начисляют за безопасность транспорта и отсутствие нарушений. Преимущество также получили предприятия, которые используют «зеленый» транспорт: электробусы, гибриды, а также марки, работающие на топливе высокого экологического стандарта качества, например, Евро-5, Евро-6. Крупнейшие украинские автопроизводители позитивно оценили реформу.

«Новые требования будут стимулировать перевозчиков переходить на современные, комфортабельные автобусы большого и сверхбольшого класса, оснащённые кондиционерами, Wi-Fi-связью, пандусами и т.д. Это важный и долгожданный шаг для улучшения безопасности и качества обслуживания пассажиров в Украине», – отметили в пресс-службе автомобильной корпорации «Богдан».

В результате на рынке должны остаться те компании, которые используют современные автобусы или готовы вкладывать средства в обновление автопарка. В этом случае они смогут автоматически продлить договор на обслуживание маршрута, если не нарушали ПДД и пункты предыдущего договора. Чиновники уверены, что нововведения будут способствовать появлению новых игроков на рынке, готовых предоставлять качественные услуги. Впрочем, некоторые эксперты прогнозируют, что изменения могут повлечь существенный рост стоимости проезда в общественном транспорте, а убыточные направления вообще рискуют остаться без перевозчиков.

«Компании будут осуществлять обслуживание высокорентабельных маршрутов, они не будут работать на маршрутах с низким пассажиропотоком», – отметил специалист по транспортному праву, адвокат Александр Вишневый.

Еще одно глобальное изменение в системе начисления баллов – это курс на доступность транспорта для людей с особыми потребностями. Теперь во время конкурса компаниям стали начислять баллы за низкопольные автобусы с пандусами и креплениями для инвалидных колясок. Кабмин обязал перевозчиков на городских и пригородных направлениях увеличить количество таких машин до 35% с 2019 года и до 50% – с 2020 года.

«Впервые за последние 10 лет мы отходим от устаревших рудиментов и внедряем нормы, которые, в первую очередь, направлены на улучшение безопасности и качества перевозок», – подчеркнул министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А на межобластных направлениях заработал принцип заявок, то есть выйти на маршрут могут все компании, которые соответствуют закону Украины «Об автомобильном транспорте», имеют лицензию и подали заявки. По словам чиновников, свободная конкуренция отсеет те предприятия, которые не могут обеспечить надлежащий уровень услуг.

«На маршруте может работать несколько перевозчиков, то есть если на маршрут Киев-Одесса подается два перевозчика, то два перевозчиков и будет ехать. Это даст пассажиру право выбора и сформирует адекватную цену», – пояснил директор Департамента стратегического развития дорожного рынка Мининфраструктуры Виктор Сасин.

Окончание эры маршруток

Чиновники прогнозируют, что благодаря новым правилам в городах увеличится количество современного муниципального транспорта, а количество маршруток снизится. Тем более, что во многих регионах уже начали двигаться в этом направлении. Так, недавно Львовский горсовет поддержал петицию местных жителей об отказе от маршруток. А Винница еще с 2012 года взяла курс на развитие городского электротранспорта – трамваев и троллейбусов. С тех пор количество маршруток здесь уменьшилось вдвое, а львиную долю перевозок осуществляет коммунальный транспорт.

«Если брать режим маршрутного такси, то во многих городах уже от этого отказались, и остановка по требованию уже не осуществляется. Маленький автобус, который часто ходит, – неэффективен. И мы видим, что появляются новые автобусы с частично низким полом, но городам нужно еще над этим работать», – считает эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

По оптимистическим прогнозам Министерства инфраструктуры, автобусы среднего, большого и сверхбольшого класса могут вытеснить маршрутки с дорог уже в течении 3-5 лет. Однако, по словам эксперта в сфере транспорта Александра Кавы, успех дела в значительной степени будет зависеть от действий и активности местных органов власти. Для этого им нужно существенно увеличить и модернизировать подвижной состав автопарков. Средства на эти цели Украине предоставляют европейские инвесторы в рамках проекта «Городской общественный транспорт». Соответствующее соглашение с Европейским инвестиционным банком ратифицировал Президент Украины Петр Порошенко еще в мае 2017 года. Договор предусматривает выделение украинским городам 200 млн евро для закупки новых автобусов, троллейбусов и трамваев. Еще 200 млн на условиях софинансирования выделяет Европейский банк реконструкции и развития.

Ряд городов уже воспользовался программой обновления автобусных парков и приобрел современную технику. Например, в Киеве в апреле новые перевозчики с обновленным автопарком появились на 8 маршрутах. Еще на 7 маршрутах вскоре проведут конкурс.

«Победили перевозчики, у которых есть новые машины, которые полностью соответствуют основным условиям конкурса и нормам экологической безопасности «Евро-5», или перевозчики, взявшие на себя обязательства по обновлению подвижного состава», – отметил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В течение мая конкурсы среди перевозчиков планирует провести Ивано-Франковск, Львов, Александрия и так далее. Чиновники говорят, что изменение правил автобусных перевозок – это лишь первый этап реформирования отрасли. На очереди – разработка и принятие нового закона «Об автомобильном транспорте», адаптация системы автостанций к потребностям граждан и создание общедоступного реестра сети автобусных сообщений по Украине.



Материал Центра общественного мониторинга и контроля