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Названы лучшие продукты для очищения легких
Люди, которые курят, сознательно вредят своему организму, особенно легким. Сигаретный дым оставляет микроскопические ожоги на волосках, которыми покрыты легкие, через время они атрофируются и отмирают. На слизистой скапливаются смолы, которые вызывают удушливый кашель. Какие продукты помогают в очищении легких от никотиновых смол.
Грейпфрут. Вещества, которые входят в состав грейпфрута, способствуют восстановлению клеток, которые имеют отклонения в своем развитии от нормы. К тому же, этот экзотический плод богат антиоксидантами и улучшает работу клеток. Курильщикам он особенно полезен.
Имбирь. Расширяет сосуды, защищает от вирусов и бактерий, помогает быстрее вывести мокроту.
Чеснок. Борется со многими заболеваниями. Его нужно употреблять всем, как для лечения, так и в профилактических целях.
Морковь. Данный корнеплод богат витамином А, который оказывает благотворное влияние на ткани и клетки эпителия. Употребляя морковь в сыром виде, можно нейтрализовать вредное влияние никотина на организм.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, легкие, продукты, очищение
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- В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»20:39
- В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО20:22
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание20:01
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Жителей Константиновки напугали взрывы в небе и на земле19:19
- В «ЛНР» топливо есть, но стремительно дорожает19:03
- "ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице18:41
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине18:19
- «Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля18:03
- Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу17:43
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- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
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