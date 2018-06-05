Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Названы лучшие продукты для очищения легких

05.06.2018 14:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы лучшие продукты для очищения легких

Люди, которые курят, сознательно вредят своему организму, особенно легким. Сигаретный дым оставляет микроскопические ожоги на волосках, которыми покрыты легкие, через время они атрофируются и отмирают. На слизистой скапливаются смолы, которые вызывают удушливый кашель. Какие продукты помогают в очищении легких от никотиновых смол.
Грейпфрут. Вещества, которые входят в состав грейпфрута, способствуют восстановлению клеток, которые имеют отклонения в своем развитии от нормы. К тому же, этот экзотический плод богат антиоксидантами и улучшает работу клеток. Курильщикам он особенно полезен.
Имбирь. Расширяет сосуды, защищает от вирусов и бактерий, помогает быстрее вывести мокроту.
Чеснок. Борется со многими заболеваниями. Его нужно употреблять всем, как для лечения, так и в профилактических целях.
Морковь. Данный корнеплод богат витамином А, который оказывает благотворное влияние на ткани и клетки эпителия. Употребляя морковь в сыром виде, можно нейтрализовать вредное влияние никотина на организм.

Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, легкие, продукты, очищение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх