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Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО
Операция уровня наступления на Мариуполь невозможна для боевиков так называемых "ДНР-ЛНР" без прямого участия российских войск, однако Кремль пытается повысить боеспособность местных формирований.
Об этом "Апострофу" рассказал военный журналист Константин Машовец.
По его словам, Россия может попробовать атаковать Бахмут, Мариуполь или Константиновку, однако лишь если местные боевики будут на это способны без активного участия регулярных российских войск.
"Россия продолжает удерживать на наших восточных границах довольно мощную группировку (порядка 70-80 тысяч военнослужащих), также она пытается сейчас работать над повышением уровня боеспособности 1-го и 2-го армейских корпусов (так называемых ДНР-ЛНР, - "Апостроф"), придавая им черты регулярных войск. Пока получается с трудом, там много всяких нюансов именно местного характера. Также они удерживают небольшой контингент (до 7-8 тысяч военнослужащих) на оккупированных территориях в качестве командного, инструкторского состава, в подразделениях специального назначения", – отмечает Машовец.
Также он считает, что на данный момент боеспособность "армейских корпусов" так называемых "ДНР-ЛНР" оставляет желать лучшего в сравнении с украинской армией.
"Хотя они попытаются из этих формирований сделать боеспособную армию, пропускают [местных наемников] через учебные центры, полигоны, снабжают вооружением, топливом. Но если мы сопоставим это с мероприятиями, которые проводят в Вооруженных силах Украины, уровнем подготовки их к обороне, ведением военных действий, то можно сказать, что 1-й и 2-й АК пока еще не достигли способностей проломить украинскую оборону на каком-либо участке", – резюмирует эксперт.
Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, захват
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