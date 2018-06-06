Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной

06.06.2018 17:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной

В народе много примет о«неблагоприятных» местах, побывав на которых можно потерять здоровье. Биоэнергетики объясняют это тем, что все, что нас окружает имеет свой заряд энергии – положительный или отрицательный. Есть зоны с негативной энергетикой, где лучше не находиться долгое время и вообще, обходить их стороной. Конечно, они не способны сразу же резко ухудшить здоровье, но повлиять на настроение и самочувствие, изменить гармоничные вибрации нашего биополя – вполне.
Угол дома и все постройки с острыми углами
Остерегайтесь стоять на углу дома и возле современных построек, которые имеют острые, выпирающие шпилеобразные элементы - они излучают отрицательную энергию, словно протыкают насквозь своими острыми углами и шипами насквозь, поглощают положительную энергию.
Не стойте под мостом
С мостами связывают много примет и суеверий, мост - это всегда соединение чего-то, считается, что он незримо соединяет мир живых и мертвых.
Канализационные люки
Старайтесь обходить канализационные люки стороной и не наступать на них, считается, что они поглощают положительную энергию. В народе есть даже примета, что, те, кто постоит на канализационном люке ожидает неудачный день.
Перекрестки
О перекрестках сложено множество «страшилок», в народе говорят, что это излюбленное место ворожек и черных магов, а ведьмы на перекрестках совершают заговоры. Старайтесь не проходить по центру перекрестка и ничего не подбирать с земли в этих местах, особенно, монетки.
Места, где растут чертополох и крапива
Считается, что эти растения-вампиры растут на тех местах, где очень негативная энергетика, возможно произошло преступление или несчастный случай. Чем сильнее и пышней растения, тем сильнее негатив этого места.
Места возле сточных канав
Вода – мощнейший переносчик энергии, а через сточные канавы стекается вся негативная энергетика местности, поэтому здесь всегда сосредоточение мощнейшего негативного потока.
Заброшенные места, развалины домов и пустыри
Издавна считаются колоссальным скоплением негативной энергии, все то, что забыто, заброшено. Старайтесь обходить их стороной. Если ваш дом находится рядом с таким местом, воспользуйтесь энергетической защитой, например, сделайте оберег для защиты дома или возьмите на вооружение советы фен-шуй по привлечению положительной энергетики.
Источник from-ua.



Теги: Донбасс, энергетика, опасность, негативные эмоции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх