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Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков
Новое исследование обнаружило, что непьющие люди уходят на больничный чаще, чем их умеренно пьющие коллеги. Об этом сообщает The Independent.
Учёные из финского Института охраны труда исследовали связь между прогулами и алкоголем в Британии, Франции и Финляндии. Выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники.
Этот эффект был особенно заметен в области психических заболеваний. Убеждённые трезвенники на 50% чаще брали отпуск по причине психического расстройства.
Также они чаще оставались дома с расстройствами желудка, костно-мышечными травмами и респираторными болезнями.
Интересно, что даже регулярно и много выпивающие (но не злоупотребляющие) люди пропускали работу реже.
Оказалось, что самые «здоровые» мужчины выпивают до 34 британских единиц (6 литров крепкого пива или 15 бокалов вина) в неделю, а женщины — до 17, что превышает рекомендации британского Минздрава.
Это исследование, опубликованное в журнале «Addiction», не учитывало повышенный риск ранней смерти, вызываемый алкоголем, так что не спешите напивать на радостях.
Злоупотребление алкоголем также было связано с частыми пропусками работы из-за травм и отравлений.
Автор исследования доктор Дженни Эрвасти уточняет: «Некоторые болезни и лекарства не сочетаются с алкоголем, и в этом может быть причина повышенного риска пропусков среди трезвенников.
Кроме того, люди, которым злоупотребление алкоголем мешает работать, могли не попасть в статистику, потому что сидят без работы либо рано выходят на пенсию».
Всего учёные проанализировали данные 47 520 человек из трёх стран за период с 1985 по 2004 годы.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, алкоголь
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