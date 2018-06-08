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Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект
Жильцы многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, обязаны оплачивать такую услугу вне зависимости от желания и фактического пользования ею. Вместе с тем, собственники квартир лишены возможности установить автономное отопление, использовать для отопления электрическую энергию или попросту отказаться от коммунального сервиса. Выходит, что, даже не пользуясь услугой, жилец тем не менее обязан за нее платить.
Такие правила, по мнению авторов законопроекта №8431 от 05.06.2018, прямо противоречат Конституции. Кроме того, у коммунальных предприятий зачастую нет возможности осуществить замену или ремонт теплосетей, что неизбежно приводит к снижению качества предоставляемых услуг при постоянном росте стоимости коммуналки. Следовательно, у населения возникают вполне обоснованные сомнения в необходимости таких услуг.
Проект закона, предложенный народными депутатами, предполагает право владельца квартиры подать поставщику тепловой энергии заявление об отказе от данной услуги. А если квартира принадлежит нескольким лицам, такое заявление должны подписать все совладельцы.
Получив заявление, исполнитель услуги должен в течение месяца бесплатно разработать технические условия отключения, которые предполагают отделение внутриквартирной сети от сети централизованного теплоснабжения и установки соответствующих трубопроводов для обеспечения прохождения тепловой энергии в квартиры, которые продолжают пользоваться услугой.
Технические условия выполняются владельцем квартиры за свой счет вне отопительного сезона. После завершения работ проводится специальная проверка и составляется акт, который впоследствии выступает основанием для расторжения договора предоставления услуги.
Законопроект предусматривает ответственность для исполнителя услуги за умышленное затягивание процедуры отключения. Так, в случае нарушения сроков выполнения услуг потребитель получает право не оплачивать их за этот период.
Вместе с с тем, отключение квартиры от централизованного снабжения тепла не освобождает владельцев этих квартир от оплаты услуги по отоплению помещений общего пользования.
Источник sud.ua
Теги: Донбасс, законопроект, коммунальные услуги, отказ
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