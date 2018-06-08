Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными

08.06.2018 20:13

В прошлом году в Украине провели почти 5 тыс. проверок рынков и магазинов. Согласно отчетам Госпотребслужбы, нарушения обнаружили в 40% из них. Самым распространенным нарушением стало отсутствие достоверной и своевременной информации о продукции (две трети случаев). А вот почти пятая часть нарушений – продажа товаров с истекшим сроком годности.

ПО ОБЛАСТЯМ. Интересно, что факты продажи просроченной продукции фиксировались не во всех областях. То ли проверяющие плохо проверяли, то ли и вправду таких нарушений не было. Во второе, впрочем, почти не верится.

ОТ КИРПИЧА ДО КЛЕЯ. Интересно, что чаще всего просроченными реализуют стройматериалы (клей суперкрепкий универсальный, клей герметик для камня, добавка для быстрого монтажа), лакокрасочные изделия, косметическими товарами для автомобилей (омыватель стекла, полироль для панели приборов), автомобильные масла. Такие случаи были зафиксированы практически во всех «попавшихся» областях.

Скорее всего, причина в том, что мало кто при покупке проверяет срок годности подобной продукции. Вместе с тем, «неработающий» клей и расслоившаяся краска не только могут испортить ремонт, но и влекут за собой дополнительные финансовые траты.

ОТ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ ДО ДУХОВ. Также было зафиксировано множество случаев продажи просроченных товаров личной гигиены (зубные щетки, мыло) и парфюмерно-косметических средств (туалетной воды, духов, лаков для ногтей, молочка для тела, пенки для волос). Такая продукция опасна тем, что может вызвать аллергическую реакцию у потребителя.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ. В Кировоградской области торговали просроченными товарами для детей (наборы акварельных красок, наборы для творчества и экспериментов). К счастью, навредить детям такие товары не могут. Но и родителям платить за испорченные краски – сомнительное удовольствие.

НЕ ЕШЬ ЭТО! Своеобразный рекорд поставила Закарпатская область – тут было зафиксировано 77 нарушений. В 99% случаев просроченными оказались продовольственные товары.

В Запорожской области несвежими продавались алкогольные и безалкогольные напитки, морепродукты и кондитерские изделия. В Кировоградской области испорченными оказались шпроты в масле.

В Хмельницкой области в магазинах не первый день пылились кондитерские, хлебобулочные изделия и алкоголь.

ПРОВЕРЬ ДАТУ. Конечно, самые опасные из просроченных продуктов – кондитерские изделия и морепродукты. Отравление ими может не только надолго отправить в больницу, но и оказаться фатальным. Особенно пугают просроченные сладости – ведь их чаще всего покупают детям.

Чтобы не купить испорченный товар, лучше всегда проверять дату изготовления и обращать внимание на условия хранения товара. В случае малейших сомнений лучше отказаться от покупки – это поможет сэкономить деньги и сберечь здоровье.

Источник from-ua