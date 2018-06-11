5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье

11.06.2018 09:00

Почти в каждом доме есть предметы силы, которые обладают мощной энергетикой и способностью притягивать желаемое. С помощью таких вещей вы сможете привлечь удачу, счастье и благополучие.

Наверное многим из нас приходилось оказываться в такой ситуации, когда вместо радости жизнь приносит одни разочарования. Многие люди не предпринимают никаких попыток, чтобы исправить такую ситуацию, а просто плывут по течению. Однако наиболее настойчивые из нас постараются сделать все, чтобы исправить свое положение.

Некоторые стараются полагаться только на свои силы, но иногда требуется дополнительная помощь. Как выяснилось, некоторые вещи в нашем доме не только дополняют интерьер, но и являются эффективными талисманами. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вам узнать о том, какие предметы приносят счастье и благополучие.

Предметы, приносящие в дом благополучие

Предметы, усиливающие потоки положительной энергии, способны привлечь в вашем дом счастье. Если у вас нет этих вещей, постарайтесь приобрести их как можно скорее.

Колокольчик. В давние времена колокольчики можно было увидеть почти в каждом доме. Обычно их использовали для того, чтобы отгонять злых духов. Существует мнение, что ритмичный и громкий звон колокольчиков способен защитить дом и его жителей от воздействия негативной энергии.

Если расположить колокольчик над входной дверью, он будет привлекать в дом счастье и благополучие, особенно если его звон будет раздаваться в вашем жилище каждый день. Неважно из какого металла будет сделан ваш колокольчик, самое главное, чтобы вы следили за его исправностью и чистотой. В этом случае он станет самой энергетически сильной вещью в вашей квартире.

Мыло. Оказывается мыло не только является средством гигиены, но и предметом, обладающим сильной положительной энергетикой. С его помощью вы и ваша семья смогут избавиться от болезней, бед и несчастий. Чтобы мыло привлекало в ваш дом удачу, важно, чтобы оно состояло из натуральных компонентов. Поэтому, для этой цели, не стоит использовать покупные мыла с примесями, намного лучше если вы сделаете его в домашних условиях.

Зеркало. Еще нашим предкам было известно о силе и энергетических свойствах отражающих поверхностей. Считается, что правильно подобранное зеркало способно привлекать в дом счастье и благополучие.

В первую очередь, у зеркала не должно быть острых углов, так как в них скапливается негативная энергетика. Желательно, чтобы форма зеркала была круглой или овальной. Обратите особе внимание на оправу — она должны быть сделана из натурального материала. Желательно, чтобы зеркало запоминало исключительно образы ваших домочадцев. Так как зеркальные поверхности способны впитывать энергию отражающихся в них предметов и людей, оно может запомнить негативную информацию чужака. В последствии это может отразиться на вашем здоровье и счастье.

Вязальные крючки или спицы. Если раньше этот предмет можно было увидеть в доме у каждой рукодельницы, то сейчас это большая редкость. На Руси считалось, что что время вязания крючком, женщина может «привязать» счастье. Однако даже если вы не умеете вязать, это не значит, что для вас вязальные крючки — бесполезная вещь.

Чтобы правильно зарядить их положительной энергетикой, необходимо провести простой ритуал. Для этого приобретите плетеную корзину, расположите её в самом солнечном месте вашего дома. На дно положите несколько вязальных крючков и клубок ниток. В течение трех дней подходить к корзине не рекомендуется. По истечении времени перенесите корзину в самую дальнюю комнату и спрячьте её. С этого момента она будет приносить счастье вам и вашим родным.

Булавка. Помимо того, что это предмет способен привлекать в дом счастье и благополучие, он защищает домочадцев от сглаза, порчи и завистников. Чтобы создать этот талисман вам потребуется обычная английская булавка, без дополнительных элементов. Огромное преимущество этого предмета в том, что вы можете спрятать его от чужих глаз. В доме вы можете пристегнуть булавку к скатерти, шторам, или даже некоторым предметам мебели. Не забывайте, что её энергетика усиливается только в том случае, если она застегнута. Если вы желаете сделать из булавки личный амулет, пристегните её к одежде так, чтобы окружающие не смогли заметить

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



