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Кому нельзя есть мороженое

11.06.2018 11:15
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Кому нельзя есть мороженое

Мороженое - любимый летний продукт не только детей, но и взрослых. Мороженное не только очень вкусное, но и является отличным антидепрессантом. Но далеко не всем можно употреблять этот продукт. Об этом пишет Вagnet.org.

Традиционно мороженое не рекомендуют употреблять тучным людям, а также барышням, желающим похудеть: оно имеет достаточно большую калорийность. Но разные сорта мороженого по калорийности сильно отличаются, поэтому в умеренных количествах молочное мороженое (а не сливочное или пломбир) лишних килограммов не принесет. Мороженое в отличие от других десертов постепенно насыщает кровь сахаром, соответственно, его "хватает" организму на более длительный промежуток времени.

Лицам, страдающим заболеваниями желчевыводящей системы, поджелудочной железы мороженое все-таки нельзя, в силу присутствия там разных жиров.

Людям с повышенным уровнем холестерина следует обратить внимание на мороженое с растительными жирами.

Следует помнить также о том, что очень холодная и очень горячая пища может спровоцировать спазм разных отделов пищеварительного тракта. Это стоит помнить не только в отношении мороженого.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, здоровье, мороженое
 
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