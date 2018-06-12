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Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!
Мы постоянно получаем подарки и часто дарим их другим. Но все ли подарки несут нам благо? Все ли можно принимать? Примет и суеверий на этот счет хватает, и мы решили выяснить, что же является правдой на самом деле.
7 ОПАСНЫХ ПОДАРКОВ
Ножи
Этот подарок считается плохой приметой. Ножи, ножницы и другие острые предметы человек должен покупать себе сам по мере необходимости. Острие притягивает к себе отрицательную энергию и накапливает ее, что может плохо сказаться на получателе этого подарка. Плохая энергия может стать даже причиной разрыва отношений.
Часы
Казалось бы, они просто отсчитывают время. Но, кроме этого, часам еще и свойственно останавливаться. Считается, что часы в подарок могут символизировать окончание счастливой жизни. Если даритель уж очень настаивает, то лучше всего отдать ему несколько монет за этот подарок, будто бы покупая его.
Перчатки
Казалось бы, обычный предмет гардероба, но не всё так просто. Часто перчатки используются в ритуалах, цель которых — управление сознанием человека. Не стоит перчатки ни дарить, ни принимать.
Кошелек
С таким подарком можно и по миру пойти. Подарить пустой кошелек — самая плохая денежная примета. Если уж и надумал дарить, то хоть пару монет туда положи. От такого подарка тоже следует откупиться, чтобы сохранить удачу в финансовых делах.
Зеркало
Мистический предмет, который используют во многих ритуалах. Даже слишком мистический, чтобы вот так просто его дарить и принимать в дар. Считается, что зеркало может забрать красоту и молодость. К тому же такой подарок может быть частью обряда, направленного против тебя.
Особенно стоит опасаться старых зеркал, ведь ты не знаешь чью, а что главное, какую энергетику оно в себе хранит.
Жемчуг
Лучше такое украшение купить самой, иначе беды не миновать. Считается, что подаренный жемчуг может привлечь потери и болезни. Во многих странах это символ безутешных слёз вдов и сирот. Такой подарок лучше не принимать вовсе.
Носовой платок
Этот предмет — символ слёз и печали, а значит, несет в себе очень плохую энергетику.
Ты можешь верить в это или нет — дело твое. Но лучше всё же перестраховаться и избегать подобных подарков.
Источник killtime.su
Теги: Донбасс, опасность, подарки
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