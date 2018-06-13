Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы

13.06.2018 08:20

На борьбу со следами старения многие женщины тратят невероятное количество сил и денежных средств. Мы стараемся убрать целлюлит, глубокие морщины вокруг рта и на шее, забывая, что уход за кожей вокруг глаз должен быть самым тщательным. Сегодня познакомим вас с несколькими советами Аюрведы по уходу за глазами и кожей вокруг глаз.

Морщинки в уголках глаз, сухость и переутомление глаз

Доша, вышедшая из равновесия: Питта.

Усугубляющие факторы: пожилой возраст, стресс, волнение, бессонница, злоупотребление алкоголем, обезвоживание, косоглазие.

Лечение: Избегайте химических средств для снятия макияжа и густых тяжелых кремов для глаз. Удаляйте макияж ватным тампоном, смоченным в простом растительном масле.

При ярком дневном свете носите солнцезащитные очки и старайтесь не читать в темноте. Никогда не смотрите прямо на солнце.

Два раза в день пощипывайте кожу над бровями, начиная от переносицы и продвигаясь к вискам. Повторите упражнение 3—4 раза.

Моргайте, прикрывайте глаза руками, выполняйте массаж глаз и глазные ванны, как описано на стр. 160.

Тёмные круги под глазами

Доши, вышедшие из равновесия: коричневатые круги — Вата, серо-зелёные круги Питта.

Усугубляющие факторы: анемия, ослабленное здоровье, недостаток сна, нарушения кровообращения, тревога, гормональный дисбаланс, расстройства менструального цикла; злоупотребление жареной, мороженой и консервированной пищей, бобами, арахисом, салатом.

Лечение: Время от времени ложитесь на наклонную поверхность и лежите 5—10 минут с приподнятыми ногами.

Смочите два ватных тампона в холодном молоке, розовой воде, инжирном соке или соке, выжатом из листьев мяты. Положите тампоны на веки и полежите 5—10 минут.

Наложите на кожу вокруг глаз измельчённые листья мяты и полежите 5.10 минут.

Перед сном осторожно массируйте кожу вокруг глаз с шафрановым или миндальным маслом. Ежедневно выполняйте упражнения, описанные на стр. 160—161 (моргание, прикрывание глаз ладонями).

Пищевые добавки: перед обедом и ужином принимайте по 2—4 г женьшеня в таблетках или порошке.

Отёки век

Доша, вышедшая из равновесия: Капха.

Усугубляющие факторы: повышенное кровяное давление, проблемы с печенью и почками, проблемы с выведением отходов, слабый пищеварительный огонь, задержка жидкости, недостаток сна, гормональные изменения.

Лечение: Положите на веки пакетики с чёрным чаем, смоченные в тёплой воде, ватные тампоны, смоченные в настое сухих листьев орешника или соке сельдерея, или марлевые мешочки с сырым картофелем (по 1 чайной ложке тёртого картофеля на один мешочек). Полежите с закрытыми глазами 20 минут.

Безымянным пальцем осторожно промассируйте области под глазами, надавливая по одной точке и постепенно продвигаясь от внутреннего уголка глаза к внешнему при массаже верхнего века и наоборот при массаже нижнего.

Такой массаж способствует оттоку лимфатических жидкостей.

Пищевые добавки: ежедневно принимайте 1000 мг витамина С и ешьте чёрный изюм и инжир.

Ранние морщины

Доши, вышедшие из равновесия: Вата и Питта.

Усугубляющие факторы: сухость (недостаток жира), обезвоживание (недостаток воды), стресс; воздействие солнца, ветра, жары или холода, слишком горячей или слишком холодной воды; чрезмерная физическая нагрузка, слишком частые путешествия; злоупотребление алкоголем, кофе, табаком, сладкой или острой пищей; резкая потеря веса; прием гормональных препаратов; диабет; отсутствие цели в жизни, недостаток любви в личных отношениях; наследственные факторы. Лечение:

Лечение: Два раза в неделю делайте специальную маску. Смешайте и доведите до пастообразного состояния столовую ложку порошка сандаловой древесины, 1 каплю натурального камфорного масла, 3—4 капли масла лотоса и 2 чайные ложки воды.

Чтобы на коже под глазами образовать защитный слой, осторожно вотрите в эти участки кожи несколько капель масла для лица, приготовленного с добавлением сандалового или розового масла. Затем нанесите приготовленную пасту на остальные участки лица.

Закройте глаза, положите на веки влажные ватные тампоны, смоченные в розовой воде, и полежите 10—15 минут. Затем проведите обычные процедуры очищения, питания и увлажнения кожи.

Приготовьте отвар из столовой ложки сухой герани и Уг чашки воды. Регулярно смазывайте кожу лица этим отваром, используя ватный тампон.

Пищевые добавки: принимайте витамин Е и масло примулы Ежедневно выпивайте 6—8 стаканов воды

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на reflemp.ru



