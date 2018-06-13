Названы десять основных причин гормонального сбоя

13.06.2018 22:15

Медики объяснили, из-за чего может нарушиться производство гормонов в организме человека.



Чаще всего с гормональными нарушениями сталкиваются женщины, но это вовсе не означает, что представители сильного пола могут расслабиться и не остерегаться проблем со здоровьем.



При гормональном сбое появляются симптомы, которые люди предпочитают игнорировать или же надеются на их самостоятельно исчезновение. Но, как правило, самочувствие при переизбытке или дефиците каких-то гормонов с каждым днем только ухудшается.



Самые распространенные признаки гормонального сбоя:



- сонливость, хроническая усталость, повышенная утомляемость;



- агрессия, раздражительность, чрезмерная эмоциональность;



- выпадение и рост волос в непривычных местах, например, у женщин на лице;



- сбой менструального цикла;



- набор лишнего веса или резкое похудение.



Медики назвали все возможные причины гормонального сбоя:



1. Климакс.



2. Беременность и роды.



3. Половое созревание.



4. Стрессовые нагрузки.



5. Несбалансированное питание.



6. Прием гормональных препаратов, в том числе и противозачаточных таблеток.



7. Нездоровый образ жизни.



8. Ожирение.



9. Заболевания органов малого таза.



10. Респираторные и инфекционные заболевания.



Чтобы предупредить гормональный сбой, нужно вести здоровый образ жизни, а при странных симптомах - проконсультироваться с семейным доктором и по необходимости пройти обследование.

Источник: http://hronika.info