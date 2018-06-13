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Названы десять основных причин гормонального сбоя
Медики объяснили, из-за чего может нарушиться производство гормонов в организме человека.
Чаще всего с гормональными нарушениями сталкиваются женщины, но это вовсе не означает, что представители сильного пола могут расслабиться и не остерегаться проблем со здоровьем.
При гормональном сбое появляются симптомы, которые люди предпочитают игнорировать или же надеются на их самостоятельно исчезновение. Но, как правило, самочувствие при переизбытке или дефиците каких-то гормонов с каждым днем только ухудшается.
Самые распространенные признаки гормонального сбоя:
- сонливость, хроническая усталость, повышенная утомляемость;
- агрессия, раздражительность, чрезмерная эмоциональность;
- выпадение и рост волос в непривычных местах, например, у женщин на лице;
- сбой менструального цикла;
- набор лишнего веса или резкое похудение.
Медики назвали все возможные причины гормонального сбоя:
1. Климакс.
2. Беременность и роды.
3. Половое созревание.
4. Стрессовые нагрузки.
5. Несбалансированное питание.
6. Прием гормональных препаратов, в том числе и противозачаточных таблеток.
7. Нездоровый образ жизни.
8. Ожирение.
9. Заболевания органов малого таза.
10. Респираторные и инфекционные заболевания.
Чтобы предупредить гормональный сбой, нужно вести здоровый образ жизни, а при странных симптомах - проконсультироваться с семейным доктором и по необходимости пройти обследование.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, гормональный фон
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