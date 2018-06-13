Почему мы чувствуем усталость: 10 причин

13.06.2018 22:38

Время от времени нас одолевает усталость. И не смотря на то, что на протяжении дня ничем особо тяжелым не приходилось заниматься, ощущение слабости и подавленности все равно присутствует. Дело в том, что есть определенные вещи, которые мы делаем или не делаем, что, безусловно, приводит к истощению как физическому, так и ментальному.

Что же нас утомляет? 10 основных причин:

1. Отсутствие спорта.

Малоподвижность и сидячий образ жизни – это не только причина плохого самочувствия, но глобальная проблема века. Упадок сил и настроения больше всего случается у тех, кто не подвергает себя физическим нагрузкам. Регулярные тренировки положительно влияют на работу кардиоваскулярной системы, улучшают процесс доставки кислорода в органы и клетки. Поэтому, сильная усталость не повод избегать активного образа жизни. Даже обычная прогулка вместо сна вас взбодрит и вернет нужную энергию.

2. Мало продуктов, богатых на железо.

Дефицит железа в организме приводит к раздражительности, рассеянности, слабости. Измените свой рацион. Может именно в этом причина вашей усталости.

3. Обезвоживание.

Недостаток жидкости в организме или ее потеря приводит к обезвоживанию, а потом и к сгущению крови. Из-за этого работа сердца ухудшается – скорость перекачки крови сокращается, и кислород в нужном количестве не попадает в органы. Пейте больше воды!

4. Отсутствие завтрака.

Еда для человека – источник энергии. Если мы не получаем ее в начале дня, тогда чего ждать на его протяжении?

5. Беспорядок.

Иногда беспорядок на рабочем месте действует как раздражитель, из-за это сложно сконцентрироваться и работать. От такого дискомфорта и напряжения тоже можно устать. Не меньше утомляет беспорядок в доме, ведь так хочется простора, уюта и покоя, чтобы все было на своих местах. Но больше всего утомляет беспорядок в мылях. Привести мысли в порядок момогают техники медитации и релаксации, а также смена образа жизни на более спокойный и осознанный.

6. Нервное состояние.

Стресс очень сильно влияет на наше состояние. Во многих случаях это подавленность, усталость, нарушение концентрации и памяти. Найдите способ уйти от негатива. Избавьтесь от рутины, поменяйте обстановку, сделайте себе выходной, сходите в кино, навестите друзей.

7. Сложные цели.

От правильной формулировки цели зависит наше будущее. Но стоит ли все усложнять в начале пути? Чтобы избежать разочарований, негодований, переживаний, запланируйте что-то на неделю, зная наверняка, что это реально выполнить или достичь. Хороший даже совсем маленький результат обязательно подымет настроение, и желание добиться чего-то еще, только усилится, а значит, уставать будет некогда.

8. Дети.

Безусловно, дети дарят радость, для многих они смысл жизни, но также дети это огромная отвественность и невероятная усталость, особенно устают мамы. Не зацикливайтесь на детях, не живите ради них, ищите способы продолжать жить интересной жизнью. Детям нужны счастливые родители.

9. Однообразие.

Ничто так не утомляет, как рутина, когда изо дня в день одно и тоже. Попробуйте привнести в свою жизнь что-то новое - новые знакомства, новые поездки, новые продукты, новое хобби и т.п.

10. Неумение отдыхать.

Далеко не все умеют правильно отдыхать, расслабляться, восстанавливать свои силы. А ведь это очень важно, без качественного отдыха невозможно быть успешным в какой-либо сфере жизни. Если не отдыхать морально и физически, то хроническая усталость и подавленное состояние будут только накапливаться. Поэтому выделяйте на отдых достаточно времени и пусть ваш отдых будет качественным и полезным.

Существует еще достаточного много причин, которые провоцируют усталость. У вас могут быть проблемы со здоровьем, о которых вы даже не подозреваете, поэтому важно время от времени проходить обследования у врачей. Усталость может быть связана в переработками на работе и здесь важно понимать, это временная необходимость или это уже хроническая данность. Вредное питание, недостаток сна, обиды на других людей, депрессии и еще много других факторов могут изрядно изматывать и забирать силы. Но что бы симптомы усталости не переросли в болезнь, нужно изначально искать причину и бороться до полного выздоровления.

Светлана, www.vitamarg.com