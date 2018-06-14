Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны

14.06.2018 21:01

Вы любите путешествовать? Кто не любит, особенно в жаркие летние дни- на море или в горы... Или вы работаете и вам часто нужно ездить по делам в разные части Украины. Казалось бы, что проще — купить билет и сесть на поезд. Но это если вы живете в больших городах и у вас хватает денег. А если вы живёте в Луганской области, то тогда лучше вам завести свой автомобиль - «Укрзалізниця» не считает вас достойным такой привилегии, как удобное для всех железнодорожное сообщение.

Когда в 2014 году вспыхнул конфликт на Донбассе, одной из причин неприятия Украины жителями региона называлась изолированность Донецкой и Луганской областей от остальной части страны — большая часть дончан и луганчан никогда не выезжала за пределы своей малой родины. Казалось бы, подобная статистика должна была бы заставить хоть что-то сделать для изменения столь плачевной ситуации, но как показывает практика, проблемы Луганской области интересуют лишь её обитателей, да и то не всех.

Ещё весной этого года руководство «Укрзалізниці» обещало запустить поезд из Лисичанска в Одессу на летний сезон, дабы жители области смогли провести свой отпуск у моря. Но на дворе уже июнь, а поезд так и не приехал на Луганщину и не понятно, приедет ли вообще. Также в прошлом году предприятие без всякого обсуждения и предупреждения отменило единственный удобный поезд на Киев теперь в столицу можно попасть либо слишком поздно, либо слишком рано: по поезду «Лисичанск-Хмельницкий» - в 06:10, «Лисичанск - Ужгород» - в 22 или 23:11. На днях «Укрзалізниця» ввела 23 новых маршрута по регионам — среди них не было Луганской области. Таким образом фактически целый регион оказался транспортно изолированным от остальной части Украины. И речь идёт о подконтрольной Украине части, где боевые действия уже не ведутся.

Тем временем Донецкая область, тоже ставшая жертвой войны, таких проблем не имеет. Присутствует два постоянных поезда на Киев из Мариуполя и Константиновки (причём один — Интерсити +), один поезд на Ивано-Франковск, один поезд на Одессу из Константиновки и один из Мариуполя, поезд Мариуполь — Львов, периодически едет поезд Константиновка — Харьков - в общем, список можно продолжать. Уж явно не три несчастных луганских поезда.

Складывается ощущение, что руководство «Укрзалізниці» почему-то очень любит Донетчину. При том, что потребности обеих областей в плане пассажирских перевозок практически одинаковые — и там, и там присутствуют мобильные части населения, для которых Ж/Д транспорт чрезвычайно важен: переселенцы, военнослужащие, представители международных организаций, не говоря уже о сезонных поездках летом и в новогодний период.

Компания не боится показывать своё равнодушие к луганчанам не только отсутствием поездов, но и особой атмосферой в тех поездах, которые ещё остались в наших краях. Как минимум раз в месяц кто-то из жителей области выкладывает в соцсети своё впечатление от очередной поездки: туалет, в который страшно заходить, купе времён застоя, грязное и/или мокрое бельё, невероятная жара без возможности открыть окно и порой даже встреча с тараканами. Конечно, в поездах других областей не лучше, но если уж «Укрзалізниця» принципиально настаивает на трёх поездах, то можно было бы обустроить их согласно санитарно-эпидемическим нормам. Может, «Укрзалізниця» считает нормальные условия поездки слишком завышенными требованиями для «нищих донбасян»?

Особое положение сложилось с транзитным поездом «Лисичанск — Ужгород» - киевляне быстро скупают все билеты на места в этом поезде в направлении на Львов, так как цена выходит для них дешевле, чем в других поездах. Поэтому если скажем, жителю Рубежного нужно съездить во Львов, то он не успеет купить билет и ему придётся ездить «по-старому» сначала в Киев и уже потом сесть в отдельный поезд.

Естественно, что такое положение не могло остаться без внимания местных властей. Народный депутат Верховной Рады из Луганской области Виталий Курило в декабре прошлого года отправил запрос и.о главы «Укрзалізниці» Евгению Кравцову по поводу возобновления поезда «Лисичанск-Киев-Лисичанск». Между ними произошла рабочая встреча, в

ходе которой Кравцов вроде бы согласился возобновить маршрут, но с условием налоговых льгот по части выплаты земельных налогов в местные бюджеты области. Каких-либо иных комментариев Кравцова по этому вопросу и развития темы налоговых не последовало. Даже в социальных сетях Кравцов игнорирует жалобы пользователей в комментариях, а особо настойчивых — банит.

Начиная с февраля текущего года, депутат Рубежанского городского совета Денис Денищенко отослал целую серию запросов к Евгению Кравцову, Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, народным депутатам Григорию Шверку и Артёму Витко. От большинства адресатов в ответ пришли отписки вроде «мы рассмотрели ваш запрос и приняли меры». «Укрзалізниця» в своем ответе обосновала решение по отмене поездов отсутствием нужного количества поездов. Но как мы уже видели, для Донецкой области компании поездов не жалко. Не жалко Кравцову также поездов до Москвы и Санкт-Петербурга, которые без всяких проблем ездят из Киева, Ковеля, Хмельницкого и Днепра. Россиянам всё, а своим же гражданам — ничего?

Неизвестно, чем обидела Кравцова луганская земля. Не исключено влияние стереотипного образа типичного луганчанина — любителя Советского Союза и «терпилы», готового сносить любые унижения. А вот «донецких мажоров» лучше не злить. Особенно, если последних среди представителей власти больше. Так или иначе, но всё выглядит так, как будто политика «Укрзалізниці» направлена на изоляцию луганчан от остальной Украины. По крайней мере такое мнение складывается в головах местных жителей, являющихся свидетелями этого безобразия. Особенно это выглядит цинично на фоне лозунгов о единой стране и необходимости сплочения всех украинцев перед лицом врага.

В любом случае ситуация не может оставаться в замороженном состоянии. Луганская область не должна стать очередным гетто для «нищих жителей Донбасса», которым поездки по собственной же стране заказаны. Местные жители должны показать, что одними жалобами дело не закончится: нужно будет перекрывать железные дороги — значит они будут перекрыты. Судя по всему, кроме протеста, другого языка центральная власть и руководство компании не понимает. Ведь как показывает история, протест — единственный способ решения проблем в Украине. Голос активных граждан — всё, что у нас сейчас осталось.

Мнение экспертов

«Трибун» спросил у местных экспертов, занимающиеся данной проблемой, об их мнении по поводу сложившейся ситуации и путях решения данной проблемы.

Юрий Клименко, заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации

«Сейчас главная проблема — это отсутствие поездов, кроме трёх на Харьков, Хмельницкий и Ужгород и низкий уровень качества вагонов. В прошлом году курсировал поезд из Лисичанска в Одессу, в этом году его нет. Исполняющий обязанности главы «Укрзалізниці» Кравцов лично обещал, что этот поезд будет запущен и даже об этом была информация на официальном сайте. У руководства компании просто низкий уровень внимания к Луганской области, оно не понимает проблемности вопроса. А ведь у нас огромное количество военнослужащих, которые ездят в ротации и отпуска. У нас огромное количество жителей неподконтрольных территорий, желающих выехать сюда. У Луганской области есть возможность обслуживать вагоны — есть депо, безопасные железнодорожные вокзалы, мы можем принимать поезда. Мы неоднократно обращались к руководителям «Укрзалізниці» и господину Гройсману, но до сих пор этот вопрос не решен. Мы не останавливаемся и глава областной администрации Юрий Гарбуз планирует непосредственно пообщаться по этому вопросу и с руководством правительства и самой компании».

Денис Денищенко, депутат Рубежанского городского совета

«Раньше из Луганской области выходили десятки поездов, сейчас их по большому счёту осталось три. Проблема появилась с началом боевых действий, когда по области полностью отменили поезда и потом по одному начали их восстанавливать, и то благодаря нашей активной позиции - на Киев и на Харьков. Сейчас здесь боевых действий как таковых нет и можно восстанавливать маршруты, распределять их с новой логистикой.

Но у «Укрзалізниці»

нет желания, им это неинтересно — им не выгодно ездить в Луганскую область. У нас есть проект постройки 13 км железнодорожной дороги, но пока мы слышим одни пустые обещания. Половина области отрезана от железнодорожного сообщения и «Укрзалізниця» не принимает никаких мер, чтобы эту ситуацию каким-либо образом изменить. Поэтому поможет только жёсткий лоббизм с нашей стороны по всем каналам, начиная от представителей гражданского общества и заканчивая региональными органами власти, нашими депутатами в Киеве».

Игорь Непорада, журналист

«Я думаю, что это результат бездействия местных властей. Большинство из них едут в столицу не этими скотовозками, а на служебных машинах направляются в Славянск или Лиман, садятся на «Хюндай». Проблемы нищебродов их не волнуют.

Тут ещё есть проблема пассивности местных жителей. Кто-то пожалуется у себя в Фейсбуке и дело на этом заканчивается. А жаловаться надо не друг другу, а в «Укрзалізницю» - писать Кравцову, отсылать письма-кляузы в офис. Когда в Киеве отменили электричку на Фастов, люди перекрыли дорогу и маршрут был восстановлен. Граждане должны проявлять активность и не ждать, что кто-то сделает это за них»