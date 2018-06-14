Как правильно чистить уши – 4 способа

14.06.2018 22:05

По словам отоларингологов, для очищения ушей от серы 90% людей используют ватные палочки. Еще для очищения ушей люди используют шпильки, английские булавки, спички и зубочистки.

По статистике, 70% случаев повреждения барабанной перепонки происходят из-за неправильной гигиены уха. Узнайте, чем и как правильно чистить уши и ушные раковины.

Понять, как ухаживать за ушами, помогут знания об их строении:

Видимая мясистая часть – это наружное ухо или пинна. Оно защищает внутренний канал, который ведет к барабанной перепонке, передающей звуки в среднее ухо. Чистка ушей – это очищение от загрязнения пинны и ушного канала.

Среднее ухо состоит из барабанной перепонки, создающей вибрации, которые передаются в звуки.

Внутреннее ухо преобразует вибрации из среднего уха в нервные импульсы, посылаемые в мозг. Как итог – мы получаем способность слышать.

Ушная сера производится железами в ушном канале. Они вырабатывают в месяц 15-20 мл ушной серы. Сера состоит из эпителий клеток, пыли и ферментов, предотвращающих рост бактерий и грибов. Ушная сера напоминает функции липкой ленты для мух. Она задерживает болезнетворные микробы, частички пыли и грязи, а также служит барьером от воды.

Ушная сера естественным образом выходит из ушного канала, когда мы разговариваем или жуем. Движение челюстей удаляет ушную серу из наружного уха.

Почему уши часто загрязняются

Если ушной воск не вызывает проблем, его лучше оставить в покое – ухо самоочищается. Иногда он становится заметен во внешнем ухе. Профессор, врач-оториноларинголог Хайбула Маккаев рассказывает, что повышенная выработка серы происходит из-за:

узкого слухового канала;

неправильной чистки ушей;

слухового аппарата;

частого посещения бассейна;

жевательной резинки;

наушников.

Чем можно чистить уши

Чтобы удалить серу, лор-врачи советуют использовать:

подсоленную и теплую воду;

перекись водорода;

кусочек марлевой ткани;

капли.

4 способа правильно чистить уши

Почистить уши в домашних условиях можно, используя несколько способов.

Ватные палочки

Начните с наружного уха. Ватной палочкой удалите грязь и серу.

Если есть необходимость убрать серу в слуховом проходе – очистите его ватной палочкой не глубже, чем на 5 мм.

Как правильно чистить уши в домашних условиях

Промывание

Наполните шприц без иглы кипяченой водой комнатной температуры.

Наклоните голову к плечу.

Потяните рукой за наружное ухо, чтобы выпрямить слуховой проход.

Нажмите на шприц, чтобы заполнить водой ушной канал.

Подержите ухо с водой около 1 минуты.

Наклоните голову в противоположную сторону, чтобы слить воду.

Промокните остатки воды с ушной полости мягкой тканью, ватой или бинтом.

Перекись водорода

Смешайте равные части перекиси водорода – 3% и воды.

Заполните раствором пипетку или шприц.

Наклоните голову на бок и влейте 3 капли раствора.

Подержите 1 минуту.

Наклоните голову в противоположную сторону, чтобы раствор вышел из уха.

Протрите ушную раковину чистой тканью.

Капли

Ушные капли подбираются врачом индивидуально. Есть капли на водной и масляной основе. Если на флаконе нет специального колпачка, приобретите пипетку. Перед применением прокипятите.

Подогрейте ушные капли подержав в руке или поставив в теплую воду.

Нанесите 1 каплю на тыльную сторону руки, чтобы проверить температуру ушных капель.

Наберите в пипетку ушные капли.

Наклоните голову и оттяните ухо за мочку вниз и назад.

Закапайте, как написано в инструкции.

Подержите 1-3 минуты. Если есть необходимость – оставьте на ночь, закрыв ушной проход кусочком ваты.

Промойте ухо теплой водой.

Удалите влагу ватой или чистой тряпочкой.

Самый травматичный способ

Попытка убрать серу с помощью ушной палочки может привести к :

серным пробкам;

повреждению барабанной перепонки;

инфицированию ушного прохода.

Ушная сера образуется не в глубокой части ушного канала и не вблизи барабанной перепонки. Она вырабатывается железами рядом с наружным слуховым отверстием.

Толщина ушной перепонки – 0,1 мл. Она может травмироваться даже от поцелуя в ухо. По словам Звенигородского врача-отоларинголога Виктора Хомика, чистка ушей ватными палочками может привести к перфорированной барабанной перепонке и инфекциям ушного прохода.

Самый безопасный способ

Лор-врачи считают самым безопасным способом очистить уши от серы – протирку их ватой или кусочком ткани, смоченными в теплой воде.

Уши безопасно очищаются во время купания под душем. Вода смягчает серу и выводит из ушных раковин. Вам остается лишь протереть их насухо.

Как часто нужно чистить уши

Чем старательнее чистить уши от серы, тем активнее ее вырабатывают железы слухового канала. “Принудительная” чистка может привести к ушным пробкам или, наоборот, к иссушению ушного канала.

Детский хирург Аджамов Б.М. советует 2-3 раза в неделю мыть ушную раковину и слуховой канал во время купания под душем.

Источник polzavred.