Какие растения на Руси считались колдовскими

14.06.2018 18:38

Многим растениям в разных культурах придавалось особое, магическое значение. На Руси это тоже было широко распространено. Травы, плоды, листья и корни кустарников и деревьев часто наделялись в русских народных верованиях особыми свойствами исцеления или, наоборот, наведения порчи.

Истоки этих суеверий уходят в глубины прошлого, когда Русь еще была языческой и люди верили в то, что в каждом ростке, пробившемся из-под земли, живет определенный злой или добрый дух.

Заморские плоды

Интересно, что даже самые простые растения были для многих славян воплощением каких-то тайных сил. Чаще всего плоды, позаимствованные у других народов, ассоциировались у приверженцев всего исконно русского, «проверенного», с чем-то нечистым и сатанинским. Например, обычный картофель старообрядцы многие века считали дьявольским плодом, который вырос из тела Иродовой дочери, совокупившейся с псом. Проклятью были преданы и такие чужеземные яства, как чай и кофе.

Мандрагора

Помимо картофеля, огромной мистической значимостью наделялись и другие «коренья». Одним из самых всесильных и могущественных считался корень мандрагоры. Это многолетнее лекарственное растение из семейства пасленовых, многие представители которого являются ядовитыми, будило в воображении наших предков самые дикие мистические картины из-за своего необычного по форме корня.

Корень мандрагоры имеет разветвляющиеся утолщения, которые чем-то напоминают фигуру человека. То, что эта фигурка была «закопана» в землю, видимо, наводило славян на определенные мысли о потустороннем мире. К тому же мандрагора обладает психотропными свойствами и может вызывать галлюцинации. Это качество часто использовалось в разных магических обрядах.

На Руси мандрагору называли также адамовой головой. Народные поверья приписывали ей огромную силу. Считалось, что чародеи собирают мандрагору на Ивана Купала, а затем используют этот корень для исцеления от бесплодия, освобождения от порчи, лечения ран или привлечения даров. Русичиверили, что стоит окропить растение святой водой, как оно наделит способностью распознавать колдунов.

Царь-Архилин

Это магическое растение упоминается во многих старинных травниках. Другие названия архилина: Архарик, Царь-Сил, Архангел, Царь-Симтарим. Одни исследователи считают, что это выдуманное, сказочное растение (Владимир Даль). Другие — что архилин является аналогом той самой мандрагоры. Такое предположение появилось из-за описания, которое встречается в некоторых травниках 17-18 веков. Архилин описывается как корень в форме человека с руками и ногами.

Искали это растение только на Иванов день, но не с пустыми руками, а вооружившись серебряной или золотой монеткой. По народным поверьям, Царь-Архилин рос из грудной клетки трупа и поэтому обладал колоссальной магической силой. Стоило замочить архилин в молоке, а затем его выпить, как появлялась защита от порчи. Бесплодные женщины обретали способность зачать.

Бузина

Волшебными свойствами в фантазии народной обладала и бузина. Считалось, что стоит вырезать из этого дерева посох и он будет надежно охранять в пути от дикого зверя и недоброго человека. Такой посох следовало подготовить особым образом: с одной стороны к вырезанной из бузины палке нужно было прикрепить рукоять, а с другой — сделать небольшую выемку и засыпать в нее магический порошок.

Готовился такой порошок из следующих ингредиентов: 3 сердца ласточки, 2 волчьих глаза, 3 языка ящериц и сердце собаки. Все это нужно было высушить, истереть в порошок, а затем уже засыпать в бузину. Отверстие требовалось закрыть железным наконечником. Колдуны в древности давали 100%-ную гарантию действенности такого средства.

Девясил

Девясил высокий — лекарственное растение, которому в старину приписывались магические свойства мощнейшего приворотного зелья. Собирали растение перед Ивановым днем, затем сушили и смешивали с ладаном. Эту смесь нужно было положить в нательную ладанку и носить на груди 9 дней. За это время она впитывала энергию человека.

Затем девясил с ладаном извлекали и тайно зашивали в подол одежды любимого человека. Считалось, что после таких манипуляций сердце привороженной особы навеки будет принадлежать человеку, который произвел этот обряд. Также девясилу приписывалась способность исцелять от всех болезней.

Иван-да-Марья

Эту траву тоже нужно было собирать только в особый день в году, на Ивана Купала. Иван-да-Марья могла излечить от многих хворей, вернуть любовь и мир в семью или даже защитить жилище от воров, если заложить листья растения по углам избы.

Другие растения

Необычные свойства приписывались также многим другим растениям. Например, крапива и волшебная одолень-трава(так называли кувшинку) помогали защититься от ведьм, купальница — от чертей. Силу против колдунов имела осина (из нее нужно было вытесать кол, а затем вогнать его в сердце покойного колдуна).

Сильнейшим оберегом от ведьм и другой нечисти считался чернобыль, или обычная полынь. Это растение с горьким привкусом могло уберечь также от молнии и заболеваний глаз. От злых сил защищали чертополох, чеснок и некоторые другие магические растения, подробно описанные в древнерусских травниках.

Источник cyrillitsa.ru