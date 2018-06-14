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Освобождение Донбасса: подробно названы шаги, которые необходимо предпринять
Освобождение Донбасса должно начаться с отправки на оккупированную территорию оценочной миссии ООН, которая определит контингент и численность миротворцев. Об этом в интервью "Апострофу" заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.
"Наша задача в том, чтобы решить это (ситуацию на Донбассе, - ред.) мирным путем.
Каким образом это можно сделать? Руководствуясь Минскими договоренностями и будущей резолюцией Совета безопасности ООН. Очевидно, ее принятию должна предшествовать оценочная миссия ООН. Условно говоря, 100-200 специалистов в течение месяца должны мониторить ситуацию на временно оккупированной территории", - отметил он.
По словам Левченко, они должны определить необходимое количество миротворцев, условия и стоимость их размещения.
"И уже тогда самый главный вопрос и дискуссия в Совбезе - принятие резолюции СБ ООН. Мы осознаем, что российская сторона, возможно, будет не соглашаться с некоторыми вещами. Поэтому все будем апеллировать к тому, что исключительная задача этой миссии - реализация Минских договоренностей, под которыми стоит подпись российской стороны", - подчеркнул советник министра.
Левченко добавил, что хорватский опыт говорит, что в зоны конфликта нужно отправлять профессиональных людей. Они также не должны быть участниками боевых действий, чтобы предотвратить эмоциональное реагирование.
"Что отмечали хорватские специалисты? Они ожидали, что будут определенные трения. И они были, но всем предварительно говорили, что они должны психологически настроиться и что их главная задача - обеспечивать порядок на территории, а не давать политические оценки. Полностью были запрещены дискуссии в полицейских участках…" - сказал он.
Советник министра подытожил, что все это надо будет оговаривать заранее.
"Если примут резолюцию в нашем случае, то там речь о том, что задача транзитной администрации - передать власть в руки правительства Украины, поэтому элементы сотрудничества должны приветствоваться", - заявил Левченко.
Теги: Донбасс, ООН, Освобождение Донбасса, миротворцы
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