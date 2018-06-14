Жители Донецка в ужасе: вот-вот бензина не будет и на «скорые»

14.06.2018 07:48

Нет, конечно же, бензин в оккупированном Донецке есть. Просто его видят не все. Он продается на редких заправках, и если вдруг его «выбрасывают», он стоит очень дорого, и зачастую его нельзя купить в достаточном объеме.

«В одни руки больше 5 л не давать». «Займите очередь». «Вас тут не стояло». Если СССР и вернулся в Донецк, то прежде всего в этих выражениях. Все это — свидетельство одного явления: дефицита. Дончане считают, что он создается искусственно, но от этого им не легче: в городе ежедневно вырастают очереди, в конце которых, по меткому выражению местных жителей, «уже Украину видно».

Где есть бензин?

Дефицит топлива сохраняется уже не первую неделю. Бывали моменты, когда бензина не было вообще — у водителей остнавливались машины прямо посреди улицы, некоторые не выезжали неделями. На табло АЗС сохранялись приевшиеся таблички «бензина нет».

Позднее топливо стало появляться, но не на всех заправках. Наиболее часто, судя по отзывам, его можно застать на бывшей АЗС «Параллель» по Ленинскому проспекту (район Мариупольской развилки). Именно с этого участка часто публикуются фото гигантских очередей.

«На мариупольской сегодня был бензин, но очередь… там в конце очереди наверное и Украину видно», — написал местный житель вчера, 12 июня.

Также топливо появляется и на других заправках. Там мгновенно собираются километровые очереди, и некоторые АЗС начинают продавать бензин ограниченно — например, только до 5 л или до 10 л в канистру.

«Вчера на ждановской развилке в бак заливали сколько хочешь, а в канистру только 5л», — пожаловался один из водителей.

Канистра — спасение для многих водителей: у некоторых ситуация с топливом настолько плоха, что авто даже не может доехать до заправки и уж тем более отстоять на ней очередь. «Машина до АЗС не доедет… Бак совсем пустой», — жалуются дончане.

В ряде случаев в канистры топливо вообще не наливают. Более того, за «канистрщиками» охотятся — их штрафуют, а товар отбирают.

«В воскресенье в Торезе устроили облаву на канистрщиков возле рынка. 4 задержали, нарисовали штраф 50 тр каждому. Народ в ах, восхищении. Теперь за бензом или в рашку (3−4 часа таможня в одну сторону) или в Шахтерск (бывает 2−3 раза в неделю) или в Кр Луч (40 км убитой дороги», — сообщают местные жители.

Сколько стоит?

«Давайте уже по 100», — иронизируют дончане. Это означает, что они не удивились бы, если бы цена на топливо выросла до 100 рублей за литр. Сегодня она колеблется в пределах 50−56 рублей, и это уже существенное подорожание. Жители Донецка связывают его с подорожанием бензина в России.

«Сегодня на заправках в Донецке, снова резко возросла цена на топливо. Сообщается о том, что цена будет подниматься и далее», — пишут комментаторы.

На фоне подорожания бензина в ОРДО подскочил в цене и газ. Еще недавно он стоил 24 руб. за куб. м. Теперь — 27 рублей. Это связано с тем, что многие водители тут же кинулись устанавливать на свои авто газовое оборудование. Очереди на установку тоже стали гигантскими — в некоторых автосервисах они расписаны на все лето.

Что дальше?

С подорожанием бензина в Донецке «взлетели» цены на другие товары — в частности, на продукты питания.

Также подорожание коснулось и служб такси — они увеличили тарифы.

«На одних службах на 5 р. подняли, на других на 15 р.», — сообщают дончане.

Администрация «Приват такси Донецк» официально объявила о повышении тарифов. Актуальный тариф при поездке до 5 км теперь будет 80 руб., каждый последющий километр будет стоит 12 руб.

Дончане отмечают: по всей видимости, ситуация может разрешиться после Чемпионата мира по футболу, который скоро пройдет в России.

«Поговаривают проблемы с топливом в „рыцпубликах дамбаца“ будут аж до середины июля, пока ЧМо-2018 не закончится. Типа пи**раша знать не знает ни о каких рыцпубликах», — пишут комментаторы.

Поговаривают даже, что Россия намеренно не пускает в ОРДО бензовозы.

Есть также версия о том, что дефицит создали искусственно те, кто недавно закупил большие партии топлива. Они якобы ждут повышения цен до нужных им показателей, а затем «выбросят» на рынок всю массу, чтобы заработать на этом. Эта версия очень реалистична, однако даже если это правда, она все равно не спешит сбываться. Донецк продолжает страдать от нехватки топлива. Иногда бензина не хватает даже на вывоз мусора.

Местные жители с ужасом ждут, что когда-нибудь его может не хватить и на «скорые».

Источник ДонПресс.