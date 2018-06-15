О чем предупреждают повторяющиеся сны

15.06.2018 07:10

Повторяющиеся сны бывают в любом возрасте, с интервалом в несколько дней или даже лет.

По мнению психологов, такие сновидения указывают на сферу жизни, которая больше всего нас тревожит. Навязчивые сны могут быть также результатом душевной травмы, которую бодрствующий человек пытается заглушить, поэтому подсознание вырабатывает негативные эмоции во время сна. Игнорировать такую ситуацию нельзя, это попросту опасно. Если сон вызывает страх и тревогу, занимает все мысли и отвлекает от дел, необходимо обратиться за помощью к психотерапевту. К этой же категории относятся сны, повторяющиеся из рода в род. Хотя такие сновидения крайне редки и их значение расшифровывается индивидуально для каждой семьи.

Иногда сновидение может указывать на какую-то еще не произошедшую ситуацию, которая может изменить нашу жизнь. Однако пугаться этого не стоит – ведь резкие перемены могут быть не только плохими, но и хорошими.

Подсознание поможет найти выход

Если вы часто видите один и тот же сон, постарайтесь понять, о какой проблеме идет речь. Проанализируйте, что вас беспокоит и не дает возможности нормально отдыхать в ночное время. И если вы не можете изменить ситуацию в жизни, попытайтесь сделать это во сне – «перепишите» его сценарий. По мнению психотерапевтов, такое программирование улучшит и ситуацию в реальности – как только она изменится, сон уйдет.

Каждый вечер вспоминайте содержание навязчивого сна и давайте волю своей фантазии. Представляйте события так, как вы бы хотели, чтобы они развивались на самом деле. И не забывайте: финал сновидения должен быть обязательно благоприятным для вас.

Вспомните, когда увидели сон впервые и с какими событиями он может быть связан. Подумайте, о чем он может вас предупреждать и какую задачу необходимо решить. Выделите самое главное – что присутствует в каждом сновидении. Это могут быть место, событие, слова или персонажи. Проследите, какая часть сна повторяется абсолютно точно, а какая постоянно меняется. Запишите на бумаге все, что приснилось: развитие сюжета, цвета, мысли, эмоции. Когда вспомните несколько снов, обратите внимание на то, что в них было общего. Это, скорее всего, и есть причина навязчивого сна. Остальные детали сновидения могут подсказать выход из ситуации.

Есть проблемы со здоровьем?

В последнее время медики пришли к выводу, что повторяющиеся сны могут предупреждать о заболеваниях, которые еще не проявились. Дело в том, что во время сна мозг фиксирует малейший сбой в работе организма, и неприятные сновидения обычно появляются намного раньше явных симптомов болезни. Например, сон, в котором вы купаетесь в холодной воде, может предсказывать простуду, отравились – болезни желудка, испытываете страх и тоску – заболевания сердца.

Такие сны человек видит в самом начале болезни, когда она только зарождается. Сновидения, «предсказывающие» ангину, обычно снятся накануне заболевания, хронический гастрит – за месяц, болезнь Боткина – за неделю, гипертонию – за три месяца.

Если вы считаете, что сон «пророчит» вам болезнь, не стоит впадать в отчаяние. Пройдите обследование в поликлинике – вполне возможно, что вы здоровы и просто неверно истолковали сон. В таком случае нужно обратить внимание на психологические или жизненные проблемы, которые вас тревожат.

О чем сигнализирует сон?

Если во сне вы часто:

летаете – это говорит о том, что вы мечтаете изменить привычный образ жизни и обрести свободу выбора и действий;

падаете – значит, вы боитесь неудач и крушения надежд;

видите себя голым или странно одетым – страшитесь унижения и неодобрения;

сдаете экзамены – ощущаете себя объектом критики;

опаздываете – стремитесь найти в жизни свое место, вернуть упущенные возможности;

говорите по телефону – испытываете потребность в общении или стремитесь достичь согласия с собой.

Источник: https://from-ua.com