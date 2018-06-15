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Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз
Глаза могут рассказать о 30 характеристик состояний здоровья. Зрительная диагностика выявляет 34% случаев диабета, 39% - артериального давления выше нормы, 62% - высокого уровня холестерина.
Существуют 19 основных признаков начинающихся болезней, которые можно без труда «прочитать» по глазам.
1. Припухлость глаз (мешки под глазами) по утрам говорит о болезнях почек и сердца.
2. Отечность и покраснение век позволяет думать о проявлении аллергии (конечно, если не брать в расчет банальный инфекционный конъюнктивит, который вы сможете определить по отсутствию зуда и по гнойным выделениям из глаз)
3. Непроизвольные подергивание век сигнализируют о невротизации, и связанным с этим недостатком магния в организме.
4. Мешки под глазами свидетельствуют о хронической усталости, стрессе.
5. Появление красных прожилок на склерах (ниточки сосудов) говорит о гипертонической болезни.
6. Темные круги под глазами — переутомление, хроническая усталость, стресс. Если цвет отдает в коричневый или фиолетовый — стоит проверить почки, уровень сахара в крови, щитовидку и сердечно-сосудистую систему.
7. Голубизна белков — недостаток гемоглобина, развивающаяся анемия.
8. Желтизна белков — в первую очередь стоит подумать о гепатите А. Потом и об остальных заболеваниях печени желчевыводящих путей.
9. Повышенная слезоточивость может свидетельствовать о простуде (если есть и дополнительные симптомы ОРЗ), может говорить об аллергии, особенно сезонной на пыльцу растений. Слезящиеся без повода (к примеру, сильного ветра на улице) глаза вместе с красной прорисовкой сосудов роговицы заставит офтальмолога проверить — нет ли у вас развития глаукомы.
10. Выпячивание глазных яблок позволяет заподозрить развитие гипертиреоза (повышенный уровень гормонов щитовидной железы), но так же стоит провериться у окулиста по поводу развития глаукомы.
11. Ухудшение зрения в сумерках (куриная слепота) говорит о недостатке витамина А.
12. Потемнение краев глаз — позволяет заподозрить нарушение обмена веществ.
13. Вспышки или огненные круги пред глазами бывают при нарушении мозгового кровообращения, частых мигренях.
14. Опухшие верхние веки могут сообщить о появляющемся процессе камнеобразования в желчном пузыре.
15. Мелкие темненькие пятнышки под глазами позволят заподозрить тот же процесс, но только в почках.
16. Частое появление на глазах ячменя скажет не только о банальном занесении инфекции грязными руками (чаще всего), но есть еще вариант, что есть проблемы с печенью и желчным пузырем.
17. Светлый, практически белый цвет внутренней поверхности века сообщит о недостатке кровообращения (скорее всего будет низкий уровень гемоглобина в крови), расстройстве органов ЖКТ или проблемах в мочеполовой сфере.
18. Оттенок к красно-оранжевому на той же внутренней поверхности век подскажет, что могут быть проблемы с поджелудочной, селезенкой, печени. (В норме считается должен быть светло розовый оттенок).
19. Если в глазах регулярно появляется беловатый слизистый налет, затрудняющий зрение, стоит проверить нет ли развивающейся катаракты.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, глаз
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