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Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день
Суббота этой недели открывает перед многими знаками зодиака удивительные возможности, пусть некоторым и придется приложить усилия для достижения успеха. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.
ОВЕН
Внезапные растраты на этой неделе застали вас врасплох и теперешнее состояние счета мягко говоря не радует. Откажитесь от наименее важных покупок в ближайшее время и начинайте копить деньги уже сегодня. Текущий период наиболее благоприятный для построения подобного рода планов.
ТЕЛЕЦ
Первый выходной день этой недели Тельцы проведут весьма благоприятно. Сегодня отличный день для того, чтобы сделать много хороших дел как для себя, так и для окружающих, небезразличных вам людей. Поинтересуйтесь, возможно, кто-то нуждается в вашей помощи, но просто не решается об этом сказать.
БЛИЗНЕЦЫ
Риск подвергнуться заболеваниям сегодня крайне высок и Близнецы могут прочувствовать это на себе. Наиболее опасными являются простые заболевания простудного типа. Выбирая сегодня место в транспорте с открытыми окнами, определяясь с одеждой на прогулку, оцените внимательно погоду и общие условия.
РАК
Уже сегодня Раки увидят, к чему пришли деловые и личные отношения, над которыми пришлось упорно работать последнее время. Вероятно, в эту субботу ваш круг общения покинут некоторые люди, однако не стоит расстраиваться по этому поводу. Очевидно, вам не по пути.
ЛЕВ
Далеко не все дастся сегодня Львам так легко, как бы этого хотелось. Главное, не переставайте пробовать, если вы будете настойчивы, наверняка преуспеете. При этом стоит обойтись без хитростей и лукавства. Будьте сегодня честными с собой и каждым встречным.
ДЕВА
Как и Близнецам, Девам сегодня стоит позаботиться о своем здоровье и сделать упор на иммунитет. Укрепить его вам сегодня помогут новый рацион питания и свежий взгляд на тот образ жизни, который вы ведете.
ВЕСЫ
Будьте сегодня объективны. Пожалуй, это главный совет звезд на этот день для Весов. Взвешивайте свои слова и сразу думайте о том, к чему могут привести ваши поступки.
СКОРПИОН
Скорпионы уже сегодня могут ощутить весомые перемены как в личной жизни, так и на пути к целям профессиональным. Последнее время вы очень старались уладить все неурядицы и заполнить пробелы. Очевидно, вам это удалось.
СТРЕЛЕЦ
Главными инструментами и залогом благоприятного дня для Стрельцов сегодня станут здравомыслие и самообладание. Не стоит давать много воли вашим фантазиям. Чем больше иллюзий вы построите, тем жестче окажется удар о твердую реальность.
КОЗЕРОГ
У Козерогов сегодня буквально откроется второе дыхание. Вероятно, вы сами удивитесь тому, что окажетесь готовы к решению проблем, которые казались до этого дня непосильными. Взвесьте свои возможности, проанализируйте цели и направьте энергию в правильное русло.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи просто не могу налюбоваться переменами во внешности. Замечают их и окружающие вас люди, пусть и не говорят об этом вслух. Именно эти дни перемены в имидже могут открыть перед вами новые двери.
РЫБЫ
Сегодняшний день обозначит начало великих проектов и замыслов, которые вы вынашиваете уже долгое время. Вероятно, в эту субботу Рыбам придется с кем-то или чем-то расстаться окончательно, однако эта жертва будет только во благо великим начинаниям.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, день
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