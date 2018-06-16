"Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа

16.06.2018 17:29

Вот уже четыре с половиной года украинка Галина Грибовская живет в канадской провинции Квебек вместе с семьей и ничуть не жалеет о переезде.

О шести месяцах снега, всенародной страсти к хоккею, о кленовом сиропе и нелюбви к чаю, об отсутствии кроватей в детсадах и "сахарной хижине", о французском языке и местном "сепаратизме" - в ее эксклюзивном рассказе для OBOZREVATEL.

Решение уехать из Украины было осознанным и очень желанным. Вообще, "заграница" меня живо интересовала уже где-то с подросткового возраста. Мне всегда было интересно, как там живут люди, какие у них интересы и т.п.

Родилась я на юге Украины. До приезда в Канаду успела пожить в шести городах Украины. В основном перемена места жительства проходила под знаком учебы: детсад, школа, музыкальное училище, консерватория - все в разных городах.

В Киеве я какое-то время работала учителем в международной школе: преподавала музыку на английском языке. Половина учителей в нашей школе были иностранцы. Вот уж где я могла удовлетворить свое "заграничное" любопытство.

Затем моя жизнь повернула в другое русло - семейное. Мы с мужем познакомились в интернете. Муж, украинец, на момент знакомства жил в Англии, то есть был почти иностранец. Мы поселились в Киевской области. Я сменила сферу деятельности: стала работать корректором в газете.

Через какое-то время после свадьбы муж обмолвился: "Знаешь, можно сдать экзамен по английскому языку и уехать жить в Канаду". Но тогда дальше разговоров дело не пошло.

В 2009 году, когда у нас родилась первая дочка, в стране начался кризис. Наша семья еле сводила концы с концами, все было очень уныло. И вот, глядя на Юлию Тимошенко и депутатов в теленовостях, я подумала: нет, дела не будет. Надо уезжать.

Я начала искать информацию о странах с иммиграционной программой. В Австралию и англоязычную Канаду мы не проходили по параметрам, в США была только лотерея. Оставался Квебек, франкоязычная провинция Канады, с одним большим "но": французский язык. Однако желание уехать было настолько сильным, что мы начали учить с нуля этот "язык любви".

Кто нужен Канаде

Вообще, Канаде, как и другим странам, нужны молодые, здоровые, образованные люди с детьми. Дети важны, потому что это будущие налогоплательщики, которых мы, родители, вырастим для Канады за заработанные нами же деньги.

Другой важный фактор - язык. Без его знания адаптироваться на новом месте очень сложно. Местные власти это понимают, поэтому за знание языка даются дополнительные баллы, которые повышают шансы на иммиграцию. К сожалению, это редко понимают желающие сюда приехать. Человек ленится дома, тешит себя мечтами о "легком усвоении французского в языковой среде", а на деле по приезду не может найти себе достойную работу или даже учебу.

О погоде и хоккее

Мы прилетели в Квебек в середине ноября. Через три дня здесь выпал первый снег. Потом второй, третий и т.д. Таять все это начало только в апреле. Это был главный шок для меня, и пока снег (точнее, почти шесть месяцев снега) остается едва ли не единственным недостатком Квебека в моих глазах.

В остальном же климат не отличается от украинского. Снег здесь очень любят. Лыжи, санки, коньки - квебекцы много и охотно занимаются зимними видами отдыха.

Хоккей – всеобщая страсть. Хотя квебекская команда в последнее время не на высоте, и над ней подтрунивают (аналогии с украинским футболом возникают сами собой), в каждом доме, в каждом сарайчике обязательно найдутся клюшка и десяток шайб.

Но начиная с конца марта, местные жители тоже начинают стонать, что, мол, долго все это снежное безобразие тянется.

Летом здесь другие предпочтения: велосипеды, рыбалка, лодки, футбол, бейсбол. В наших краях проходит большая велосипедная дорога, поэтому велосипедистов здесь очень много. В объявлениях о продаже домов, наряду с магазинами и школами, обязательно укажут о близости этой дороги.

О регионе

Здесь надо уточнить: мы живем в провинции. Не в смысле в Квебеке, а в смысле вдалеке от больших городов. Подавляющее большинство приезжих селится в Монреале. Это большой мегаполис, вавилонская башня, населенная иммигрантами. Мы же сразу поселились в небольшом городе (что-то среднее между областным и районным центром, по украинским меркам). С двумя маленькими детьми и третьим на подходе нам были важны два фактора: меньше шума и больше места.

Наш регион – Лорентиды – считается туристическим. Здесь есть горнолыжные курорты, многие монреальцы приезжают сюда на выходные в шале (местный аналог "дачи").

О любимом доме

Первые два года мы снимали квартиру. За это время насобирали на первый взнос и взяли ипотеку на дом. Наш дом находится в маленьком городке (10 тысяч населения, кажется) со своей историей и провинциальным шармом.

Это просто сказка для наших детей. У них есть бассейн, батут и огромный двор, по которому можно кататься на велосипедах. Соседей нам не видно из-за листвы деревьев. И единственный шум, который может нас разбудить, это пение птиц (и лягушек). Помимо наших двух котов, здесь можно увидеть енотов, белок, скунса, оленей, лис и зайцев. И самых разных птиц (голубых соек, ворон, синиц, дятлов – остальных я не знаю).

Расстояния до благ цивилизации приличные, поэтому мне пришлось начать водить машину. И она не "маленькая красненькая", а большая и зеленая. По поводу самой первой дети радостно кричали: "Папа купил маме автобус!"

О досуге и путешествиях

Многие говорили нам, что здесь нет "музеев и театров". Но пока младшей дочке всего четыре года, и поэтому нас больше интересуют аквапарки и развлекательные центры.

Канадских паспортов у нас пока нет, просить визы неохота, поэтому мы изучаем Канаду. Побывали в Оттаве, в Гаспези ("колыбель Квебека"), в Драммондвилле (там есть местный аналог музея Пирогово), дважды были в зоопарке Грэнби, этим летом поедем на озера в Онтарио. В Канаде есть все: горы, леса, реки, море, океан, и все это хочется посмотреть. Но расстояния – значительные, и мы пока далеко от дома не отъезжаем – с детьми это нелегко.

О школах и детсадах

Детсады и школы здесь хорошие. Муж ворчит по поводу местного образования ("слабоватое"), но я, как местный учитель, с ним не согласна. Школа дает необходимое, а превзойти это зависит от родителей.

Детсады маленькие и уютные. Выходцев из пост-СССР поначалу шокирует отсутствие кроватей в детсадах: дети спят одетые на небольших матрасиках на полу. Большинство школ – государственные. Рейтинг школы зависит от района: есть благополучные, есть "бедные" и проблемные, со специализированными классами. Язык обучения – французский. Квебекцы очень пекутся о своем языке, защищают и пропагандируют его.

Вообще, есть Канада и есть Квебек, со своим правительством и министерствами. За пределами мультикультурного Монреаля все говорят по-французски, флаги на школах и госучреждениях – квебекские.

В 1960-х годах здесь прошла "Тихая революция", которая дала толчок к развитию провинции – экономическому, социальному, культурному. Были столкновения и манифестации, в результате которых приняли закон о единственном государственном языке Квебека – французском.

Дважды в стране проводился референдум об отделении Квебека от Канады, но оба раза для выхода не хватило голосов. Местные жители не считают себя канадцами, они – квебекцы. День Канады здесь неприкрыто игнорируют. Не ругаются, флаги не рвут, но вряд ли кто-то рискнет на нашем хуторе махать канадским флагом. Еще квебекцы, как и украинцы, постоянно критикуют своих политиков. Подобострастия здесь не наблюдается.

В Квебеке хорошо работают коммунальные службы: вывоз мусора, уборка снега (а это полгода), ремонт линий электропередачи. Когда мы жили в Украине, меня ужасало количество мусора повсюду, какая-то общая засоренность. Здесь же почти повсюду чисто - людям хватает сил донести свой мусор до урны.

О дорогах и коррупции

С дорогами дело обстоит хуже. Считается, что тут худшие дороги в Канаде. Но я сравниваю с украинскими – вроде бы, ничего. И потом, если на дороге появится ямка, ее на следующий же день залатают.

Удивляет отсутствие бытовой коррупции. Это тоже фактор, из-за которого мы уехали из Украины. Когда нас с дочкой выписывали из местного роддома, меня не покидала мысль: и что, вот это все? И никому платить не надо? Те же вопросы возникали, когда я сдавала экзамен по вождению, когда искали детсад для дочек и т. п.

О работе

Муж, моя поддержка и опора (а иногда и волшебный пендель), с момента приезда занимается тем же, что и дома. Он частный предприниматель, ремонтирует дома и квартиры. Я первый год нянчилась с младшей дочкой, потом начала постепенно внедряться в учительские ряды. Сначала давала уроки игры на фортепиано (и продолжаю это делать), потом стала работать учителем музыки в общеобразовательной школе.

Для того, чтобы получить разрешение на преподавание, пришлось сдать экзамен по французскому языку и пойти доучиваться в университет. Но игра стоит свеч: у учителя в государственной школе достойная зарплата, которая повышается с каждым годом опыта, и хорошая пенсия.

В местных школах на меня слегка косятся - это же не Монреаль, зачастую я единственная иностранка в их практике. Но я улыбаюсь и стараюсь всем (большинству ) понравиться. Всегда держу в голове: "Это не они к тебе приехали, Галя, а ты к ним. Приспосабливайся".

О местных блюдах и ресторанах

Одним из вопросов адаптации была местная еда. Вроде бы, набор продуктов тот же, что и в Украине, но готовят из него что-то другое. Местное любимое блюдо называется "путин" (с ударением на И). Это жареная картошка, посыпанная кусочками сыра и политая соусом. На мой взгляд, ужас. Но местные ее обожают.

Кстати, здесь есть любимая местная сеть ресторанов Tim Hortons. Там всегда вкусно пахнет кофе и много пончиков. По утрам там очереди из тех, кто заехал купить кофе перед работой. Ближе к обеду все столики заняты пенсионерами. Но когда в нашем городке хотели открыть McDonald's, жители провели протестные слушания, и проект отменили.

Квебекцы любят разную еду: суши, итальянскую, мексиканскую. Кафе и ресторанчики всегда заполнены. Если хочешь попасть в хорошее место, надо бронировать заранее, даже в нашем городке.

Мы выбираемся в кафе и рестораны здесь намного чаще, чем в Украине. Но в основном едим дома, конечно. Поначалу было сложно с хлебом. Вкусный хлеб здесь очень дорогой. Но теперь я пеку его сама.

О кленовом сиропе и “сахарной хижине”

Ну и, конечно, кленовый сироп. У наших соседей, например, каждую весну во дворе висят ведерки на кленах. Здесь с ним могут есть все: от яичницы до йогурта. Чаще всего, конечно, им поливают блинчики или мороженое.

В конце зимы здесь есть традиция: люди семьями, трудовыми коллективами, с друзьями едут в "сахарную хижину" - места, где занимаются сбором кленового сока и где варят сироп. Народ ест разные блюда, политые сиропом, танцует и поет местные песни. Это что-то вроде Масленицы, наверное.

С удивлением открыла для себя, что здесь готовят фаршированный перец и голубцы ("капустные сигареты"). В магазинах можно найти кефир, вкусную сметану и замороженные вареники.

О нелюбви к чаю

Почти никто не пьет чай. Во многих семьях детям запрещено пить чай, потому что он считается очень сильным напитком. В квебекских домах если и есть "чай", то это чайный напиток – травяной, с ароматическими добавками. В супермаркетах пропорция чай/кофе на прилавках составляет где-то 1/10. В ресторанах быстрого питания чай лучше не пробовать.

О продуктах и домашнем питании

Вокруг нас много ферм. Летом на рынке (зимой наш рынок закрыт) можно купить разную вкуснятину, например клубнику. В начале сентября обязательный пункт – яблочные сады.

Даже экскурсии из детсадов и школ приезжают. По приезду там выдают (за деньги, конечно) пакет, и можно нарвать яблок на свой выбор. Еще есть фермы с голубикой, черной смородиной, помидорами. Наше домашнее меню изменилось незначительно.

По утрам дети часто едят хлопья с молоком или вафли с сиропом, потому что на большее нет времени. Но в основном это классическое меню украинской семьи: борщ, котлеты, макароны, картофельное пюре, гречка (мы покупаем украинскую в магазинах европейских продуктов, там же иногда берем шоколадные конфеты и халву), плов.

Об отношениях с местными

Общение с квебекцами складывается по-разному. Как и повсюду, есть хорошие люди и есть плохие. Стараемся больше общаться с первыми и меньше со вторыми. Единения душ не происходит, все-таки мы разные. Соседи в гости не рвутся и к себе не зовут. Но они и местных соседей не зовут. Мой дом – моя крепость.

Поэтому наши настоящие друзья здесь – украинцы. За последние два года у нас сложилась своя небольшая (хотя, если считать с детьми, около 20 человек) компания. Люди, которые тебя поймут и поддержат. Хотя, когда мы ехали в Канаду, меньше всего нам хотелось искать диаспору, общину и т.п. Мы скучаем по родным, особенно по родителям. Но Facebook и Skype помогают с этим справляться. В Украину пока не ездили. Хотим, чтобы родители приехали нас навестить со временем.

О национальной идентичности

Наша семья – русскоязычная. Язык общения дома – только русский, французский оставляем для школы и работы. Мы смотрим фильмы и мультфильмы, читаем книги на русском языке.

Но мы украинцы. Девочки знают, что они украинки. В машине мы слушаем и поем песни моего любимого Александра Пономарева и песенки из мультфильмов. Хиты этого года: "Не стидайся, це твоя земля" и "А может быть, ворона". Вся семья знает их наизусть.

Моя семья – мой тыл и оазис. Как бы не давили местные реалии, я знаю, что по возвращении домой меня встретят родные люди, что у меня - украинский дом (пусть и на квебекской земле).

Об адаптации

Я не раз слышала, что период адаптации длится около пяти лет. Мы уже приближаемся к этому сроку. Не уверена, что мы полностью втянулись в местную жизнь, но этого и не произойдет. Дети станут канадцами украинского происхождения, мы с мужем навсегда останемся украинцами. Но в этом нет ничего плохого.

Нам здесь очень нравится. Первый восторг до сих пор не прошел, и время от времени мы с мужем говорим друг другу: "Представляешь, мы живем в Канаде!" Здесь нам спокойно живется. Да, мы суетимся: бегаем на работу, в школу за детьми. Но есть общее состояние спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. То, чего у нас не было и не появилось бы уже никогда в Украине. А эта уверенность стоит всех тех трудностей, которые мы преодолеваем в Квебеке.