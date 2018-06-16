Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО
16.06.2018 15:32
Недобросовестные продавцы на рынках и в магазинах используют электронные весы, чтобы нажиться на своих покупателей.
О распространенной схеме обмана в своем блоге на YouTube рассказал Дмитрий Колесников. По его словам, серьезно "откорректировать" показания весов можно при помощи обычного пакетика и скотча.
"Знаете, когда на весах лежит обычный целлофановый пакет, закрепленный скотчем? Берем кусок мяса, например, кладем на этот пакетик, и он натягивается - сразу плюс 500 грамм", - пояснил продавец.
Схема заключается в том, что продавец, кладя товар на весы, незаметно натягивает кулечек, что увеличивает показания на электронных весах.
"Если увидели пакетик - будьте повнимательнее", - предупредил Колесников.
Источник Подробности.
Теги: Донбасс, продавец, обман, весы
Читайте также:
- Топ-5 главных видов обмана продавцами на рынках
- Как продавец ночного киоска противостояла грабителям
- С 2016 года каждый украинец будет отдавать часть своих доходов на содержание политических партий
- Расхлябанный водитель попытался обмануть бдительных милиционеров
- Как вузы Донецкой области обманывают абитуриентов
- Славянское турагентство обмануло клиентов
- "Гиви кололся, а Моторола нюхал..." - признание боевика "ДНР. ВИДЕО"20:51
- На Донбассе объяснили причину перебоев в работе интернета20:18
- Минометные обстрелы на Луганщине не прекращаются18:48
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых15:58
- "Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском14:40
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- "Гиви кололся, а Моторола нюхал..." - признание боевика "ДНР. ВИДЕО"20:51
- На Донбассе объяснили причину перебоев в работе интернета20:18
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- СМИ назвали неожиданную причину срыва встречи Путина и Трампа: в США назревает громкий скандал19:13
- Минометные обстрелы на Луганщине не прекращаются18:48
- ВМС России приведены в полную боевую готовность18:23
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- В Одессе девочка утонула, катаясь на водяной горке17:00
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк