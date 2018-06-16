"В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине

16.06.2018 19:42

«Россия сейчас не готова к решительным действиям на донбасском направлении и стремится максимально оттянуть возможное обострение. Хотя бы на время проведения чемпионата мира по футболу в Москве. Поэтому и тянется бесконечная история с возможным вводом миротворцев», - заявляет «Свободная пресса». А «Коммерсант» подтверждает: «Накануне Чемпионата мира по футболу Россия максимально заинтересована в том, чтобы продемонстрировать миру свой позитивный миролюбивый имидж»…

«Плохие последствия…»

«Свободная пресса», шеф-редактором которой является писатель-сепаратист Захар Прилепин, естественно, муссирует тему ответа Путина на «Прямой линии» на вопрос Прилепина» о «возможном наступлении Украины на ДНР и ЛНР» во время чемпионата мира по футболу. Путин, как известно, открыто пригрозил Украине, что такое наступление «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

«СП» публикует мнение по этому поводу декана факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

Тот заявляет, то «в России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса». «Есть точка зрения Владислава Суркова и либеральной части руководства страны, есть позиция силовиков, которые несколько иначе смотрят на этот вопрос. И сейчас, по большому счёту, непонятно, кто в правительстве в большей степени курирует ситуацию в Донбассе. Поэтому я думаю, что пока Россия не будет говорить решительные «да» или «нет» по данному вопросу», - говорит Шатилов.

По его словам, «ситуация будет затягиваться, если США не примут решения спровоцировать эскалацию боевых действий. При этом в Киеве понимают, что в случае атаки на Донбасс можно получить очередное болезненное поражение, которое аукнется для всей украинской государственности. Собственно об этом предупредил киевские власти на «Прямой линии» Владимир Путин».

«Однако, несмотря на этот риск, Порошенко может начать наступление на Луганск и Донецк, если такой приказ поступит из Вашингтона. Пока непонятно, как собирается действовать Белый дом. Вполне возможно, что он захочет спровоцировать конфликт, чтобы в определённый момент ввести натовский контингент на какую-то часть Украины. Если же Трамп не решится на столь жёсткий сценарий, будут продолжаться игры вокруг миротворцев, выполнения минских соглашений и т. д.», - рассуждает российский эксперт.

При этом он допускает, что «…США именно сейчас попытаются продавить ситуацию, поскольку есть некоторые сведения, что Владислав Сурков может быть отстранён от курирования Донбасса, а на его место поставят кого-то из силовиков. После чего позиция России станет куда более жёсткой».

«Как я уже говорил, в российской элите нет единства мнений по вопросу Донбасса. Либералы воспринимают его как чемодан без ручки, который желательно куда-нибудь «сплавить». В то время как для патриотически настроенной части элиты вопрос Донбасса - принципиальный. Эта часть элиты категорически против «сдачи» Донбасса не только из соображений поддержки соотечественников, но и потому, что это вопрос суверенитета России в целом. Поэтому руководство страны заняло выжидательную позицию. Вот, дескать, если ВСУ пойдут в наступление, тогда мы вынуждены будем как-то реагировать. А самим проявлять инициативу - рискованно и хлопотно. Поэтому я думаю, что максимум, что позволит себе Россия после «мундиаля» в Москве - не будет мешать вооружённым силам донбасских республик более жёстко отвечать на разного рода провокации и обстрелы», - рассуждает Шатилов.

Он напоминает, что Запад не устраивает вариант ввода миротворцев ООН только на линию разграничения.

«…Но даже если удастся его продавить, это будет не лучший выход для нас. Таким образом мы как бы отсекаем себя от всей остальной Украины, в том числе - от Юго-Востока, где население в значительной мере остаётся пророссийским. При этом поведение Украины в отношении России останется вызывающим и даже хамским. Кроме того, под прикрытием миротворцев Запад получит прекрасную возможность завести натовцев на территорию Украины и создать для «голубых касок» военные базы. Это, конечно, создаст дополнительные опасности для России», - предостерегает Шатилов.

Еще один российский эксперт – директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин – на страницах «СП» вообще заявляет, что «главным источником мира для Европы (и не только!) уже не одно столетие остаётся русская армия».

«В частности, русская армия не раз приводила к миру Европу, порождавшую очередного диктатора. Русская армия гасила очаги войны в самых разных частях света в новейшей истории. Можно вспомнить Приднестровье, где война прекратилась именно благодаря российским военным. Если мы хотим мира в Донбассе, там должна оказаться русская армия. Если там будут миротворцы, то они должны быть из России», - заявляет Коровин.

«Что касается американцев, то я вообще не понимаю, какое им дело до происходящего в Донбассе. Трамп заявлял не раз, что он патриот Америки, в отличие от предшествовавших ему глобалистов. Поэтому, исходя из постоянно заявляемой позиции, президент США должен быть согласен с вводом русских миротворцев, поскольку ему важнее сделать «Америку снова великой», сосредоточившись на внутренних проблемах. Кроме того, из истории мы знаем, что там, где появляется американская армия, война не заканчивается, а наоборот - идёт без конца. Можно вспомнить Ирак, Ливию и т. д. Поэтому, если мы хотим войны в Донбассе, то надо обязательно пригласить туда американских или натовских миротворцев. В ходе любых переговоров и обсуждения различных миротворческих инициатив нам надо исходить из формулы - русские миротворцы - мир, американские – война», - заключает политолог Коровин.

«Не будет никакого продвижения»

Газета «Коммерсант» также анализирует заявление Путина относительно «тяжелых последствий для украинской государственности» и отмечает, что это заявление имеет «много интересных аспектов».

«Первая часть - это не то что угроза, это предостережение, это повторение того, что и так понятно, что по неофициальным каналам доносится и до украинских властей, и до европейских партнеров Москвы, и до американцев: позволить силой взять Донецк и Луганск Киеву Москва не может. Этого просто не будет. Путин в данном случае довольно осторожно сказал, что это будет иметь серьезные проблемы для украинской государственности. Но расшифровать можно таким образом: Москва вступит по-серьезному. Это такое послание, потому что сейчас активно пробрасывается идея, в том числе в ультрапатриотических кругах люди убеждены, что до чемпионата мира украинские военные развернут серьезное наступление на Донецк и Луганск или на какой-то один из этих городов. Путин, очевидно, решил в профилактических целях подтвердить серьезность намерений Москвы такому наступлению противостоять», - отмечает обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин.

«До этого, когда Путин говорил об украинских властях и, в частности, о президенте Порошенко, всегда он как бы его выводил из-под критики, щадил даже в какой-то степени, - продолжает Юсин. - Идея была такая: да, есть радикалы, но все-таки Порошенко - взвешенный политик, наименьшее зло. Сейчас я этого вообще не почувствовал. Очевидно, совсем уж жесткие, с точки зрения Путина, заявления, за гранью фола, которые Порошенко в течение последних месяцев делал, все-таки возымели действие, и Путин к нему относится гораздо более прохладно. Например, его намек на украинских руководителей, которые украли деньги у народа и потом их выводят в офшоры - здесь совершенно понятно, кого он имел в виду, хотя и не называл Порошенко».

Обозреватель «Коммерсанта» убежден, что «сейчас прорывные соглашения невозможны».

«Я как раз именно такой вывод сделал в очередной раз из слов Путина, особенно если между строк читать. В принципе, он и открытым текстом какие-то вещи сказал. Может, конечно, состояться встреча в нормандском формате, на уровне министров иностранных дел она почти наверняка состоится, но это будет абсолютно бессмысленная встреча. И Путин объяснил почему: он довольно четко сказал, что украинские власти уже втянулись в предвыборную логику, у них предстоят выборы; и до этого момента, конечно же, не будет никакого продвижения…», - отмечает обозреватель.

Он считает, что «Порошенко и его команда заигрывают наиболее активно с патриотическим электоратом. Они пытаются быть святее папы римского, святее ребят из различных группировок вот на этой патриотической волне, именно ее оседлать. Поэтому, борясь за этот электорат, они не могут себе позволить никаких существенных уступок в отношении Донбасса. А без уступок со стороны Киева никакие соглашения ни в минском формате, ни в нормандском по определению невозможны. Поэтому здесь, я думаю, все будут заявлять чисто ритуально, это дипломатическая такая обязательная практика, о своей приверженности минским соглашениям».

«При этом в глубине души все понимают, что ничего не будет в ближайший год, никакого продвижения. Главное, чтобы не было хуже, главное, чтобы не возобновились серьезные военные действия, не просто обстрелы, какие идут, позиционная война, а попытка прорыва с той или с другой стороны. Я думаю, с донецкой и луганской стороны попытка вступления почти наверняка не будет предпринята. Будем надеяться, что и с киевской тоже», - заключает обозреватель «Коммерсанта».

«Штаны «Газпрома»

«Новая газета» в публикации относительно ареста по иску Украины европейских активов «Газпрома» анализирует, «к чему это приведет».

«30 мая швейцарские судебные приставы провели опись в офисах дочерних компаний «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, операторов газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Неделю спустя в «Газпроме» подтвердили факт ареста активов компании в Нидерландах. Аресты дочерних структур российской госмонополии производятся в соответствии с февральским решением Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,6 млрд за нарушение транзитного договора («Газпром» пытается обжаловать это решение в апелляционном суде). Пока что речь идет о наложении обеспечительных мер на акции компаний, то есть операционная деятельность «Газпрома» пострадать не должна. Однако украинские власти заявили, что не будут ограничиваться Швейцарией, Англией и Нидерландами, где взыскание средств с «Газпрома» уже началось», - сообщает «Новая».

Газета попросила партнера компании RusEnergy Михаила Крутихина прокомментировать, «чем чревата заморозка европейских активов для финансовой устойчивости и инфраструктурных проектов газового гиганта».

«Для «Газпрома» вынесенный штраф - это очень серьезная сумма, - отмечает Крутихин. - Особенно если учесть, что компания уже несколько кварталов не показывает прибыль. Вся прибыль уходит на финансирование крупных проектов, то есть компания в убытках чуть ли не четыре квартала подряд. Поэтому дополнительные расходы в такой величине на «Газпроме» серьезно скажутся… Я думаю, что эта ситуация не ставит под угрозу поставки газа в Европу. Но мы видим, что в Швейцарии наложен арест на активы компании, которая занимается строительством «Северного потока-2». Это оператор компании, зарегистрированный в Швейцарии в кантоне Цуг под названием Nord Stream 2 AG. И все финансирование проекта должно осуществляться через эту компанию. Если у нее не будет денег, то тогда возникает большой вопрос: как продолжать работу по строительству такого большого газопровода? Вот тут возникают серьезные опасения».

«Пока мы видим, что все попытки «Газпрома» каким-то образом защититься смехотворны. Да, «Газпром» может в одностороннем порядке расторгнуть контракты с «Нафтогазом». Но там есть такая оговорка: все претензии регулируются через стокгольмский арбитраж. А в арбитраж они уже сходили. Потом в «Газпроме» объявили, что лексический анализ якобы показал, что стокгольмские арбитры не сами писали свое заключение. Понятно, что это утверждение будет отвергнуто с ходу, в любом суде. Тем более что когда «Газпром» подписывал два соглашения в 2009 году с украинской компанией «Нафтогаз», он подписался под положениями, что решения стокгольмских арбитров окончательны, обжалованию не подлежат и обязательны для обеих сторон. И то, что сейчас делает «Газпром», называется затягивать время, пока ему не дали отмашку на выплату причитающихся денег из Кремля», - говорит эксперт.

При этом Крутихин указывает, что «сам «Газпром», естественно, такие вещи не решает - нужно решение российского политического руководства».

«Пока оно такого разрешения и указания «Газпрому» не давало, «Газпром» крутится как уж на сковородке и пытается показать руководству, что он сопротивляется, что у него есть возможность как-то этому противодействовать. На самом деле никакой законодательной или юридической возможности сопротивляться нет. Если он будет тянуть с выплатами, то начнут начислять пени. И на активы не просто наложат арест, а уже начнут экспроприировать средства в пользу истца, то есть компании «Нафтогаз». Вот к таким последствиям все это затягивание может привести», - отмечает Крутихин.

«Государство и так уже поддерживает «Газпром». Все проекты «Газпрома», которые он сейчас бурно финансирует - «Силы Сибири», «Северный поток-2», строительство гигантского газопровода с Ямала до «Северного потока-2», «Турецкий поток», - все финансирование идет от государства. «Газпром» у нас более чем на 50% принадлежит российскому народу, так что мы расплачиваемся за это. Большинство из этих проектов не имеют никакого коммерческого смысла, они заведомо убыточные, осуществляются по прямому политическому указанию, а не в силу коммерческих соображений. Если и дальше «Газпром» будут поощрять и выделять ему средства на поддержание штанов, что продолжается уже много лет, то это будет происходить за счет населения», - заключает эксперт на страницах «Новой газеты».

Что означают «крымские» требования Турции

Над этим вопросом размышляет газета «Взгляд», отмечая, что «Турция перешла от традиционных заклинаний о «непризнании аннексии» Крыма к более интересным заявлениям».

«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые стали уделять меньше внимания «вопросу Крыма». По его словам, западные страны «начали забывать о Крыме». «Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность», – подчеркнул он. «Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма», – традиционно добавил глава турецкой дипломатии», - пишет «Взгляд».

Газета напоминает, что с таким заявлением Чавушоглу выступил во время ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре, на котором присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин и Мустафа Джемилев, однако указывает, что «посланцы Киева вряд ли были главными адресатами заявления Чавушоглу»: «Во-первых, не следует забывать, что 24 июня в Турции пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. Около пяти миллионов турецких граждан относят себя к потомкам крымских татар, эмигрировавших из российской Таврии в конце XVIII – середине XIX веков. Очевидно, что заявление Чавушоглу было сугубо предвыборным обещанием этой части турецкого электората – пусть и ассимилированной, но помнящей о своих корнях».

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правящая Партия справедливости и развития имеют репутацию «неоосманистов», которые не забывают о бывших провинциях бывшей империи. Репутацию надо поддерживать. Во-вторых, Турция демонстрирует верность евроатлантической линии – что особенно важно в свете непростых отношений Анкары и Вашингтона. Момент был выбран неспроста», - считает «Взгляд».

Издание приводит мнение директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, который отмечает: «С другой стороны, заявления Чавушоглу и даже Эрдогана – это всего лишь слова. «Турецкий поток», миллион россиян на пляжах Антальи и возможные поставки российских вооружений для Турции, очевидно, интереснее, нежели ссора с Москвой из-за Крыма. Но возникает вопрос – не распространяются ли неоосманские планы Эрдогана на бывшее вассальное Крымское ханство? Нынешний турецкий лидер известен своей тягой к пересмотру договоров, определивших нынешние границы Турции. В частности, он не раз говорил о недействительности Лозаннского договора 1923 года, определившего границы Турции с Грецией, Сирией и Ираком».

«В Крым турки не сунутся. Максимум – они продолжат поддерживать радикальное крыло запрещенного «Меджлиса», – заявляет Багдасаров.

Российский военный эксперт Виктор Мураховский заявляет «Взгляду», что «у турок нет планов захвата Крыма»: «Мы там разместили и сформировали 32-й армейский корпус в составе сухопутных войск Черноморского флота, размещены и усиливаются подразделения собственно ВМФ и ВКС. Там никому ничего не светит».

«Непосредственной угрозы для России Турция не несет, но учитывать потенциал турецких вооруженных сил необходимо, подчеркивает Мураховский. Он отмечает: «Мы являемся ситуационными союзниками в борьбе с ИГИЛ в Сирии, но турецкая армия входит в структуру НАТО, на территории Турции расположены базы альянса, с ее территории выполняются разведывательные полеты самолетов НАТО». В этой связи не могут не беспокоить контакты Анкары и Киева. В том числе по линии поддержки окопавшегося в Киеве «Меджлиса», который уже предпринимал попытки устроить водную и энергетическую блокаду Крыма», - заключает «Взгляд».

Договоренность будет достигнута?

«Коммерсант» публикует мнение своего внешнеполитического обозревателя Максима Юсина относительно вероятности скорого обмена заключенными между Москвой и Киевом. Юсин считает, что режиссера Олега Сенцова Москва может обменять на журналиста Кирилла Вышинского.

«Напрашивается, конечно, вариант Вышинский - Олег Сенцов, это самый естественный вариант, и это программа минимум. Я думаю, что, может быть, мы выйдем даже на более широкие договоренности - в идеале, вообще обмен всех на всех. Все россияне, которые содержатся сейчас в заключении на Украине, будут обменяны на тех, кого украинцы считают - у них есть термин такой, «заложники» - ну, заложниками, политзаключенными, просто заключенными», - отмечает обозреватель.

«Со стороны россиян, которые на Украине находятся, это десятки. Это те люди, которые не попали в предыдущий обмен, когда вроде бы тоже говорили, всех на всех. Потом же, по инициативе некоторых украинских политиков, буквально в последний момент тех россиян, которые были осуждены за какие-то сепаратистские действия, как там называют, либо которые были связаны с ДНР и ЛНР, просто изъяли из колонн, которые готовились уже выезжать к месту обмена, и вернули в места отбывания заключения. Поэтому, думаю, вот эти люди, наверное, будут включены туда. Посмотрим, у нас еще, по-моему, не все даже рыбаки освобождены. Может быть, кто-то из военнослужащих, которые в свое время тоже там были захвачены. Что касается украинцев, это обязательно должен быть, конечно, Сущенко, которого они не признают шпионом, для них он журналист. И Кольченко, то есть украинское общественное мнение едва ли поймет президента, если тот добьется освобождения только одного человека, а таких знаковых сейчас фигур, как Кольченко и Сущенко, не добьется», - пишет Юсин.

«Я думаю, если договоренность будет достигнута, обмен может произойти в ближайшее время. Потому что на удивление позитивным был тон президента Путина, когда он говорил о своем разговоре с Порошенко (по телефону 9 июня – ред.), и это контрастировало с тем, как о Порошенко, об украинских властях Путин высказывался в ходе «Прямой линии». Перед этим эфиром я переписывался со своими источниками в Киеве, там тоже есть такое ощущение, что настал, возможно, идеальный, самый благоприятный момент для такого масштабного обмена, потому что накануне Чемпионата мира по футболу Россия максимально заинтересована в том, чтобы продемонстрировать миру свой позитивный миролюбивый имидж. Ну а как продемонстрировать, если не вот таким обменом? К какому-то масштабному урегулированию в Донбассе стороны сейчас не готовы, к сожалению, а вот этот момент гораздо более достижим», - заключает обозреватель «Коммерсанта».

Обзор подготовил Михаил Карпенко, «ОстроВ»