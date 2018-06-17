Все рубрики раздела
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов09:00
- Россия запустила новый план в Украине, заводятся большие деньги — эксперт08:24
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
Порой в наши сновидения приходят умершие родственники, пишет lifter со ссылкой на Shareably. Такие сны всегда предвещают какие-то серьезные события. Но не следует сильно беспокоиться! Очень часто приход таких "гостей" сулит удачу и успех.
Более того, если человек ушел из жизни недавно и вы все еще переживаете его смерть, часто думаете о нем, такие сны лишь отражают ваши мысли. В них нет никакого подтекста.
В остальных случаях следует подумать - к чему такое может сниться. Согласно Psychology Today, обычно человек видит во сне что-нибудь подобное:
Покойный чаще всего является таким, как и при жизни, хотя выглядит моложе и имеет более здоровый вид.
Он дает знать живым, что с ним все хорошо. При этом не говорит ни слова, сообщение передается телепатически.
Такие сны очень похожи на реальность, после пробуждения человек помнит все в мельчайших деталях.
Вот по каким причинам умершие родственники посещают вас во сне:
Покойный хочет попросить прощения или решить проблему, которая беспокоила его при жизни.
Он предупреждает о чем-то, дает совет или выступает в роли защитника.
Покойный приходит, чтобы показать вам, что есть жизнь после смерти.
Он хочет, чтобы вы знали - с ним все в порядке, он в безопасности.
Помните: если во сне умерший предстаёт живым и здоровым и даёт вам какие-то указания или советы, к ним непременно следует прислушаться. Они помогут развеять душевные тревоги и сомнения, уладить конфликты, разрешить проблемы.
Теги: Донбасс, сон, родственник, умерший
- Учёные выяснили: бессонница - тот же алкоголизм
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать
- Полезные советы, как справиться с бессонницей
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут
- Ученые запретили парам спать в одной постели, и вот почему
- БРИТАНКА РАССКАЗАЛА О ПОХИЩЕНИИ РОДСТВЕННИКОВ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 60 ЛЕТ НАЗАД
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- Власти "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи18:08
- Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова17:14
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов16:49
- Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»16:24
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс15:58
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- Понаехали тут: о скотском отношении к переселенцам19:00
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов09:00
- Россия запустила новый план в Украине, заводятся большие деньги — эксперт08:24
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит