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Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит

17.06.2018 19:29
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Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит

Порой в наши сновидения приходят умершие родственники, пишет lifter со ссылкой на Shareably. Такие сны всегда предвещают какие-то серьезные события. Но не следует сильно беспокоиться! Очень часто приход таких "гостей" сулит удачу и успех.
Более того, если человек ушел из жизни недавно и вы все еще переживаете его смерть, часто думаете о нем, такие сны лишь отражают ваши мысли. В них нет никакого подтекста.
В остальных случаях следует подумать - к чему такое может сниться. Согласно Psychology Today, обычно человек видит во сне что-нибудь подобное:
Покойный чаще всего является таким, как и при жизни, хотя выглядит моложе и имеет более здоровый вид.
Он дает знать живым, что с ним все хорошо. При этом не говорит ни слова, сообщение передается телепатически.
Такие сны очень похожи на реальность, после пробуждения человек помнит все в мельчайших деталях.
Вот по каким причинам умершие родственники посещают вас во сне:
Покойный хочет попросить прощения или решить проблему, которая беспокоила его при жизни.
Он предупреждает о чем-то, дает совет или выступает в роли защитника.
Покойный приходит, чтобы показать вам, что есть жизнь после смерти.
Он хочет, чтобы вы знали - с ним все в порядке, он в безопасности.
Помните: если во сне умерший предстаёт живым и здоровым и даёт вам какие-то указания или советы, к ним непременно следует прислушаться. Они помогут развеять душевные тревоги и сомнения, уладить конфликты, разрешить проблемы.



Теги: Донбасс, сон, родственник, умерший
 
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