Лекарства, которые не сочетаются с едой

18.06.2018 22:49

Каждому взрослому человеку необходимо знать, что лекарства в сочетании с определенной едой могут нейтрализовать терапевтический эффект и даже стать опасными для человека.



Об этом сообщает сайт Newsyou.



Так, антибиотики конфликтуют с молоком, алкоголем, соком, сладкими напитками, фруктами, но хорошо взаимодействуют с зеленью и овощами. Ингибиторы, входящие в состав антидепрессантов, лучше не совмещать со сметаной, изюмом, инжиром, йогуртом, мясом, рыбой, печенью, соевым соусов, квашеной капустой и сырами. Эти продукты содержат тирамин, который в паре с ингибиторами МАО повышает давление.



Антикоагулянты, разжижающие кровь, не приемлют употребления клюквы в любом виде. Даже незначительная дозировка может вызвать внутреннее кровотечение. При приеме аспирина лучше отказаться от цитрусовых и жирных блюд. Запивать препарат молоком противопоказан.



А вот болеутоляющие плохо сочетаются с копченостями, гормональные препараты – с тыквой, изюмом, курагой, рыбой, средства от анемии – с орехами, молоком, мучным, сладким, кофе, таблетки от давления – с алкоголем, мочегонные – с морковью, яблоками, картофелем, горошком, свеклой, шпинатом, лакрицей, солодкой, медикаменты от ревматоидного артрита – с бульонами, грибами, жареным, фруктами, овощами.

Источник: http://zi.dn.ua