Все рубрики раздела
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
Кому нельзя пить молоко
Молоко - очень питательный и полезный для организма продукт. В нем содержатся практически все важные микро- и макроэлементы, которые принимают участие в образовании ферментов, гормонов, витаминов, формировании костной ткани, обновлении крови, деятельности мозга. Но существую некоторые противопоказания, при которых пить молоко противопоказано.
1. Людям с непереносимостью лактозы. Обычно она выражается в двух формах - в виде лактозной недостаточности (дефицит фермента для усвоения молока) и в виде аллергии на белок коровьего (или козьего, овечьего и других видов) молока
2. Молоко - довольно калорийный продукт, поэтому его не рекомендуют пить людям с лишним весом, особенно в сочетании с медом и сахаром.
3. Тем, кто страдает от болезней пищеварения, нарушения обменных процессов, болезней почек или мочевой системы с образованием особого рода камней и песка.
4. Молоко необходимо ограничить людям после 50 лет, так как в этом возрасте оно может спровоцировать развитие или прогрессирование атеросклероза. Дело в том, что в молоке содержится миристиновая кислота, которая способствует накоплению в организме липопротеидов низкой плотности, играющих важную роль в развитии этой болезни. Читай также: Важно знать: какие продукты нейтрализуют лекарства
5. Людям с заболеваниями, при которых наблюдается повышенное выделение слизи, например, при бронхите.
6. Коровье молоко противопоказано детям до года, так как оно может вызвать серьезные аллергические реакции.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, молоко, вред
- На Донбассе прогнозируют жару до +3415:19
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»14:11
- Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ: карта ООС13:48
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"13:27
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста11:58
- ВСУ ответили на обстрелы боевиков: ранены 5 оккупантов, уничтожена техника11:30
- В Донецке вооруженные боевики «ДНР» окружили офисное здание и выгоняют людей11:05
- В Кировском боевики «ДНР» устроили «облаву» на шахтеров, ехавших на ночную смену09:58
- В террористической "ЛНР" после поедания грибов один человек скончался, десятки человек спасают в больнице09:41
- Едут и теряют сознание: Кто и почему экономит на пассажирах Мариуполя. ВИДЕО09:17
- На Донбассе прогнозируют жару до +3415:19
- "Жидкий терминатор" сыграет Захара Беркута в украино-американском фильме15:10
- В Одесской области мужчина устроил стрельбу с егерем, пострадали три человека15:00
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Xiaomi выпустила "карманный" огнетушитель14:35
- Кот-предсказатель из Эрмитажа назвал победителя матча Россия - Египет14:20
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»14:11
- Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ: карта ООС13:48
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"13:27
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс