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Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду

19.06.2018 14:51
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Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду

Чрезмерное поглощение жидкости может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, избавиться от которых намного сложнее, чем отказаться от лишнего глотка влаги. В каких случаях обычная питьевая вода может навредить человеку?
Нельзя пить воду непосредственно перед сном. Для того чтобы отказаться от стакана воды перед сном, существует как минимум две причины. Первая заключается в возможном расстройстве режима сна. Вполне вероятно, что вам понадобится сбегать в туалет ночью. И неясно, как долго после этого придется снова засыпать. Вторая причина заключается в том, что ночью наши почки работают медленнее, чем днем. Из-за этого наутро вас может "порадовать" заметная отечность лица и конечностей.
Нельзя пить воду во время интенсивной тренировки. По мнению ученых, употребление жидкости во время спортивных нагрузок может привести к ухудшению состояния во время или после тренировки. Это связано с тем, что из-за физических упражнений спортсмен чувствует жар и часто перебарщивает с водой, провоцируя вымывание электролитов. В итоге можно почувствовать головную боль, тошноту и головокружение. К тому же излишнее количество жидкости в организме дополнительно нагружает сердце, что таит в себе опасность для людей, у которых оно ослаблено. Поэтому рекомендуется пить воду только после отдыха от тренировки.
Нельзя запивать водой острую пищу. Особенно если речь идет о перце чили. Дело в том, что жжение во рту при употреблении такой пищи провоцирует вещество под названием капсаицин. Капсаицин является неполярной молекулой, и снизить болевые ощущения можно, только разбавив его аналогичными молекулами, которые содержатся, например, в молоке. Если же запить перец водой, состоящей из полярных молекул, она позволит капсаицину распространиться по ротовой полости и пищеводу, что только усугубит ситуацию.
Нельзя пить воду во время, а также сразу после еды. Запивая обед водой, можно заработать несварение. Причина в том, что во время еды у нас активно вырабатывается слюна, в которой содержатся ферменты, необходимые для правильного пищеварения. При употреблении воды количество слюны снижается. Из-за этого в организме могут накапливаться непереваренные токсичные отходы от самой обычной пищи. Усугубить ситуацию можно, предварительно охладив воду или заменив ее алкогольным напитком.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, вода, вред, медики
 
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