Все рубрики раздела
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду
Чрезмерное поглощение жидкости может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, избавиться от которых намного сложнее, чем отказаться от лишнего глотка влаги. В каких случаях обычная питьевая вода может навредить человеку?
Нельзя пить воду непосредственно перед сном. Для того чтобы отказаться от стакана воды перед сном, существует как минимум две причины. Первая заключается в возможном расстройстве режима сна. Вполне вероятно, что вам понадобится сбегать в туалет ночью. И неясно, как долго после этого придется снова засыпать. Вторая причина заключается в том, что ночью наши почки работают медленнее, чем днем. Из-за этого наутро вас может "порадовать" заметная отечность лица и конечностей.
Нельзя пить воду во время интенсивной тренировки. По мнению ученых, употребление жидкости во время спортивных нагрузок может привести к ухудшению состояния во время или после тренировки. Это связано с тем, что из-за физических упражнений спортсмен чувствует жар и часто перебарщивает с водой, провоцируя вымывание электролитов. В итоге можно почувствовать головную боль, тошноту и головокружение. К тому же излишнее количество жидкости в организме дополнительно нагружает сердце, что таит в себе опасность для людей, у которых оно ослаблено. Поэтому рекомендуется пить воду только после отдыха от тренировки.
Нельзя запивать водой острую пищу. Особенно если речь идет о перце чили. Дело в том, что жжение во рту при употреблении такой пищи провоцирует вещество под названием капсаицин. Капсаицин является неполярной молекулой, и снизить болевые ощущения можно, только разбавив его аналогичными молекулами, которые содержатся, например, в молоке. Если же запить перец водой, состоящей из полярных молекул, она позволит капсаицину распространиться по ротовой полости и пищеводу, что только усугубит ситуацию.
Нельзя пить воду во время, а также сразу после еды. Запивая обед водой, можно заработать несварение. Причина в том, что во время еды у нас активно вырабатывается слюна, в которой содержатся ферменты, необходимые для правильного пищеварения. При употреблении воды количество слюны снижается. Из-за этого в организме могут накапливаться непереваренные токсичные отходы от самой обычной пищи. Усугубить ситуацию можно, предварительно охладив воду или заменив ее алкогольным напитком.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, вода, вред, медики
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»14:11
- Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ: карта ООС13:48
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"13:27
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста11:58
- ВСУ ответили на обстрелы боевиков: ранены 5 оккупантов, уничтожена техника11:30
- В Донецке вооруженные боевики «ДНР» окружили офисное здание и выгоняют людей11:05
- В Кировском боевики «ДНР» устроили «облаву» на шахтеров, ехавших на ночную смену09:58
- В террористической "ЛНР" после поедания грибов один человек скончался, десятки человек спасают в больнице09:41
- Едут и теряют сознание: Кто и почему экономит на пассажирах Мариуполя. ВИДЕО09:17
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня09:14
- "Жидкий терминатор" сыграет Захара Беркута в украино-американском фильме15:10
- В Одесской области мужчина устроил стрельбу с егерем, пострадали три человека15:00
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Xiaomi выпустила "карманный" огнетушитель14:35
- Кот-предсказатель из Эрмитажа назвал победителя матча Россия - Египет14:20
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»14:11
- Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ: карта ООС13:48
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"13:27
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста11:58
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс