Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам

19.06.2018 10:39

Автомобильные эксперты назвали топ-5 главных ошибок водителей, которые «помогают» угонщикам. По словам специалистов, даже наличие нескольких охранных систем не сможет пресечь кражу.

Как отметили эксперты, самую популярную ошибку допускают водители, которые после установки охранной сигнализации выводят светодиод или наклейку, предупреждающую потенциального угонщика о непростом подходе к транспортному средству. Ни в коем случае нельзя соглашаться на установку системы охраны от дилера, потому что она оборудуется по единому стандарту, а взламывается по одной и той же схеме, пишет «Свободная пресса».

Бывает так, что продавцы даже договариваются со злоумышленниками и передают им резервные ключи. Далее в списке ошибок идут подвязанные на одной ключнице иммобилайзеры, радиометки, сигнализационные брелоки.

Кроме того, эксперты напоминают об электронных системах защиты, которые намного хуже механических, а также о полисе КАСКО. Застраховать автомобиль недостаточно, так как это лишь привлекает угонщиков.

Источник from-ua