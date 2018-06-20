Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты

20.06.2018 20:30

Оказывается, при особом применении пиво может быть очень полезным для здоровья.



О пользе и вреде пива медики будут спорить еще долго и, скорее всего, к общему знаменателю не придут никогда.



Одни уверенны в том, что пиво утоляет жажду, другие - убеждены в обратном, более того, из-за чрезмерного употребления хмельного напитка может начаться обезвоживание организма и на это есть две причины: 1) углекислый газ, 2) мочегонный эффект.



Некоторые родители дают своим детям пиво и самое удивительное, что оно им очень нравится. Медики бьют тревогу, так как в любом случае, каким бы не был полезен этот напиток для взрослых, детям его пить нельзя, потому что он является алкогольным.



Раньше пивом лечились



Когда не было масштабного производства лекарственных препаратов, в ход шли практически все продукты питания и напитки, в том числе и пиво.



Какие болезни лечит пиво?



Теплое пиво+мед+корица+гвоздика - мощное средство от кашля. Необходимо нагреть стакан пива, но не доводить до кипения. Растворить в нем чайную ложку меда и столько же гвоздики, а также щепотку корицы. Тщательно размешать и выпить непосредственно перед сном. Курс лечения длится 5 дней.



Компресс с пивом и медом - эффективное средство от боли в горле. Необходимо нагреть пиво с медом до 30 градусов и смочить в напитке марлевую повязку, отжать и уложить на шею.



Пиво+сахар+чеснок+лимон - проверенный рецепт от вирусных и бактериальных заболеваний дыхательных органов. Измельчить на терке два лимона и головку чеснока, пересыпать полученную массу в термос, добавить 300 г сахара и залить горячим пивом 0,5 л. Дать настояться до утра. Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.



Пиво+яблочный уксус - средство против диареи. Смешать 100 мл светлого пива с чайной ложкой уксуса, размешать и принимать по 1-2 ст. л каждые пару часов в течение всего дня.

Источник: http://hronika.info