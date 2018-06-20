Все рубрики раздела
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты
Оказывается, при особом применении пиво может быть очень полезным для здоровья.
О пользе и вреде пива медики будут спорить еще долго и, скорее всего, к общему знаменателю не придут никогда.
Одни уверенны в том, что пиво утоляет жажду, другие - убеждены в обратном, более того, из-за чрезмерного употребления хмельного напитка может начаться обезвоживание организма и на это есть две причины: 1) углекислый газ, 2) мочегонный эффект.
Некоторые родители дают своим детям пиво и самое удивительное, что оно им очень нравится. Медики бьют тревогу, так как в любом случае, каким бы не был полезен этот напиток для взрослых, детям его пить нельзя, потому что он является алкогольным.
Раньше пивом лечились
Когда не было масштабного производства лекарственных препаратов, в ход шли практически все продукты питания и напитки, в том числе и пиво.
Какие болезни лечит пиво?
Теплое пиво+мед+корица+гвоздика - мощное средство от кашля. Необходимо нагреть стакан пива, но не доводить до кипения. Растворить в нем чайную ложку меда и столько же гвоздики, а также щепотку корицы. Тщательно размешать и выпить непосредственно перед сном. Курс лечения длится 5 дней.
Компресс с пивом и медом - эффективное средство от боли в горле. Необходимо нагреть пиво с медом до 30 градусов и смочить в напитке марлевую повязку, отжать и уложить на шею.
Пиво+сахар+чеснок+лимон - проверенный рецепт от вирусных и бактериальных заболеваний дыхательных органов. Измельчить на терке два лимона и головку чеснока, пересыпать полученную массу в термос, добавить 300 г сахара и залить горячим пивом 0,5 л. Дать настояться до утра. Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.
Пиво+яблочный уксус - средство против диареи. Смешать 100 мл светлого пива с чайной ложкой уксуса, размешать и принимать по 1-2 ст. л каждые пару часов в течение всего дня.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, лекарство, пиво, лечение
- На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино09:58
- Новым главой Донецкой области станет уроженец России09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня09:18
- Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО09:12
- Не детские лагеря: Как из детей «ДНР» готовят молодых «солдат» - пушечное мясо09:02
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины08:53
- В Донецке замечено много женщин в камуфляже08:46
- ВСУ создали 2-километровую полосу обеспечения "под носом" у "ЛНР": российские СМИ нервничают08:18
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет08:11
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники08:00
- На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино09:58
- Опубликованы первые фото с репетиции воссоединившейся группы ABBA09:50
- Новым главой Донецкой области станет уроженец России09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня09:18
- Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО09:12
- Бигборд с рекламой Huawei P20 Pro установил рекорд Гиннеса09:05
- Не детские лагеря: Как из детей «ДНР» готовят молодых «солдат» - пушечное мясо09:02
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины08:53
- В Донецке замечено много женщин в камуфляже08:46
- ВСУ создали 2-километровую полосу обеспечения "под носом" у "ЛНР": российские СМИ нервничают08:18
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»
- В Кировском боевики «ДНР» устроили «облаву» на шахтеров, ехавших на ночную смену