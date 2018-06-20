Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй

20.06.2018 08:22

Фэн-шуй — это восточное учение, основанное на глубоких изысканиях и наблюдениях, которым уже более 3000 лет. Эта практика впитала в себя огромный опыт десятков поколений восточных мудрецов.

Самое популярное направление фэн-шуй — энергетика дома. Многие из нас, практически большинство, проводит дома огромную часть своей жизни. Дома мы спим, отдыхаем, принимаем гостей и зачастую даже работаем. Правила и постулаты фэн-шуй касаются многих аспектов, начиная от уборки и перестановки мебели и заканчивая созданием правильной атмосферы и выбора цветов для стен, пола и так далее. Однако есть 10 самых важных запретов по поводу того, что нельзя хранить дома.

Энергетика вещей

Есть множество предметов, которые портят энергетический фон в вашем доме. Абсолютно каждая вещь имеет свое предназначение. Фэн-шуй может рассказать вам о каждой мелочи, которая будет важна для вашего самочувствия, удачи, мотивации, настроения.

Некоторые вещи могут действовать, как магниты, но притягивающие не позитивную энергию Ци, а негатив. Именно о них и пойдет речь далее. Энергетический вампиризм присущ многим предметам обихода, с которыми вы можете связывать свою жизнь каждый день. Вы можете пользоваться чем-то постоянно, но на самом деле это может оказаться большой ошибкой.

Со временем плохие вещи становятся только сильнее, ухудшая ваше настроение, а иногда и самочувствие. В 99 процентах случаев люди просто не понимают, почему они стали плохо высыпаться, неважно себя чувствовать, почему у них болит голова, почему их преследуют неудачи. Негативные вещи способны даже стать причиной раздора между влюбленными, между родителями и детьми, братьями и сестрами.

Что нельзя хранить дома

Старая обувь. Особенно это касается домашних тапочек. Они накапливают отрицательную энергетику, которая не дает позитивной нормально циркулировать по дому. Пространство в доме должно быть свободным от всего лишнего. Не бойтесь освобождать место для новых вещей, выбрасывая хлам. Конечно, речь идет не совсем о старых предметах гардероба, а о рваных, грязных, непригодных для нормальной носки. Многие люди занимаются складированием таких вещей, боясь расставаться с ними. Нужно научиться выбрасывать их. Вместе с ними вы выбрасываете проблемы, плохое самочувствие и темные мысли. Если ваша старая обувь или одежда ухоженные, выглядят нормально, то всё будет хорошо.

Разбитые зеркала. Не только в фэн-шуй разбитое зеркало считается плохим, негативным предметом. Экстрасенсы и специалисты по биоэнергетике говорят, что разбитые зеркала притягивают беды. Восточное учение утверждает, что разбитое зеркало искажает позитивную энергию, превращая ее в темную. В восточных традициях издревле было принято избавляться от разбитых стекол и зеркал. Многие из нас держат разбитые зеркала на дачах, жалея денег на новые, но это в корне неверно. Еще хуже, когда даже целые зеркала висят перед входной дверью. Это нужно исправлять немедленно.

Разбитая посуда. Эффект схож с разбитым зеркалом. Старая китайская поговорка гласит: «Трещина в посуде — трещина во всем». Это так и есть, ведь когда мы пользуемся дефектными тарелками или кружками, то разрушаем свою удачу. В философии фэн-шуй очень много внимания уделяется кухне и всему, что на ней есть. Посуда — это один из самых важных элементов. Незамедлительно выбрасывайте разбитую и треснувшую посуду. Не откладывайте на потом вынос мусора. Это чревато негативными последствиями, которые никому не нужны.

Грязь, пыль и мусор. Грязный пол — это очень плохая примета в восточных культурах. Что касается чистоты в доме, то на востоке люди к этому относятся очень внимательно. Грязь на полу привлекает бедность, разрушает денежную удачу. Пыль же — это враг вашего здоровья, потому что она задерживает обновление энергии. Пыль лучше протирать раз в два дня. Мусор не должен копиться ни в коем случае. Грязная посуда, если она есть, должна лежать в раковине. Мусорные пакеты нельзя копить и нельзя ставить к входной двери — ни снаружи, ни изнутри. Это блокирует все входы и выходы для энергии Ци. Очень часто мусор выставляют за дверь, но это неправильно. Убирайте его в отведенное место и не складируйте. Выбрасывайте вовремя.

Сломанная техника, электроника. Многие люди не выбрасывают мобильные телефоны с разбитым экраном или вовсе не работающие гаджеты. Не копите всё это, ведь электроника имеет свои особые минусы, если она не работает. Особенно это касается телевизоров, которые некоторые специалисты по биоэнергетике называют энергетическими порталами. Через технику циркулирует негатив, но пока она работает, он остается внутри. Когда телефон или телевизор, планшет, радио и так далее выходит из строя, то случается то, что эксперты называют блокировкой энергетики. Всю накопленную негативную энергию устройства начинают отдавать во внешний мир.

Фотографии печатного типа с дефектами. Многие люди хранят дома старые фото, которые дороги им как память о былых временах, о людях. Это нормально, но фотографии не должны быть потертыми. Сейчас есть множество услуг по восстановлению и оцифровке фотографий. Выбросите старые фото, которые не передают картинку нормально. Замените их электронным вариантом, если не хотите, что старые образцы забирали у вас энергию. Эффект схож с разбитыми зеркалами, но он менее заметен. Не стоит рисковать настоящим ради прошлого.

Подарки от людей, которые вам не нравятся. Если вам преподнесли подарок, но человек этот вызывает только негатив, то такая вещь обязательно будет вещью-вампиром. Она будет высасывать энергию из вас и ваших близких, пока вы не избавитесь от нее. Продайте ее, выбросите, сделайте все, что угодно, но только вынесите ее за пределы вашей квартиры. Это очень опасно, потому что вы ставите себя под удар. Такие вещи лишают людей удачи, хорошего настроения и даже здоровья. Не исключено, что эта вещь будет действовать, как проклятие или сглаз. Если это что-то маленькое и может гореть, то можно даже сжечь такой подарок для большей уверенности в том, что он не будет иметь власти над вами.

Вещи умерших людей. Это абсолютно очевидно, однако данный пункт касается абсолютно всех вещей. Это могут быть фотографии, техника, одежда. Всё, что принадлежало человеку, которого больше нет в этом мире, лучше выбросить или продать. Для других людей в других домах это не будет иметь никакого негативного начала. В восточной философии принято с большим почтением относиться к умершим людям. Их вещи не должны принадлежать месту, где они когда-то жили.

Старый веник. То, чем мы выметаем мусор, должно выглядеть аккуратно. Старые веники приносят только беды. От них мы можем часто болеть, лишаться удачи во всех сферах жизни. Избавляйтесь от старых веников, сломанных швабр, чрезмерно грязных тряпок. Не скупитесь на новые средства для уборки дома. Они сами по себе могут быть мощнейшими магнитами для негативной энергетики.

Пустые бутылки и макулатура. Бумага и стекло являются самыми хорошими проводниками для негатива. Он к ним так и липнет. Есть менее безопасный хлам, но бумага и стекло — это вершина опасности. Старые журналы и газеты — это очень плохие спутники вашей жизни. Они накапливают пыль, захламляют пространство. Их нельзя держать даже в сарае, не говоря уже о месте, где вы спите, едите, отдыхаете.

Растения с иголками. Кактусы, розы, шиповник и так далее являются живыми блокировщиками позитивной энергии, идущей от окон. Если вы хотите завести кактус, то поставьте его рядом с компьютером или телевизором, но только один, не более. Такие растения в фэн-шуй не рекомендуют использовать для создания приятной атмосферы дома. Вообще, это касается любых острых предметов, в том числе элементов отделки и декора.

Вьющиеся растения. Еще один тип растений, который специалисты фэн-шуй относят к опасным. Вьющиеся растения мешают человеку нормально мыслить, искажают его мироощущение. Такие растения становятся источниками сомнений. Людям труднее заниматься интеллектуальной работой в таком помещении. Если кактусы или розы можно поставить подальше от окон и места, где вы спите, то эти растения вообще лучше не заводить.

Источник: https://dailyhoro.ru