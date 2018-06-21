Все рубрики раздела
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?
Теплый сезон всегда влечет за собой такую неприятность, как появление докучливых кровососущих насекомых. Своим жужжанием и укусами они доставляют немало неудобств. Как избавиться от комаров при помощи народных средств, узнавал EtCetera.
Комары не любят резких запахов, поэтому среди народных антикомариных средств – сильно пахнущие вещества: ванилин, эфирные масла, табак, чеснок, хвоя. Как использовать их в борьбе с насекомыми?
ЧЕСНОК. Специфический запах этого растения способен доставить дискомфорт не только насекомому, но и человеку. Однако в качества средства для борьбы с кровососами чеснок очень эффективен. Пастой из тертого чеснока и воды натрите места, где больше всего чувствуется пульс – сгибы рук и ног, запястья, область за ушами. Будьте осторожными, чтобы чесночная паста не попала в глаза.
ВАНИЛИН. Разведите ванилин (не путать с ванильным сахаром) со спиртом (1 пакетик ванилина на 0,5 литра спирта) и протрите полученным раствором открытые участки тела. Запах этой специи отпугивает не только комаров, но и других кровососущих насекомых. Можно смочить раствором кусочки ткани и разложить их на подоконниках, чтобы отпугнуть кровососов от вашего дома.
ТАБАЧНЫЙ ДЫМ. Если вы курите, то к вам вряд ли пристанут комары — они не любят запах табака. На отдыхе дым табака можно заменить дымом от костра. Эффективным в борьбе против комаров станет подожженный камыш. Дым тлеющего растения отпугнет кровососов.
ХВОЯ. Кровососущие насекомые не любят запах хвои. Чтобы заставить их улететь, можно разложить еловые или сосновые иголки в доме. Если вы отдыхаете на природе, подожгите кору, шишки или иглы хвойных деревьев на костре и оставьте их дымящимися недалеко от места, где вы сидите. Также прогнать насекомых помогут эфирные масла кедра, сосны, кипариса, можжевельника, ели. Растворите несколько капель масла в воде и распылите его на одежду.
ЭВКАЛИПТ. Его проще всего использовать в виде эфирного масла. Можно использовать описанный выше способ, а также использовать арома-лампу с добавлением масла эвкалипта или добавить несколько капель в детский крем и смазать им открытые участки кожи.
ПЫРЕЙ. Отвар из этого растения также отпугивает комаров. Для отвара понадобится горсть рубленых корней пырея, которые необходимо залить полутора литрами воды и трижды довести до кипения. Остывшим отваром необходимо умывать лицо и руки перед выходом из дома.
ЛИСТЬЯ РАСТЕНИЙ. Запах растертых листьев полыни, тимьяна, мелиссы и лимонника также отпугивает комаров. Листья этих растений можно также разложить на подоконниках в доме, это немного убавит агрессивность насекомых.
Теги: Донбасс, комар, защита
- Американский экономист сделал жуткий прогноз для Путина
- У Украины и Нидерландов не хватит «веса»: Путина будут судить в США, – западные СМИ
- Обама и Порошенко согласовали дату визита украинского президента в США
- Мнение эксперта: Если бы не "тончайшая политика" Обамы, Украины, возможно, уже бы не было
- Экстремал из США установил рекорд по прыжкам без парашюта (ВИДЕО)
- В Москве арестовали имущество чиновника, который рассказал американцам о допинге в России
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В День скорби и памяти жертв войны Порошенко обратился к украинцам13:21
- В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала13:03
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции12:30
- Эксперт озвучил тревожный прогноз по вспышке кори в Украине12:10
- На Україну насувається нове лихо, постраждають усі: коли чекати удару11:50
- В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»11:34
- Украинский стартап создал антистрессовые часы11:30
- Генассамблея ООН обсудит вопрос вывода российских войск из Приднестровья11:15
- Сенцов не будет прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧ10:56
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"