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В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания
Это – магический день летнего солнцестояния, когда усиливается солнечная энергия и возрастает потенциал для ритуалов, обрядов и медитаций.
С астрологической точки зрения этот день также весьма интересен. Солнце и Меркурий будут находиться в знаке Рак, а этот знак - символ дома, семьи, уюта и заботы. Венера будет во Льве, а Луна в Весах, поэтому в этот день рекомендуется направлять энергию на партнерские отношения, на укрепление семейных традиций, на внесение творчества в быт.
- Хорошо этот день проводить со своими близкими, со своей семьей, - советует астролог Эмма Литвинова. - Можно отправиться на совместную прогулку, а можно собраться всем за столом, приготовив что-нибудь с любовью для своих родных. В этот день нужно благодарить жизнь и высшие силы за те блага, которые вы имеете: за дом, за семью, за детей.
По словам эксперта, день летнего солнцестояния особенно благоприятен для знаков стихии огня - Овнов, Львов и Стрельцов. Для земных и водных знаков зодиака день в целом нейтрален, а вот представителям воздушной стихии стоит проявить в этот день осторожность и благоразумие.
В период солнцестояния рекомендуется больше отдыхать, наслаждаться теплыми летними деньками. Это время, когда вспыхивают эмоции и усиливается интуиция. Поэтому важно, чтобы переживания и впечатления были положительными.
В первый день астрологического лета стоит задуматься об образе жизни, изменить его в лучшую сторону. Перейти к употреблению полезных продуктов и чистой воды. Все это поможет поддерживать внутреннюю энергию долгие годы.
День идеально подходит для программирования будущего - с самого утра настройте себя на позитивную волну и не упускайте ее хотя бы до захода Солнца.
Не только этот день, но и весь период с 20 по 23 июня - наиболее сильный в энергетическом плане. Это время магии и волшебства, трансформации реальности. Время, когда каждый может повлиять на свою жизнь настолько, насколько готов: внутренне, личностно, духовно, душевно.
В этот период старайтесь избегать дурных мыслей, негативных пожеланий, а если почувствуете, что портится настроение - просто умойтесь. Если этого мало - омойте ступни ног, чтобы снять низкую и тяжелую энергетику с уровня тела.
В период с 21 по 23 июня хорошо помянуть добрым словом ушедших из жизни людей, и особенно тех, кто были вам дороги. Если вам нужно, то можете попросить поддержки у умерших родственников. Летнее солнцестояние, пожалуй, единственный период, когда за помощью и поддержкой к Силе Рода можно обратиться без особых ритуалов.
Если вам важно здоровье, то, когда едите, концентрируйтесь на том, что питает ваше тело. Пейте воду, настояв ее в хрустальных емкостях (даже если это будет вазочка - важен хрусталь), умывайтесь водой, простоявшей ночь в хрустале.
Если вам важна любовь - подарите противоположному полу что-нибудь небольшое, но красивое. Женщинам нужно сплести венок и отпустить его в воду с просьбой к Высшим Силам - даровать вам взаимную любовь и личное счастье.
Если вам важно благосостояние и достаток - на протяжении всего периода, с 21 по 23 июня, угощайте сладким тех, кого сможете. Детей, нищих, знакомых и друзей. Мужчинам в этот период просто жизненно важно баловать своих женщин!
Народные приметы
Вода, которую набрали утром 21 июня, считается целебной. Воду набирали из колодцев и родников, умывались ею в этот же день и пили.
Чтобы в дом не проникла нечисть, надо в дверные и в оконные косяки, а также под порог положить или воткнуть колючее или жгучее растение - крапиву, ветви шиповника, малины, ежевики и т.п.
Обильная роса утром 21 июня обещала богатый урожай. Ее собирали и в течение года поили заболевших детей.
Ясное звездное небо в этот день предвещает теплую, но дождливую осень.
Те, у кого день рождения выпал на день летнего солнцестояния, 21 или 22 июня, обладают магической силой и могут лечить людей.
Если собрать в летнее солнцестояние зверобой и повесить над дверью, злые духи не смогут войти в ваш дом.
Непогода в летнее солнцестояние предрекала плохой урожай и бедный год.
Хорошей приметой в день летнего солнцеворота считалось встретить рассвет. Считалось, что это дает силы и здоровье на весь год и оберегает от неприятностей.
Если в день летнего солнцестояния перелезть через 12 заборов, то загаданное желание сбудется в течение года.
Много звезд на небе - будет много грибов этим летом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, лето, солнцестояние, желания
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