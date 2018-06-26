Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?

26.06.2018 18:32

Несколько дней назад в Украине свершилось весьма удивительное, если не сказать, беспрецедентное. К правительству с призывом сделать верификацию выплат пенсий переселенцам «более гуманной» обратилась не кто-нибудь, а вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Как правило, государственных чиновников такого уровня совершенно не волнуют проблемы подобного рода. Как известно, процедура верификации выплат пенсий в Украине за последние годы особо не изменилась. Однако, по этому поводу звучат в основном дежурные заявления исключительно от государственных чиновников, которых эта тема непосредственно касается – представителей министерства труда и социальной политики, министерства по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ, а также Пенсионного фонда.

Получают все, кроме тех, кто не получает

Классическим примером может служить последнее заявление министра труда и социальной политики Андрея Ревы, сделанное им буквально пару дней назад. «Кабинет министров не принимал никаких решений по замораживанию пенсий для переселенцев. Никакого замораживания пенсий переселенцам нет. Все, кто прошел верификацию, те пенсии получают... Никаких решений о замораживании нет ни со стороны Кабинета министров, ни со стороны Министерства социальной политики, ни со стороны Пенсионного фонда», – клятвенно заверил он.

Пикантность ситуации состояла в том, что за несколько дней до этого Пенсионный фонд опубликовал официальную информацию о выплатах ВПЛ по состоянию на май 2018 года включительно. Данные фонда чрезвычайно интересны.

«В мае 2018 года выплачены пенсии 501,9 тыс. человек. Не получают пенсии те, которые оставили место временного проживания, выехали, умерли, не зарегистрировались в соответствии с постановлением КМУ от 01.10.2014 года №509 – 650,4 тыс. человек... По расчетным данным с момента прекращения пенсионных выплат на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей (с августа 2014 года) остались проживать на этих территориях и ни разу не обращались в органы Пенсионного фонда на подконтрольной территории по восстановлению пенсионных выплат 125,9 тыс. пенсионеров», – буквально говорится в отчете.

Т.е. фактически подтверждено, что из тех переселенцев, которые обратились за восстановлением выплат пенсии в Пенсионный фонд Украины и какое-то время получали эти пенсии, на данный момент выплаты остановлены более чем 650 тыс. пенсионеров. То есть, на данный момент пенсия не выплачивается большей половине пенсионеров-переселенцев.

По сути, такая статистика подтверждается и недавним заявлением директора Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Натальи Рад. Она сообщила, что «у нас (имеется в виду в Донецкой области) из 485 тыс. внутренне перемещенных пенсионеров майские выплаты получили 204 тыс. лиц». У остальных возникли проблемы, которые сделали «не актуальными весь пакет документов, позволяющих получать пенсионные выплаты».

Как отмечалось, правозащитники сразу же выступили с заявлением о том, что массовая остановка пенсионных выплат переселенцам в мае случилась из-за явления миру очередной версии так называемых списков СБУ, в которых собраны те ВПЛ, которые якобы нарушили скандально известное постановление правительства №365 в части сроков пребывания на территории, неконтролируемой Украиной.

Эффект Козловского

Но обычно пресловутые списки СБУ никого из государственных чиновников не волновали. Но на этот раз все сложилось несколько иначе. К премьеру Владимиру Гройсману по поводу списков и «большей гуманизации процедуры» неожиданно обратилась Ирина Геращенко. Повод для ее обращения показателен сразу во многих аспектах.

«Ко мне обратились люди, которые рассказали позорную историю о том, что Герой Украины Игорь Козловский – профессор, которого мы освободили из плена в декабре прошлого года, уже два месяца не получает пенсию, потому что оказывается, что есть какое-то постановление Кабмина, которое исключает ВПЛ-пенсионеров из выплаты пенсий, если они пресекают границу Украины. Он действительно пересекал границу Украины, потому что ездил в Лондон и Брюссель рассказывать о пытках, которые он пережил за эти два года. Возможно, стоит пересмотреть эту процедуру верификации ВПЛ до более гуманной? Дорогие коллеги из правительства, мы бы хотели, чтобы по социальным вопросам был диалог с обществом», – заявила вице-спикер Верховной Рады.

Весьма примечателен ответ на это обращение главы правительства. «По пенсиям переселенцам есть специальная соответствующая процедура, потому что, к большому сожалению, территории временно оккупированы. Мы рассмотрим этот конкретный случай и определимся, что необходимо усовершенствовать. Вот и все», – ответит ей Владимир Гройсман.

По этому поводу у некоторых украинцев с хорошим чувством юмора даже родилась шутка: «Вас послали? Тогда почувствуйте себя важным посланником!». Однако совершенно неожиданно этот случай быстро приобрел довольно широкий общественный резонанс.

«Недавно Пенсионный фонд прекратил выплату пенсии Игорю Козловскому, пока он ездил вместе с Ириной Геращенко в Европу. Так чиновники решили "отблагодарить" украинского патриота из Донецка, который больше года провел в плену у боевиков», – заявила депутат Верховной Рады Наталья Веселова.

«Министр социальной политики Рева должен быть уволен по многим причинам. Но последней каплей стало издевательство над переселенцами и многочисленные долги перед пенсионерами, которые живут на подконтрольной части Донбасса и по всей Украине. Так Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсию нашему освобожденному из "ДНР" украинскому ученому-религиоведу Игорю Козловскому. В мае этого года вместе с Ириной Геращенко он ездил в Брюссель и Лондон, где свидетельствовал о своем опыте плена и рассказывал о преступлениях России на оккупированных территориях. Как ему объяснили, причина прекращения выплат в том, что он, как переселенец, выезжал за пределы страны. Сейчас он проходит процедуру обновления выплат, однако это не исключает того, что после следующей поездки заграницу ситуация не повторится», – заявил народный депутат, правозащитник Алексей Рябчин.

Это дискриминация всех ВПЛ

Вице-спикер Верховной Рады также неожиданно приняла тему невыплаты пенсии Игорю Козловскому близко к сердцу и обратилась прямо к президенту Петру Порошенко. «Как Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе я общалась с Порошенко относительно ситуации с заблокированной пенсией настоящему герою, профессору Игорю Козловскому, освобожденному нами в декабре 2017 года из оккупированного Донецка. Президент возмущен этой ситуацией. Я тоже, как и все нормальные люди. Задала вопрос выплат ВПЛ пенсий и унизительной процедуры верификации правительства во время часа вопросов в Верховной Раде. Да, верификация нужна, но не стоит ли ее усовершенствовать, сделать менее унизительной?», – заявила Геращенко.

Сам Игорь Козловский прокомментировал ситуацию так: «Мне сказали, что действительно прекратили выплаты. Сказали: "Нам пришла информация от Службы безопасности Украины, что вы пересекали границу. А согласно постановлению Кабмина, всем внутренним переселенцам, которые пересекают наши границы, прекращается выплата пенсии". Я уже прошел необходимые процедуры для восстановления выплат, но проблема может повториться. У меня сейчас планируется несколько выездов за границу – на научные конференции и на выступления в разных организациях, чтобы говорить об агрессии против Украины, наших политзаключенных, пленных. Мне сказали, что каждый раз придется проходить тот же круг, восстанавливая пенсию. Я считаю, что это дискриминация внутренних переселенцев и конституционных прав граждан Украины относительно свободного передвижения».

Примечательно, что этот поворот – от невыплаты пенсии конкретно Игорю Козловскому до дискриминации всех переселенцев – в дальнейшем получил неожиданное развитие.

«Я уверена, что вопрос восстановления пенсии Козловскому решится в ближайшие дни. Но много есть историй и людей, о которых мы не знаем. Поэтому обращаюсь к правительству с предложением и просьбой – усовершенствовать процедуру верификации пенсионеров-ВПЛ. При этом я осознаю необходимость верификации и проверки пенсионеров-ВПЛ, чтобы не было злоупотреблений», – заявила Ирина Геращенко.

Остальным – издевательство

А историй, которых мы как будто бы не знаем, очень много. «На данный момент около 600 тысяч переселенцев не получают пенсию – им прекратили выплаты. Среди них есть такие, которые не выезжали за пределы страны и не пересекали линию разграничения, однако все равно пострадали от неправомерного прекращения выплат», – заявила координатор «Донбасс-SOS» Ольга Гвоздева.

Игорю Козловскому выплату пенсии возобновили в тот же день после выступления Геращенко. Об этом пару дней назад официально сообщил Пенсионный фонд. На его счет перевели пенсию за май и июнь. Кроме того, Пенсионный фонд провел перерасчет и насчитал доплату. Так утверждают в пресс-службе фонда. Остальным 650 тысячам ВПЛ, которым в мае нынешнего года остановили пенсионные выплаты на основании списков СБУ, пока так сильно не повезло.

«С 5 июня нам снова начали поступать звонки от переселенцев о задержке или прекращении пенсионных выплат. Их гораздо меньше, чем в прошлом месяце, но они есть. Причем, они продолжают поступать из различных областей. На наши письменные запросы по поводу задержек и невыплаты пенсии тем гражданам, которые не пересекали линию разграничения или выезжали домой, не превысив срок в 60 дней, Пенсионный фонд ответил отпиской – все в процедурах 365 Постановления. А Министерство социальной политики не ответило вовсе», – сообщили в «Донбасс-SOS».

Примечательно, что во многих случаях, прекращение выплат пенсий на основании списков СБУ действительно очень сильно напоминает изощренное издевательство. В этом смысле довольно показательными выглядит такой пример.

«Двум пенсионерам села Павлополь Волновахского района Донецкой области приостановили выплату пенсии в связи с тем, что они якобы вовремя не пересекли линию разграничения. Павлополь – территория совершенно не спорная, полностью подконтрольна украинскому правительству. Звонит бабулька и сообщает, что ей и деду пенсию не платят уже два месяца. В Пенсионном фонде и на "горячей линии" банка им сообщают, что выплаты прекращены, т.к. они… не пересекли линию разграничения вовремя. При этом это… украинская территория и пенсионеры не являются переселенцами. Какую линию разграничения они не пересекли?! Это показатель того, что люди принимающие решения важные для страны, в принципе не в курсе того, что происходит в той стране. Не говоря уже о том, что это очередная порция издевательства над людьми. Людьми, которым за 4 года досталось итак по полной», – рассказала несколько дней назад представитель Харьковской правозащитной группы Янина Смелянская.

Перемены могут быть. Но… вряд ли

А между тем, ко многим ВПЛ уже подкрадывается другая проблема, прямо цепляющая пенсионные выплаты. Речь идет о так называемой «продаже адресов».

«Татьяна Павловна – доцент кафедры теории и практики перевода и украинского языка Донбасского государственного технического университета, перемещенного из оккупированного Алчевска, уже три месяца не получает пенсию. Пенсионный фонд приостановил выплаты, поскольку женщина не имеет места регистрации на подконтрольной территории Украины. У переселенки проблемы с жильем, поскольку арендодатель, кроме оплаты за квартиру, потребовал еще дополнительную плату за то, что будет… подтверждать в государственных органах факт проживания ее в помещении. После отказа в дополнительной уплате, владелица квартиры сообщила в органы государственной власти ложную информацию, что по данному адресу женщина не проживает. И это не единичный случай», – сообщила депутат Верховной Рады Наталья Веселова.

Она добавила, что ситуация уже была рассмотрена на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. «Мы будем давить на правительство с требованием изменить свою политику дискриминации ВПЛ. Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир также взял этот вопрос на контроль», – резюмировала она.

Означает ли все это, что переселенцам стоит ждать улучшения отношения государства Украина к себе и своим проблемам в ближайшем будущем? Возможно. Хотя опыт последних лет показывает, что правительство в стремлении сэкономить на пенсионных выплатах переселенцам, легко «уходит» и не от такого…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»