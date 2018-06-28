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10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль
В народе бытует множество примет «к деньгам», которые обещают нам улучшение финансового положения. Будьте внимательны к мелочам, возможно Вселенная подает вам знак, что и ваше благосостояние вскоре улучшится.
1. Если к вам в открытое окно залетела бабочка – это к достатку.
2. Если жертвовать деньги другим, они вернутся в двойном размере. Только отдавать нужно от души и не жалеть об этом.
3. Чтобы в доме было место для финансовых потоков нужно раз в полгода выбрасывать из него все лишнее.
4. Чтобы привлечь благосостояние в дом поставьте по углам денежные статуэтки-талисманы. Это могут быть, например, талисманы фен-шуй: жабы, сидящие на монетах, бог Хотей и т. д.
5. Чтобы привлечь в дом достаток посадите в вазон денежное дерево и ухаживайте за ним.
6. Если на комнатных цветах завязался бутон – это к скорой прибыли.
7. Когда чешется ладонь правой руки – это говорит о скорой прибыли.
8. Если, идя по улице, вас «пометила» птичка – ждите притока финансов.
9. Отдавайте долги до захода солнца – это благотворно скажется на финансовом положении и вашем и вашего кредитора.
10. Чтобы привлечь деньги в дом, положите под коврик у двери монетку.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, события, приметы, прибыль
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