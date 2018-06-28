Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества

28.06.2018 07:46

Дети не должны нести ответственность за деяния своих родителей — боевиков «Л/ДНР», если нет доказательств их непосредственного участия в преступлениях. Так считает бывший доброволец, боец с Донетчины Виталий Овчаренко, пишет ДонПресс.

По его мнению, дети главарей террористов имеют право жить и учиться на подконтрольной территории Украины. Виталий не отрицает, что это кажется несправедливым по отношению к детям тех же переселенцев, которые часто испытывают материальные и бытовые трудности, в то время как дети боевиков живут «шикарной жизнью».

«Слава Богу, мы не Советский Союз. Это в СССР детей наказывали за отцов. Сам факт того, что они учатся в Украине не является криминальным преступлением. Если эти дети не бегали с автоматом, то за что их наказывать? Но тут нужно, чтобы наша налоговая вместе с СБУ выяснила, на какие деньги они учатся, проживают здесь, ездят на хороших машинах и т. д. Если эти дети могут доказать, что эти деньги легальные, то в чем проблема», — считает он.

Более того, Виталий Овчаренко уверен, что чем больше молодежи выедет с оккупированных территорий, тем меньше этой самой молодежи «пойдет в ополчение».

«Сам факт того, что мы их вырвем из той клоаки, пусть даже они будут, говоря по-простому „ватные“, но через 2,3,5 лет они в Харькове, а особенно в Киеве, тем более во Львове они все обдумают и есть большая вероятность того, что они станут нормальными гражданами Украины», — сказал он.

В свою очередь, по мнению Виталия, дети, которые с самого начала связывали свою жизнь с Украиной и покинули оккупированную территорию, должны иметь больше преференций, льгот при поступлении, гарантированных стипендий и т. д.