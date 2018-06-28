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Невыплаты пенсий в июне: Еще не понятно – это новая волна, или продолжение старой

28.06.2018 17:48
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Невыплаты пенсий в июне: Еще не понятно – это новая волна, или продолжение старой

Сейчас нет однозначной причины, почему, начиная с мая, переселенцам приостанавливают выплаты. Это может быть то, что человек не прошел верификацию (проверку по месту фактического проживания, как переселенец), или что вернулся на неподконтрольную территорию, или комбинации различных факторов. Об этом рассказала правозащитник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.
Она констатировала, что в их организацию и в июне продолжает поступать информация о приостановке пенсий переселенцам. «Но только по итогам месяца мы сможем говорить – это продолжение майских приостановок, связанных с техническими нюансами верификации Пенсионным фондом, или это уже новая волна», – сказала юрист.
Если переселенцу приостановили выплаты, правозащитник рекомендует, во-первых, позвонить на «горячую линию» Пенсионного фонда, чтобы уточнить – приостановлена ли пенсия действительно.
Во-вторых, лично обратиться в управление Пенсионного фонда, чтобы выяснить причину, по которой была приостановлена выплата. «Сейчас информация о причинах приостановки пенсий может быть разная. У нас был один из ответов от Пенсионного фонда, в котором говорилось о технических нюансах верификации Фондом, однако потом уточняется, что эти технические изменения привели к приостановке пенсии, и будет дополнительная проверка. Со временем мы повторно обратились в ПФУ, и причины, указанные в нем, никоим образом не пересекались с прошлым ответом. Т.е. сейчас нет однозначной трактовки – что происходит. И в Пенсионном фонде, когда человек приходит разбираться, также разная информация: одни говорят – ждите проверки на дому, а кто-то говорит – пишите заявление [о возобновлении выплат] сразу или приносите дополнительные документы», – пояснила Ольга Гвоздева.
В этой связи правозащитники требуют от ПФУ и Министерства труда и социальной политики дать четкие разъяснения, что на самом деле происходит. «Например, проблема коснулась и жителей подконтрольной территории. В ПФУ говорят, что у таких людей проблем нет, однако есть многочисленные свидетельства этому», – продолжили юрист.
Как ранее сообщали правозащитники, в Украине ежемесячно не менее 200 тысячам переселенцев с неподконтрольных украинским властям территорий (НКТ) останавливают выплаты пенсий.
Источник Донецкие новости



Теги: Донбасс, причины, переселенцы, пенсии
 
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