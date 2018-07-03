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Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?
Две подконтрольные Игорю Коломойскому медиа структуры ТСН и Униан в последнее время стали регулярно пугать украинцев смертельными заболеваниями, которые может спровоцировать отечественная курятина.
В страшилках используется бородатый миф о том, что курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут, пишет ТСН.
При этом, выяснить на каком основании журналисты Коломойского строят свои умозаключения, так и не удалось. Кроме обезличенных британских журналистов, пишущих об использовании антибиотиков в производстве американских мясных продуктов – никаких данных, цифр, фактов или статистики больше не указано.
Про редакционную политику и сюжеты ТСН уже давно ходят анекдоты. Среди историй о головорезах, насильниках, убийцах, маньяков и прочих уголовниках хорошие новости в сюжете ТСН попадаются только в том случае, если в зоопарке родилась пандочка. Но если без шуток, то пугать украинцев смертельными заболеваниями Коломойский может по нескольким причинам.
Во-первых, у него давно напряженные отношения с Порошенко, поэтому темой качества продуктов питания он как бы противостоит Президенту, указывая на его халатность и понижая, как ему кажется, его рейтинг на предстоящих выборах.
Во-вторых, ТСН стремительно катится вниз в рейтингах СМИ, приближаясь к аутсайдеру «Униан», поэтому редакции двух СМИ олигарха панически пытаются выкарабкаться путем громких устрашающих новостей.
В-третьих, это бизнес и ничего личного. Его партнер по газовым темам и лидер его карманной партии «Відродження» Виталий Хомутынник вдруг решил заняться индюками, которые не очень то популярны в Украине, не говоря уже о мировых ранках. Поправить положение Хомутынник, видимо, решил, объявив войну курам. Версия очень жизнеспособна, ведь, в каждой такой страшилке журналисты Коломойского призывают украинцев вместо курей есть индюков.
Ничего не имея против индюков, напомним, что никаких антибиотиков в украинской курятине нет. Эти мифы давно развеяны как отечественными, так и европейскими специалистами.
Весной этого года Миссия Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) проверила продукцию, которую выпускает «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины в Европе и наибольший экспортер Украины.
Выводы Еврокомиссии неутешительны для ТСН, но обнадеживающие для украинцев – никаких антибиотиков в курятине МХП (Наша Ряба) не обнаружено, а продукция полностью соответствует международным стандартам.
Аналогичные заключения публиковали и пищевые эксперты Украины. Они проверяли сразу несколько образцов, включая магазинную и домашнюю курятину и тоже никаких антибиотиков не обнаружили.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, антибиотик, мясо, курица
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- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Приговорить Коломойского к пожизненному и 10 лет тюрьмы Таруте: новые перлы от "трибунала" в "ЛНР"14:51
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
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- Из детдома – в семью. Что предусматривает реформа интернатов в Украине?11:19
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