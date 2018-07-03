Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?

03.07.2018 15:12

Две подконтрольные Игорю Коломойскому медиа структуры ТСН и Униан в последнее время стали регулярно пугать украинцев смертельными заболеваниями, которые может спровоцировать отечественная курятина.

В страшилках используется бородатый миф о том, что курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут, пишет ТСН.

При этом, выяснить на каком основании журналисты Коломойского строят свои умозаключения, так и не удалось. Кроме обезличенных британских журналистов, пишущих об использовании антибиотиков в производстве американских мясных продуктов – никаких данных, цифр, фактов или статистики больше не указано.

Про редакционную политику и сюжеты ТСН уже давно ходят анекдоты. Среди историй о головорезах, насильниках, убийцах, маньяков и прочих уголовниках хорошие новости в сюжете ТСН попадаются только в том случае, если в зоопарке родилась пандочка. Но если без шуток, то пугать украинцев смертельными заболеваниями Коломойский может по нескольким причинам.

Во-первых, у него давно напряженные отношения с Порошенко, поэтому темой качества продуктов питания он как бы противостоит Президенту, указывая на его халатность и понижая, как ему кажется, его рейтинг на предстоящих выборах.

Во-вторых, ТСН стремительно катится вниз в рейтингах СМИ, приближаясь к аутсайдеру «Униан», поэтому редакции двух СМИ олигарха панически пытаются выкарабкаться путем громких устрашающих новостей.

В-третьих, это бизнес и ничего личного. Его партнер по газовым темам и лидер его карманной партии «Відродження» Виталий Хомутынник вдруг решил заняться индюками, которые не очень то популярны в Украине, не говоря уже о мировых ранках. Поправить положение Хомутынник, видимо, решил, объявив войну курам. Версия очень жизнеспособна, ведь, в каждой такой страшилке журналисты Коломойского призывают украинцев вместо курей есть индюков.

Ничего не имея против индюков, напомним, что никаких антибиотиков в украинской курятине нет. Эти мифы давно развеяны как отечественными, так и европейскими специалистами.

Весной этого года Миссия Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) проверила продукцию, которую выпускает «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины в Европе и наибольший экспортер Украины.

Выводы Еврокомиссии неутешительны для ТСН, но обнадеживающие для украинцев – никаких антибиотиков в курятине МХП (Наша Ряба) не обнаружено, а продукция полностью соответствует международным стандартам.

Аналогичные заключения публиковали и пищевые эксперты Украины. Они проверяли сразу несколько образцов, включая магазинную и домашнюю курятину и тоже никаких антибиотиков не обнаружили.

Источник from-ua