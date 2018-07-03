Почему валютный закон называют «безвизовым» для капитала?

03.07.2018 11:15

21 июня Верховная Рада приняла закон о валютных операциях в Украине. Эксперты сразу же окрестили закон «безвизом» для капитала и заявили о выходе из «валютного концлагеря» предыдущего законодательства. В чем революционность изменений и как они повлияют на бизнес и обычных людей, исследовали наши эксперты.

Разрешено все, что не запрещено

По данным Госстата, в Украине зарегистрировано более 10 тысяч предприятий, которые имеют иностранный капитал или зарубежных клиентов, то есть осуществляют внешнеэкономическую деятельность. До сих пор все их валютные операции, а это около 2,5 млн ежегодно, регулировал декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1993 года. По словам экспертов, документ строго ограничивал валютные отношения, и главным его правилом было – «запрещено все, что не разрешено». Новый закон, по словам представителей Нацбанка, напротив отстаивает принцип «разрешено все, что не запрещено».

«Главная цель закона – либерализовать эту сферу, убрать абсурдные ограничения и запреты. Этот закон создаст комфортные условия для бизнеса, позволит увеличить иностранные инвестиции в украинскую экономику, а также приблизит украинский финансовый рынок к европейскому. Имплементация закона – это экономическая свобода, пользу от которой почувствует каждый предприниматель и гражданин», – подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко, который был инициатором законопроекта.

Согласно документу, регулирование будет осуществляться на таких принципах, как свобода валютных операций, рискоориентированность, прозрачность, эффективность, а также самостоятельность и рыночность валютного регулирования. Закон снимает ограничения на операции с иностранными деньгами и предоставляет равные права резидентам и нерезидентам нашего государства. При этом вмешательство Национального банка Украины законодательно ограничивается. По словам экспертов, после кризиса 2014 года, когда НБУ ввел очень жесткие требования на вывод дивидендов за пределы государства, принятый закон стал настоящей революцией для граждан и бизнеса.

Что изменится для граждан?

По словам главы Нацбанка Якова Смолия, украинцы смогут инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира. Ранее для осуществления валютной операции нужно было предоставить Нацбанку документы, подтверждающие источник доходов и целевое использование средств. И даже наличие всех бумаг не гарантировало разрешение на операцию. Более того, с 2014 до лета 2017 года любые валютные операции вообще были запрещены. Согласно новому закону, украинским гражданам больше не нужна индивидуальная лицензия НБУ, чтобы вкладывать деньги в иностранные активы, покупать недвижимость и тому подобное.

По новым правилам, Нацбанк будет контролировать только те валютные операции, объем которых превышает 150 тысяч гривен. По подсчетам банкиров, это разумное ограничение, поскольку украинцы обычно не превышают эту сумму при покупке/продаже валюты или денежных переводах. При этом количество частных валютных расчетов составляет 40% от всех операций с валютой в стране, а их совокупная сумма – всего 3%.

Закон также снимает ограничения на ввоз в Украину или вывоз за границу ценных бумаг. Теперь это можно делать свободно. Кроме того, по-прежнему при пересечении границы не нужно декларировать наличные суммой до 10 тысяч евро.

Новые возможности для бизнеса

Валютная либерализация очень важна в контексте интеграции Украины в европейское финансово-экономическое пространство, отмечает адвокат Александр Выговский. Это соответствует обязательствам, которые взяло на себя государство в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. По мнению Нацбанка, закон «О валюте и валютных операциях» создаст комфортные, прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и откроет двери иностранным инвесторам.

Собственно, расширение свободы касается не только населения, но и предпринимателей. Они так же смогут инвестировать в зарубежные компании, открывать предприятия и дочерние компании, осуществлять экспорт и импорт товаров без индивидуальных лицензий от НБУ. Также закон снимает ограничения на покупку ценных бумаг, недвижимости и т.д. за рубежом. Предприниматели смогут открывать счета в иностранных банках, ввозить и вывозить ценные бумаги, переводить валюту как гарантийное обеспечение для участия в тендерах на поставку товаров и предоставлять кредиты нерезидентам. Кроме того, отменяется предельный срок проведения валютных операций. Раньше на это давалось лишь 180 дней.

«Закон о валюте станет вторым после закона о номинальном держателе важным шагом на пути интеграции Украины в мировые рынки капитала», – убежден инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Впрочем, экономисты предупреждают, что широкие возможности и свобода валютных операций, которые открывает новый закон, делают экономику Украины более уязвимой для неожиданных потрясений. Поэтому НБУ собирается отменять валютные ограничения постепенно, чтобы не поколебать финансовую стабильность.

После подписания закона Президентом и его обнародования будет введен полугодовой переходный период. Именно за это время Верховная Рада должна принять пакет законов по противодействию уклонению от налогов, амнистии капиталов и еще ряду налоговых инициатив. По словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, некоторые из этих законов являются политически чувствительными, и проголосовать за них будет не так просто. Над лоббированием этих изменений придется поработать как профильным комитетам, так и специалистам с НБУ. Впрочем, самые насущные ограничения по инвестированию за границу и внешнеэкономических операций – исчезнут сразу после вступления закона в силу.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля