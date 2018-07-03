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Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
России вовсе не нужен оккупированный Донбасс - президент России Владимир Путин приготовил для Украины ловушку, суть которой ясна уже сегодня. Российские власти не собираются присоединять захваченную часть Донбасса, а, наоборот, хотят интегрировать ее в состав Украины, однако в качестве управляемого Россией рычага воздействия на украинскую политику изнутри.
Об этом сообщил известный журналист Денис Казанский, отметив контуры российского плана. Журналист подчеркнул, что Россия хочет сохранить полный контроль над оккупированной частью Донбасса, однако через свои структуры интегрированная в Украину территория будет иметь пакет акций в украинском Парламенте, в украинском правительстве.
Таким образом, по плану Москвы российские власти попытаются через своих марионеток на Донбассе заблокировать важные шаги Украины в направлении европейских и североатлантических структур. Казанский отметил, что российские власти рассчитывают, что с помощью подконтрольных территорий смогут удержать Украину в своей орбите.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ловушка
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