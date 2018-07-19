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Как изменились правила физической идентификации переселенцев?

19.07.2018 08:22
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Как изменились правила физической идентификации переселенцев?

Ранее переселенцы с инвалидностью I группы и другие лица, которые по заключению врачебно-консультационной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной сторонней помощи, могли по письменному заявлению получать соцвыплаты через «Укрпочту» с доставкой на дом. Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» от 11.07.2018 № 548, согласно которому отменена обязательная процедура физической идентификации вышеперечисленных лиц в учреждениях «Ощадбанка».
Для получения пенсии до получения переселенцем в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, — каждые три месяца со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации;
Также Правительство установило периодичность физической идентификации клиента-переселенца для получения прочих соцвыплат (кроме пенсий) — каждые шесть месяцев со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации.
Отметим, что информацию о получателях соцвыплат, прошедших физическую идентификацию, «Ощадбанк» еженедельно подает Министерству социальной политики для внесения соответствующей информации в Единую информационную базы данных о внутренне перемещенных лиц.
Постановление вступило в силу вчера, 18 июля.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, правила, инвалиды, переселенцы, пенсии
 
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