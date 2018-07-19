Все рубрики раздела
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Доносы "народа Донбасса": средство решения вопроса15:13
- Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу14:34
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
Как изменились правила физической идентификации переселенцев?
Ранее переселенцы с инвалидностью I группы и другие лица, которые по заключению врачебно-консультационной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной сторонней помощи, могли по письменному заявлению получать соцвыплаты через «Укрпочту» с доставкой на дом. Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» от 11.07.2018 № 548, согласно которому отменена обязательная процедура физической идентификации вышеперечисленных лиц в учреждениях «Ощадбанка».
Для получения пенсии до получения переселенцем в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, — каждые три месяца со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации;
Также Правительство установило периодичность физической идентификации клиента-переселенца для получения прочих соцвыплат (кроме пенсий) — каждые шесть месяцев со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации.
Отметим, что информацию о получателях соцвыплат, прошедших физическую идентификацию, «Ощадбанк» еженедельно подает Министерству социальной политики для внесения соответствующей информации в Единую информационную базы данных о внутренне перемещенных лиц.
Постановление вступило в силу вчера, 18 июля.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, правила, инвалиды, переселенцы, пенсии
- Наиболее бедная группа людей с инвалидностью, которая страдает сегодня, когда идет война, - это переселенцы с инвалидностью
- Война на Донбассе сделала инвалидами 17 тысяч человек
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе
- Пенсионеров-переселенцев в Святогорске лишили пенсий. ВИДЕО
- В стране действуют новые правила трудоустройства переселенцев
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- На Донбассе ликвидирован еще один враг Украины: террористы в Сети плачутся о гибели Лысого20:26
- Эксперт рассказал, как защитить море возле Мариуполя от России19:57
- Что происходит в Азовском море: в МИД Украины расставили точки над "і"19:39
- На полигоне в "ЛНР" танк сгорел вместе с экипажем19:16
- Людей считают свиньями: Дончане жалуются на качество продуктов18:49
- Блокада Азовского моря: Украина готовит ответ18:32
- Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы. ВИДЕО16:50
- Стало известно, кто планировал ликвидировать преемника «Моторолы»16:33
- Украинцев использовать в качестве живого щита: Путину припомнили громкое признание по Украине. ВИДЕО15:48
- Дончане: "Мы в курсе, кто убивал и мародерил – но говорить вслух пока страшно"14:52
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- На популярном пляже в Ялте прогремел взрыв20:46
- На Донбассе ликвидирован еще один враг Украины: террористы в Сети плачутся о гибели Лысого20:26
- Эксперт рассказал, как защитить море возле Мариуполя от России19:57
- Что происходит в Азовском море: в МИД Украины расставили точки над "і"19:39
- На полигоне в "ЛНР" танк сгорел вместе с экипажем19:16
- Людей считают свиньями: Дончане жалуются на качество продуктов18:49
- Блокада Азовского моря: Украина готовит ответ18:32
- В Минсоцполитики разъяснили"тонкости" в отмене проверок переселенцев18:16
- В ближайшие часы ожидаются грозы, град и шквальный ветер17:50
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Доносы "народа Донбасса": средство решения вопроса15:13
- Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу14:34
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко