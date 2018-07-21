Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу

21.07.2018 14:34

Специалисты предупреждают, что родителям нужно очень ответственно подходить к выбору имени для ребенка. К примеру, среди женских есть очень сильные имена, однако они могут сделать своих обладательниц несчастливыми, пишет politeka.

Вот как выглядят семь женских имен, которыми лучше не называть своих детей

Александра — производное от мужского имени, что накладывает на его хозяйку определенные черты, присущие противоположному полу. Женщины с такими именами вынуждены решать все семейные проблемы и очень тяжело работать.

Вера — сильное имя, которое дарит обладательницам твердый характер, смелость и решительность. Однако судьба преподносит для Веры испытания и трудности, которые очень тяжело преодолеть.

Инна — это имя женщины с очень сложным и вздорным характером. Обладательницы такого имени не умеют уступать и идти на компромисс. Они обычно винят в своих проблемах других людей и считают, что весь мир им что-то должен.

Надежда — всю жизнь они пытаются соответствовать требованиям и ожиданиям окружающих, которые видят в них символ поддержки. Надежды хотят везде быть первыми, получить одобрение и похвалу. В итоге их активность часто заканчивается тем, что они расходуют всю силу и энергию.

Эльвира — это очень неуживчивая натура. Носительницы этого имени склонны к конфликтам и выяснению отношений, из-за чего им очень сложно построить карьеру и достичь финансовой стабильности.

Людмила — это, как правило, ранимые и впечатлительные женщины. Они всецело посвящают себя семье и заботе о близких, поэтому очень страдают от любых неудач и проблем родных.

Тамара — женщины с таким именем постоянно подозревают своего партнера в измене и предательстве. Даже если это пустые фантазии, они сильно изматывают себя этими переживаниями, иногда дело доходит до нервного срыва и сердечно-сосудистых заболеваний.