Все рубрики раздела
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
В конце июля текущего года переселенцы получили “письма счастья” от Ощадбанка - смс-сообщения, в которых их призывали прийти в финановое учреждение на идентификацию. Об этом сообщает общественная организация "Донбасс SOS".
Идентификацию после такого смс следует пройти в течении 2-х месяцев. При этом сообщения приходят даже тем переселенцам, которые не получают социальные выплаты, а также тем, кто недавно прошел физическую идентификацию.
Организация обратилась в банк за разъяснениями и получила инструкции от финансового учреждения:
1. Если переселенец не является получателем социальных выплат, но ему поступило смс о необходимости пройти идентификацию, это означает, что у него открыт счет в Ощадбанке для получение социальных выплат. В таком случае этот счет нужно закрыть, обратившись в отделение банка.
2. Если переселенец недавно прошел идентифиацию, то повторно идти в банк не нужно. Главное - убедиться, что она была пройдена правильно - то есть с предъявлениям документа, который удостоверяет личность, либо же на POS-терминале в кассе отделения Ощадбанка.
Какие операции считаются прохождением идентификации:
проверка остатка денежных средств на счету;
снятие наличных денег в кассе банка;
смена пин-кода.
Если по данному вопросу остаются вопросы, следует задать их на Горячей линии Ощадбанка 0 800 210 800.
Поэтому еще раз напоминаем о необходимости лично следить за прохождением Вами идентификации и не пропускать сроки.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Ощадбанк, выплаты, переселенцы
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Дуже важливі новини для переселенців
- Сегодня - "черная пятница" для переселенцев, - Елена Петряева
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Беженцев переводят на «карточную систему»
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- Силы ООС на Донбассе приструнили армию Путина мощной "ответкой"10:02
- На блокпосте «ДНР» под Донецком оставались ночевать около 40 машин09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 августа08:51
- Главарь «ДНР» Захарченко награждает человека, закрывающего шахты, званием «заслуженный шахтер»08:40
- Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности08:33
- Казантип Приазовья: В Мариуполе стартовал масштабный музыкальный фестиваль MRPL City 201808:11
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории07:55
- "На полу расстрелянные, валяются вещи", - экс-силовик РФ разоткровенничался о "геройствах" в Донецке "Оплота"07:48
- Виноваты долги за электроэнергию! В Лисичанске «умерли» троллейбусы07:41
- "Л/ДНР" превратили Ростов в криминальную столицу: силовик РФ рассказал правду о развязанной Россией войне07:33
- Силы ООС на Донбассе приструнили армию Путина мощной "ответкой"10:02
- На блокпосте «ДНР» под Донецком оставались ночевать около 40 машин09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 августа08:51
- Главарь «ДНР» Захарченко награждает человека, закрывающего шахты, званием «заслуженный шахтер»08:40
- Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности08:33
- Казантип Приазовья: В Мариуполе стартовал масштабный музыкальный фестиваль MRPL City 201808:11
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории07:55
- "На полу расстрелянные, валяются вещи", - экс-силовик РФ разоткровенничался о "геройствах" в Донецке "Оплота"07:48
- Виноваты долги за электроэнергию! В Лисичанске «умерли» троллейбусы07:41
- "Л/ДНР" превратили Ростов в криминальную столицу: силовик РФ рассказал правду о развязанной Россией войне07:33
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Жители села на Донбассе просят боевиков отпустить их в Украину: опубликовано письмо на имя главаря "ЛНР"
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"
- Один из украинский операторов мобильной связи поднимет тарифы в два раза