Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка

02.08.2018 17:17

В конце июля текущего года переселенцы получили “письма счастья” от Ощадбанка - смс-сообщения, в которых их призывали прийти в финановое учреждение на идентификацию. Об этом сообщает общественная организация "Донбасс SOS".

Идентификацию после такого смс следует пройти в течении 2-х месяцев. При этом сообщения приходят даже тем переселенцам, которые не получают социальные выплаты, а также тем, кто недавно прошел физическую идентификацию.

Организация обратилась в банк за разъяснениями и получила инструкции от финансового учреждения:

1. Если переселенец не является получателем социальных выплат, но ему поступило смс о необходимости пройти идентификацию, это означает, что у него открыт счет в Ощадбанке для получение социальных выплат. В таком случае этот счет нужно закрыть, обратившись в отделение банка.

2. Если переселенец недавно прошел идентифиацию, то повторно идти в банк не нужно. Главное - убедиться, что она была пройдена правильно - то есть с предъявлениям документа, который удостоверяет личность, либо же на POS-терминале в кассе отделения Ощадбанка.

Какие операции считаются прохождением идентификации:

проверка остатка денежных средств на счету;

снятие наличных денег в кассе банка;

смена пин-кода.

Если по данному вопросу остаются вопросы, следует задать их на Горячей линии Ощадбанка 0 800 210 800.

Поэтому еще раз напоминаем о необходимости лично следить за прохождением Вами идентификации и не пропускать сроки.

Источник ДонПресс