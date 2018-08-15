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Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду
Подарок — это практически всегда приятно. Не важно, что вам подарили или что дарите вы, главное то, с каким настроением и мыслями вы это сделали. Всегда следует помнить, что даря подарок с позитивной энергетикой вы к себе притягиваете достаток и удачу.
Но всё же есть такие, на первый взгляд безобидные, подарки, которые могут привлечь неудачу в жизнь как дарителя, так и получателя. Само собой разумеется, что дарить вещи и предметы с плохой историей не стоит. Это и так понятно.
Ножи
Довольно часто люди предпочитают преподносить в дар предметы кухонной утвари, считая, что это самый полезный и нужный в хозяйстве подарок. В этом случае в качестве презента вы можете выбрать любую вещь, кроме ножа. Ведь не зря с этим предметом связано множество примет и суеверий, которые просто нельзя упускать из внимания: например, ножи следует хранить в определенном месте, их нельзя оставлять на кухонном столе, иначе можно привлечь в свою жизнь массу неприятностей. Приняв нож в дар, вы можете навредить не только себе, но и вашей семье. Такой сюрприз может стать причиной конфликтов в вашем доме, разлуки с любимым человеком и даже развода.
Часы
Сложно представить, что такой полезный аксессуар способен приносить неудачи, но это действительно так. Изначально такой подарок не сулит ничего плохого, но как только часы остановятся и сломаются, вы рискуете столкнуться с целым потоком неудач. В первую очередь это может отразиться на вашем здоровье. После остановки или поломки часов человек может чаще болеть, испытывать недомогания или душевное беспокойство. Дарить часы пожилым людям запрещено. Люди преклонного возраста знают ценность каждой минуты, и такой подарок может просто смутить их. Кроме того, поломка часов грозит пожилому человеку серьезными проблемами со здоровьем.
Кошелек
Когда мы желаем преподнести в дар какой-либо полезный аксессуар, в большинстве случаев наш выбор останавливается на кошельках. Однако принимать такой подарок не стоит: он способен притянуть в ваш дом бедность. Наиболее опасны кошельки из дешевых, некачественных материалов. Если же вам презентовали данный аксессуар, попросите дарителя положить в него монету или купюру. Никогда не дарите и не принимайте в дар пустые кошельки, чтобы не отпугнуть финансовую удачу.
Зеркало
Испокон веков этот предмет считали мистическим и относились к нему с крайней осторожностью. Даже в современном мире люди продолжают придерживаться некоторых примет, касающихся зеркал, боясь за свою жизнь и здоровье. Получив в дар зеркало, вы рискуете перенять проблемы и неудачи человека, который решил порадовать вас таким сюрпризом. Помимо этого, неправильно выбранное зеркало способно забирать красоту и молодость. Поэтому категорически не рекомендуется оставлять в доме зеркала, которые имеют острые углы. Если же вы решили оставить подаренное зеркало в своем доме, обязательно протрите его влажной тканью, чтобы очистить от негативной энергии.
Жемчуг
Для любительниц изысканных и дорогих украшений жемчуг — один из лучших подарков. Многие мужчины не против порадовать возлюбленную таким приятным сюрпризом, но, к сожалению, последствия такого знака внимания могут быть весьма печальными. Этот благородный камень символизирует слезы, а значит, женщина, которая получила его в дар, рискует проплакать до тех пор, пока не избавится от данного подарка. Кроме того, не стоит принимать такой подарок от женщины. Из-за своей сильной энергетики жемчуг довольно часто используется для наведения сглаза и порчи. В этом случае подарок будет забирать вашу красоту и жизненные силы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кошелек, нож, подарки, суеверие, жемчуг, часы
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